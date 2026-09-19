sportphoto24
翻訳者：
ジズーの若手革命！ ジダンが大胆なフランス刷新でジャケ、ディウフ、ダ・クーニャのデビュー組を起用へ
ジダン、5人のデビュー組とともに新時代を始動
ジネディーヌ・ジダンがパリのFFF本部で、就任後初となるフランス代表23人を正式発表した。世代交代を明確に印象づける人選となった。12年にわたって指揮を執ったディディエ・デシャンの後任となった新監督は、ジェレミー・ジャケ、アンディ・ディウフ、ルカ・ダ・クーニャ、ギヨーム・レスト、エステバン・ルポールに初のA代表招集を与えた。
この5人の初招集組は、月曜日にクレールフォンテーヌの国立フットボールセンターへ直接合流する。
ジダンは、今後の代表ウインドーを通じて全選手が積極的に関与できるようにするため、23人のコンパクトなグループ編成を選択した。
- AFP
ジダン、ジャケ、ディウフ、ダ・クーニャの招集を支持
ジダンは記者団に対し、新たに招集した選手たちを選んだ戦術的な理由について詳細に説明し、現在のパフォーマンスと将来的な可能性を強調した。指揮官はリヴァプールのセンターバック、ジャケとのなじみのあるつながりに触れつつ、インテル・ミラノのMFディウフとコモの主力ダ・クーニャを称賛した。
また、最大の動機は新世代とともに魅力的で主体的なプレースタイルを築くことにあると認めた。
「彼らはここにいるに値する選手たちであり、私が見たい選手たちだ」とジダンは述べた。「私を突き動かすのは試合だ。私はこの選手たち、そしてこのチームがプレーする姿を見たい。ジャケのプロフィールはとても気に入っている。彼が育成年代のチームで私の息子と一緒にプレーしていたので、私は長い間彼を追ってきた」
戦術的な選択が復帰招集とベテラン勢の落選を決定づける
ジダンは選考の理由についてさらに説明し、センターミッドフィールドとサイドバックの各ポジションでの多様性を強調した。指揮官は、両サイドを強化するためにディウフとともにアドリアン・トリュフェールを招集したことに触れる一方、エンゴロ・カンテやカリム・ベンゼマといったワールドカップ優勝経験者のベテランを外した理由も説明した。
将来を見据えたチーム作りには、自身の戦術的要求を遂行できる若い有望株を優先する必要があると強調した。
「アンディ・ディウフとトリュフェールを選んだのは力強い決断だ。彼らはこのポジションでプレーできる」とジダンは説明した。「エンゴロは35歳で、私はこれまでとは異なる選択をした。カリムのことは大好きだが、彼もある年齢に達している。私はもっと若い選手たちを見て、彼らとともに何ができるのかを見極める必要がある」
- ZUMA Press Wire
フランス代表がネーションズリーグ4試合に向けて準備
ジダンが自身の戦術的なアイデアを落とし込む中、フランスは10日間で4試合の国際試合を戦う厳しい日程に臨む。フランスは9月25日金曜日にイズミルでトルコと対戦し、その後9月28日にブリュッセルでベルギーと対戦する。
この代表ウインドーは、10月2日にイタリア、10月5日にベルギーを相手に、サン＝ドニで行われるホーム2連戦で締めくくられる。
キリアン・エムバペをキャプテンに据えたまま、ジダンは自身の任期に向けて確固たる戦術的土台を築くことを目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。