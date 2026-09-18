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ジダン、ネーションズリーグに向けた初のフランス代表メンバーで未招集の5選手を選出
レ・ブルーに新時代が始まる
夏にディディエ・デシャンの後任となったジダンは、本日、今後のインターナショナルウインドーに向けた初の23人招集メンバーを発表した。 『RMC Sport』によると、ジダンは2026-2027シーズンのUEFAネーションズリーグに向け、経験と若さを融合させることを決断したという。
直近のワールドカップに出場した15選手を招集しており、強固な土台は維持されている。チームは当然ながら主将ムバッペを中心に、バロンドール受賞者ウスマン・デンベレ、そしてバイエルン・ミュンヘンのウインガー、マイケル・オリーズが名を連ねる。フランスはリーグAでトルコ、ベルギー、イタリアと同組に入っており、強いインパクトを残すことを目指している。
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未招集の5選手が初招集を受ける
基本軸はおなじみの顔ぶれのままだが、ジダンはフランスの豊富な人材層に目を向け、代表歴のない5選手を選出した。リヴァプールのDFジェレミー・ジャケは、ウィリアム・サリバ不在の中で初のA代表招集を受けた。ジャケに加え、トゥールーズのGKギヨーム・レステス、インテルのSBアンディ・ディウフも名を連ねている。
中盤では、コモのプレーメーカーであるルーカス・ダ・クーニャが選出された。さらに、昨季リーグ・アンで得点王として印象を残したレンヌのFWエステバン・ルポールも最終リスト入りを果たした。こうした新戦力の追加は、ユーロ2028へと向かうサイクルを前に、ジダンがチーム刷新を明確に意図していることを示している。
ジダンの初陣メンバーから外れた主な選手たち
新戦力の招集は、必然的にこの最初の選考から外れる既存の名手たちがいることを意味する。ジダンは、エンゴロ・カンテ、リュカ・エルナンデス、リュカ・ディーニュを含む代表の歴史的な面々のうち数人を選外とした。
こうしたベテラン不在は、すでに未来を見据え、新たな戦術的布陣を構築しようとしていることを示している。さらに、アーセナルのセンターバックであるサリバも選外となり、最終ラインは大きく再編される形となった。フランスには十分な選手層があるが、これほど経験豊富な主力たちを外したことは、ジダンが大胆な決断を下す準備を完全に整えていることを示している。
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ジダンのデビュー戦では何が期待されるのか？
フランスは来週金曜日、コジャエリに乗り込んでトルコと対戦し、ジダン時代の幕を開ける。この初戦に続き、チームは9月28日にベルギーと対戦するためブリュッセルを訪れる。その後、フランスは10月2日のイタリア戦、そして10月5日のベルギーとの再戦という重要なホームゲームに臨むため、スタッド・ド・フランスへ戻る。
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