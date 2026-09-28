フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督は、キング・ボードゥアン・スタジアムで現地時間月曜夜に行われるUEFAネーションズリーグのベルギー戦へ意識を向けた。この一戦では、ジダンが新たにベルギー代表監督に就任したマルク・ファン・ボメルと相まみえ、レジェンド級の2人のMFがタッチライン上で顔を合わせることになる。

両指揮官は現役時代にピッチ上でも対戦しており、とりわけ2006年に行われたバルセロナ対レアル・マドリーのエル・クラシコ、1-1の引き分けで顔を合わせている。

ジダン監督は、ブリュッセルでフィジカル面、戦術面の両方で厳しい戦いになると見込んでいる。