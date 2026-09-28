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ジズーを恐れず！デ・ローデ・ダイベルスがフランス撃破を狙う中、ファン・ボメルが攻撃的猛攻を約束
ファン・ボメル、ボードゥアン国王競技場でのフランス戦へ支配的な戦いを要求
ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、ボードゥアン国王競技場でフランスを迎える一戦でも、自軍の高強度かつ主体的なアプローチを維持すると明言した。ベルギーは月曜日のUEFAネーションズリーグに臨むにあたり、ローマで行われたイタリア戦で印象的な2-0のアウェー勝利を収めた勢いを背景に、大きな自信を携えている。
ファン・ボメル監督は、この注目の一戦を前にしたトレーニングで、選手たちが戦術面に即座に対応したことを称賛した。
また、相手の格にかかわらず、ベルギーの核となる原則は揺るがないと強調した。
- Flash Press Agency
ファン・ボメル、エムバペ不在にもかかわらず揺るぎない信頼を維持
相手のレベルが一段上がることを認めつつ、ファン・ボメルはフランス代表のスター、キリアン・ムバッペがこの一戦を欠場することを残念がった。しかし、ベルギー人指揮官は、自身のグループには世界最高レベルの相手に対してもプレッシングのシステムを効果的に遂行できるだけの知性と運動量があると強調した。
また、イタリア戦の最初の35分間こそが、国際舞台で継続的に成功するための基準だと強調した。
「イタリアで戦った時のようなプレーを、毎回やりたい」とファン・ボメルは述べた。「フランス相手にも主導権を握り、素早くボールを奪い返したい。それはイタリア戦よりも難しくなるだろうが、考え方は同じだ。相手に上回られることがあっても、全員が何をすべきか分かっていれば問題はない」
ファン・ボメル、ジダンのレガシーに敬意もフランス無敵説には疑問
ディディエ・デシャンの退任を受け、ジネディーヌ・ジダンが引き続きフランス代表を率いる中、この一戦にはさらなる注目が集まっている。現役時代、バルセロナの一員として1-1で引き分けたエル・クラシコでジダンと対戦したファン・ボメルは、同氏がフランスの象徴的存在であることを認めつつも、フランスは倒せる相手だと強調した。
また、フランスは直近のトルコ戦で1-0の勝利を収めるなど質の高さを示した一方で、相手にも得点機を作られていたと指摘した。
「ジダンは並外れたフットボーラーだ」とファン・ボメルは付け加えた。「監督としても多くのタイトルを勝ち取っている。だが、彼らが常に最高で、常に良いサッカーをするというわけではない。自分たちを信じなければならない」
- Belga
ベルギー、新たな戦術的アイデンティティーの真価が問われる一戦へ
ベルギーはグループAでの連勝を目指し、ブリュッセルで試合当日に向けた準備を完了した。ファン・ボメルはこの一戦について、ベルギー代表が90分間にわたって高い強度を維持できるかどうかを示す理想的な試金石になるとの見方を示している。
フランスは10月2日、次のネーションズリーグでスタッド・ド・フランスにてイタリアと対戦する準備を進めている。
ベルギーは完売となったホームの観衆の前で、強いメッセージを発する勝利を目指す。
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