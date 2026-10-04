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「ジダンは一貫性を維持する必要がある！」 マルク・ファン・ボメル氏、キリアン・エムバペとミカエル・オリーズを称賛も、フランスには賛否入り交じる評価
ファン・ボメル、フランスの個の力を認める
大きな注目を集めるUEFAネーションズリーグのベルギー対フランスを前に、ファン・ボメルはフランス代表の強みの分析に時間を割いた。日曜日にメディア対応したベルギー指揮官は、対戦相手のジネディーヌ・ジダンが擁するワールドクラスのタレントの層の厚さをすぐに挙げ、ベルギーがホームでの最初の対戦で、88分にマイケル・オリーズが見せた個の輝きによって0-1で敗れたことを振り返った。
特に、このオランダ人指揮官は、最近国際舞台で輝きを放っている同国のビッグネームたちの影響力を指摘した。「個々のクオリティーによって、彼らは試合の行方を決めることができる」と説明。トゥルキエ遠征でのキリアン・エムバペの最近の活躍や、前回対戦でベルギー守備陣を大いに苦しめたオリーズの台頭を例に挙げた。その一方で、ファン・ボメルは、この欧州最高レベルの戦いにおいて、魔法のような瞬間だけに頼るのは危険だと示唆している。
- Getty Images Sport
ジダンへの戦術的警告
個々の見せ場は印象的だった一方で、ファン・ボメルは、ジダンがチームを長期にわたって一体感のある集団として機能させるために大きな課題を抱えていると考えている。とりわけA2組では首位の座が懸かっており、フランスが勝ち点7で首位、これを勝ち点6の2位ベルギーが僅差で追い、3位イタリアは勝ち点4、最下位トゥルキエはまだ勝ち点を挙げていない。
ファン・ボメルは、2018年ワールドカップ制覇を含む歴史的な14年間の任期を終えたディディエ・デシャンの後任として、この夏に就任したジダンにかかる期待について率直に語った。「ジダンは、自由に使えるスタッフ全員とともに、そのパフォーマンスを一定に保たなければならない」と述べた上で、フランスの弱点を突くことへの期待をにじませつつ、過去の結果への不満も口にした。「ブリュッセルでは勝ち点1を持ち帰るべきだった」
ベルギー、選考で大きな問題に直面
ファン・ボメルの仕事は、自身の先発11人から複数の重要人物を欠くことで大幅に難しくなっている。ベルギーは、この一戦を中盤で最も大きな影響力を持つ2人の創造性とリーダーシップなしで戦わなければならない。ケビン・デ・ブライネとユーリ・ティーレマンスはいずれも、金曜日のトルコ戦で3-0の勝利を収めた試合で警告を受けて出場停止となり、月曜夜の大一番を自宅から見守ることになる。
この欠場者たちの影響について語ったファン・ボメルは、自身が直面する状況の厳しさを率直に認めた。『はい、とても大きい。私は最高の選手とキャプテンを代えなければならない。簡単ではない。私のチームならそれを受け止められる。最も重要なのは、全員が自分のやるべきことを理解していることだ。そしてその点については、とても自信がある。守備で非常に良いプレーをする必要があるし、多くのチャンスを与えてはならない。そうでなければ非常に難しくなる』と指揮官は説明した。
- AFP
新たな監督時代、そしてネーションズリーグの歴史へ
これがファン・ボメルにとって初の代表監督職となる。これまでPSV、ヴォルフスブルク、ロイヤル・アントワープでクラブ指導者として経験を積んできた。元オランダ代表MFはこの夏、ベルギー代表の指揮官に就任。スペインに敗れてワールドカップ準々決勝で敗退した後に退任したルディ・ガルシアの後任となった。
ベルギー代表はUEFAネーションズリーグで流れを変えたい考えだ。前回大会ではグループステージ突破を逃しており、その際もフランス、イタリアと同組の厳しいグループに入っていた。同大会におけるベルギー代表の最高成績は2020-21シーズンで、ファイナル4進出を果たし、最終的に4位で終えている。
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