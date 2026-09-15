Propaganda Photo
翻訳者：
ジダンのフランス革命！ リヴァプールのルーキー、ジェレミー・ジャケが衝撃の代表招集へ
急成長の褒美として代表招集を受けた
『L'Equipe』によると、リバプールのセンターバック、ジェレミー・ジャケが、リバプールで非常に説得力あるシーズンのスタートを切ったことを受け、ジネディーヌ・ジダン監督によってフランス代表の予備招集メンバーに選ばれた。21歳のジャケは週末にも再び存在感を示し、アンフィールドでのフラム戦で0-0の引き分けを守る決定的なゴールラインクリアを見せた。ジャケは、フランス代表としてトップレベルでまだプレーしていない複数の選手とともに、拡大メンバーに含まれている。
ジダン監督は9月18日、FFF本部で自身初の正式な最終メンバーリストを発表する予定で、今後の公式戦を前に新戦力候補をめぐるあらゆる疑問がそこで明らかになる。
- Ball Raw Images
アンフィールドでの序盤の成功を土台に
今回の予備選出は、ジャケがマージーサイド移籍後にイングランド・サッカーへ難なく順応していることを浮き彫りにしている。レンヌの下部組織で育ち、クレルモン・フットへのローン移籍も経験した若きDFは、リヴァプールの最終ラインで早くも信頼できる選択肢として地位を確立している。優れた守備センスとプレッシャー下でも落ち着きを失わない姿は、プレミアリーグの舞台でもスムーズに発揮されているようだ。
今後発表されるジダンのメンバー選考では、この若手のクラブでの好調ぶりが、代表ウィークに向けた最終的な試合登録メンバー入りに十分かどうかが試されることになる。
今後に控える過密な代表ウインドー
フランスは、ジダンが本格的に指揮を執る中、UEFAネーションズリーグで厳しい連戦に臨む。フランス代表は9月25日にアウェーでトルコ、9月28日にベルギーと対戦する予定で、その後はスタッド・ドゥ・フランスに戻り、10月2日にイタリア、10月5日に再びベルギーをホームに迎える。より広範な事前選考リストに含まれたことで、ジャケにはこれらの重要な試合に向けて中核グループ入りを果たす絶好の機会が与えられた。
この過密日程では代表メンバーの層の厚さが求められ、好調な新鋭たちが国際舞台で存在感を示す扉が開かれることになる。
- STEINSIEK.CH
国内の戦いに再び集中へ
今後、代表活動に入る可能性があるとしても、その前にジャケはリヴァプールの継続中の国内大会と欧州大会での戦いに再び全力を注ぐことになる。センターバックとしての急速な順応は、シーズン序盤の数週間において、リヴァプールの守備の安定性に大きな追い風をもたらしてきた。今後数試合にわたって高いパフォーマンス水準を維持することが、ジダンのA代表の陣容に恒久的な居場所を確保するうえで極めて重要になる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。