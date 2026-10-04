大きな注目を集めるUEFAネーションズリーグのベルギー対フランスを前に、ファン・ボメルはフランス代表の強みの分析に時間を割いた。日曜日にメディア対応したベルギー指揮官は、対戦相手のジネディーヌ・ジダンが擁するワールドクラスのタレントの層の厚さをすぐに挙げ、ベルギーがホームでの最初の対戦で、88分にマイケル・オリーズが見せた個の輝きによって0-1で敗れたことを振り返った。

特に、このオランダ人指揮官は、最近国際舞台で輝きを放っている同国のビッグネームたちの影響力を指摘した。「個々のクオリティーによって、彼らは試合の行方を決めることができる」と説明。トゥルキエ遠征でのキリアン・エムバペの最近の活躍や、前回対戦でベルギー守備陣を大いに苦しめたオリーズの台頭を例に挙げた。その一方で、ファン・ボメルは、この欧州最高レベルの戦いにおいて、魔法のような瞬間だけに頼るのは危険だと示唆している。