ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、ボードゥアン国王競技場でフランスを迎える一戦でも、自軍の高強度かつ主体的なアプローチを維持すると明言した。ベルギーは月曜日のUEFAネーションズリーグに臨むにあたり、ローマで行われたイタリア戦で印象的な2-0のアウェー勝利を収めた勢いを背景に、大きな自信を携えている。

ファン・ボメル監督は、この注目の一戦を前にしたトレーニングで、選手たちが戦術面に即座に対応したことを称賛した。

また、相手の格にかかわらず、ベルギーの核となる原則は揺るがないと強調した。