ジダンは記者団に対し、新たに招集した選手たちを選んだ戦術的な理由について詳細に説明し、現在のパフォーマンスと将来的な可能性を強調した。指揮官はリヴァプールのセンターバック、ジャケとのなじみのあるつながりに触れつつ、インテル・ミラノのMFディウフとコモの主力ダ・クーニャを称賛した。

また、最大の動機は新世代とともに魅力的で主体的なプレースタイルを築くことにあると認めた。

「彼らはここにいるに値する選手たちであり、私が見たい選手たちだ」とジダンは述べた。「私を突き動かすのは試合だ。私はこの選手たち、そしてこのチームがプレーする姿を見たい。ジャケのプロフィールはとても気に入っている。彼が育成年代のチームで私の息子と一緒にプレーしていたので、私は長い間彼を追ってきた」