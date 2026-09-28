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ジズーの蹴られた記憶！ ジダン、タッチライン際での対決を前にファン・ボメルから受けたクラシコでの打撲を笑い飛ばす
ジダン、ファン・ボメルとのタッチライン際の対決へ প্রস্তু備
フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督は、キング・ボードゥアン・スタジアムで現地時間月曜夜に行われるUEFAネーションズリーグのベルギー戦へ意識を向けた。この一戦では、ジダンが新たにベルギー代表監督に就任したマルク・ファン・ボメルと相まみえ、レジェンド級の2人のMFがタッチライン上で顔を合わせることになる。
両指揮官は現役時代にピッチ上でも対戦しており、とりわけ2006年に行われたバルセロナ対レアル・マドリーのエル・クラシコ、1-1の引き分けで顔を合わせている。
ジダン監督は、ブリュッセルでフィジカル面、戦術面の両方で厳しい戦いになると見込んでいる。
- Getty Images Sport
監督、激しいエル・クラシコでの対戦を一笑に付す
試合前の記者会見に臨んだジダンは、スペインで過去に繰り広げた中盤での対決を振り返り、ファン・ボメルの激しいプレースタイルについて冗談を飛ばした。一方で、このフランス人は相手指揮官のリーダーシップと戦術面での足跡に賛辞を送った。
ジダンは、ファン・ボメルの指導者転身は、チームの力学に対する深い理解を反映していると指摘した。
「彼は私とまったく同じプレースタイルだったわけではない」とジダンは笑った。「対戦した時には、彼にかなり蹴られたよ。だが、彼はチームにとって重要なタイプの選手だった。監督としては、自分の色を出そうとしている」
フランス人指揮官、ベルギーの質とシフォの遺産を称賛
VTM NEWSによると、ジダンはベルギー代表について惜しみない称賛を送り、ワールドカップでの力強い戦いぶりを受けて、その高い技術力とチーム全体の結束力を強調した。どのベルギー人選手が自身のプレースタイルに似ているかと問われると、ジダンは個人比較を退け、スターMFケビン・デ・ブライネは唯一無二の特長を持つと述べた。
また指揮官は、ベルギーのサッカーの伝統を評価する中で、エンツォ・シーフォのような歴史的プレーメーカーにも言及した。
「ベルギーは非常に良いワールドカップを戦った。チームには途方もない個のクオリティーがある。デ・ブライネはデ・ブライネだ。ベルギーは昔からボールを扱える優れた選手たちを擁してきた。トップアスリートとして、こうしたビッグマッチでプレーするのは大好きだ」とジダンは語った。
- Marca
フランス代表がブリュッセルで重要なアウェー勝利を狙う
フランスは、スタッド・ド・フランスでイタリアと対戦する前にグループAで勝ち点3を確保すべく、試合日に向けた準備を終えた。ジダン監督は、意欲に満ちたホームチームを打ち破るため、チームに完全な集中を求めている。
ベルギーは、直近のイタリア戦勝利に続き、ファン・ボメル体制下でインパクトのある勝利を狙う。
フランスはブリュッセルで勢いの維持を目指す。
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