首脳会議では世界的な結束が強調された一方で、地域の発展は引き続き主要な焦点となった。UAFAのラジャ・アラー・アル・スラミ事務総長は、同組織の現在の技術面および運営面の状況を詳述する包括的な報告を行った。

議題の重要な要素の一つは、新たな発展の枠組みの評価だった。理事会は複数の先進的な施策を検討し、その中でも『チャレンジ・アンド・イノベーション・イニシアチブ』が特に取り上げられた。この特定のプログラムは、新たに導入される育成大会を通じて、アラブサッカーのさまざまな側面に現代技術を統合することを目的としている。



