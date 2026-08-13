ジネディーヌ・ジダンがフランス代表のスタッフ陣を発表、ファビアン・バルテズがGKコーチに就任

新たなコーチングスタッフで最も目を引く加わり方となったのは、名高いバルテズである。元フランス代表GKは、かつてのチームメートの指揮の下でGK陣を担当する。ジダンとバルテズは、フランス代表での輝かしい現役時代にともに前例のない成功を分かち合った。今回の刺激的な再会により、トップレベルの国際経験という大きな財産が代表チームのキャンプに戻ってくることは間違いない。

一方で、正式に発表されたリストの中で特に注目される不在者となったのがベルナール・ディオメドである。元ウインガーは当初、この体制の一員になると見られていたが、最終的に最終選考には残らなかった。