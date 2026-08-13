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ジネディーヌ・ジダンがフランス代表のスタッフ陣を発表、ファビアン・バルテズがGKコーチに就任
ジダンがフランス代表のスタッフ陣を明かす
ジダンは、フランス代表のスタッフ陣の構成を正式に明らかにした。注目を集めていたこの発表は、木曜日にフランスサッカー連盟（FFF）によって正式決定された。
FFF会長フィリップ・ディアロは、ジダンの提案に全面的に基づく新たな人事を承認した。伝説的MFは、ディディエ・デシャンの最近の退任を受け、恒久的な後任として指揮を執ることになる。スタッフの全容は9月初旬にメディア向けに正式発表される予定だ。これは、7月28日に行われたジダンの正式就任記者会見で当初示されていたスケジュールに沿う形となっている。
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バルテズ、GKコーチとして復帰
新たなコーチングスタッフで最も目を引く加わり方となったのは、名高いバルテズである。元フランス代表GKは、かつてのチームメートの指揮の下でGK陣を担当する。ジダンとバルテズは、フランス代表での輝かしい現役時代にともに前例のない成功を分かち合った。今回の刺激的な再会により、トップレベルの国際経験という大きな財産が代表チームのキャンプに戻ってくることは間違いない。
一方で、正式に発表されたリストの中で特に注目される不在者となったのがベルナール・ディオメドである。元ウインガーは当初、この体制の一員になると見られていたが、最終的に最終選考には残らなかった。
マドリードから信頼する協力者たちが続々と加わる
バルテズとともに、ジダンには最も信頼を寄せ、忠誠心の厚いプロフェッショナルな協力者たちが加わる。ダビド・ベットーニは、レアル・マドリーでジダンが大きな成功を収めた監督在任期間中に密接に仕事をしてきたことから、当然のようにアシスタントコーチとして加わる。
ハミドゥ・ムサイディも戦術チームをさらに強化するアシスタントとしてコーチ陣に加わる。一方、ステファン・プランクはスカウト兼戦術オブザーバーという重要な役職に正式に任命された。グレゴリー・デュポンは、主任戦略・パフォーマンスアドバイザーとしてチームに貢献する。テクニカルスタッフにはさらに、アシスタントコーチ兼データ・ビデオアナリストのファリド・タベと、アシスタント・ビデオアナリストのクレマン・イベールが加わり、充実した陣容となっている。
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最終的な補強は9月に見込まれる
FFFは、スタッフの最終的な編成に専任のリエゾンオフィサーが近く加わることを確認した。この人事は、FFFとフランス内務省の正式な合意のもとで定められる。
また、選手団を支えるための包括的なメディカル部門も綿密に整備された。メディカルチームはエルベ・コラド医師が率い、オステオパスのフィリップ・ボワセル、足病医のマルク・レタリ、さらにマクシム・マトンやポール・オリーブを含む理学療法士が支える。
ジダンと新たに編成されたコーチングスタッフは今後、控える重要な国際試合に向けた本格的な準備に直ちに着手する。
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