今回の予備選出は、ジャケがマージーサイド移籍後にイングランド・サッカーへ難なく順応していることを浮き彫りにしている。レンヌの下部組織で育ち、クレルモン・フットへのローン移籍も経験した若きDFは、リヴァプールの最終ラインで早くも信頼できる選択肢として地位を確立している。優れた守備センスとプレッシャー下でも落ち着きを失わない姿は、プレミアリーグの舞台でもスムーズに発揮されているようだ。

今後発表されるジダンのメンバー選考では、この若手のクラブでの好調ぶりが、代表ウィークに向けた最終的な試合登録メンバー入りに十分かどうかが試されることになる。