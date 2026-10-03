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ジッダでアブドゥルアジズ・ビン・トゥルキ・アル＝ファイサル王子が重要理事会を主宰、UAFAはFIFA会長ジャンニ・インファンティーノを支持
インファンティーノがUAFAの支持を受ける
アラブサッカー連盟（UAFA）はサウジアラビアのジェッダで第81回理事会を開催し、関係者はFIFAが進める継続的な協力施策を正式に支持した。統括団体は、各国、地域、大陸の協会との連携強化に向けて世界サッカーの指導部が最近講じた措置を歓迎した。
会合では、理事会がFIFAのインファンティーノ会長への支持をあらためて表明した。関係者は同会長の10年にわたる在任期間を称賛し、競技の世界的な広がりを拡大させ、国際サッカー界を結束させるとともに、世界中の選手とサポーターの利益に尽くしてきた成功を評価した。
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テクノロジーとイノベーションに注目
首脳会議では世界的な結束が強調された一方で、地域の発展は引き続き主要な焦点となった。UAFAのラジャ・アラー・アル・スラミ事務総長は、同組織の現在の技術面および運営面の状況を詳述する包括的な報告を行った。
議題の重要な要素の一つは、新たな発展の枠組みの評価だった。理事会は複数の先進的な施策を検討し、その中でも『チャレンジ・アンド・イノベーション・イニシアチブ』が特に取り上げられた。この特定のプログラムは、新たに導入される育成大会を通じて、アラブサッカーのさまざまな側面に現代技術を統合することを目的としている。
地域のカレンダーをたどる
アブドゥルアジズ王子は、この注目度の高い会合の開会にあたり、あらゆるレベルにおけるアラブサッカーのさらなる発展に向けた自身のビジョンを示した。この前進を確実なものとするため、理事会は2025～2029年の次期運営期間に向けて組織を導く役割を担う専任の補助委員会の設置を正式に承認した。
また、議論はピッチ上の事項にも向けられ、関係者は長期的な試合日程を検討した。統括団体は、各国代表の大会とクラブ大会の双方を含む2026-27シーズンの包括的な構造カレンダーを確認した。
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次のサイクルに向けた準備
次の4年間に向けた各支援委員会が設置されたことで、UAFAはいま、技術面および組織面の施策を実行に移す態勢が整った。さらに、同組織によるインファンティーノ会長への公的支持は、アラブサッカーが世界の舞台でさらなる成長と統合を目指す中、FIFAとの協力的な関係が今後も継続することを保証するものでもある。
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