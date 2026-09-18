新戦力の招集は、必然的にこの最初の選考から外れる既存の名手たちがいることを意味する。ジダンは、エンゴロ・カンテ、リュカ・エルナンデス、リュカ・ディーニュを含む代表の歴史的な面々のうち数人を選外とした。

こうしたベテラン不在は、すでに未来を見据え、新たな戦術的布陣を構築しようとしていることを示している。さらに、アーセナルのセンターバックであるサリバも選外となり、最終ラインは大きく再編される形となった。フランスには十分な選手層があるが、これほど経験豊富な主力たちを外したことは、ジダンが大胆な決断を下す準備を完全に整えていることを示している。