ジジ・ドンナルンマ、ロベルト・レヴァンドフスキ、ヴィクター・オシメン――2026年ワールドカップ出場を逃したトップスターたち

イタリアは3大会連続でワールドカップ本大会に出場できなかった。2006年の優勝以来、アズーリは本大会で1勝（2014年のイングランド戦）しかしていない。3月のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でPK戦の末に敗れ、今回も自国で大会を見守るだけとなった。

サンドロ・トナリ、ニコロ・バレッラ、アレッサンドロ・バストーニら、イタリアの若手世代は依然として世界大会の舞台を踏めていない。中でも注目されるのはGKジジ・ドンナルンマだ。 現ヤシン賞受賞者であり、ユーロ2020のMVPにも選ばれた彼は、同世代屈指のGKと称される。16歳でACミランデビューしファンを魅了したが、初めてW杯に出場できるのは30代になってからだろう。

イタリア代表の不振をドナールマ一人に責任を押しつけるのは妥当ではない。それでも、代表の中心選手として、このマンチェスター・シティの守護神は、4度の優勝を誇るイタリアが2030年にようやく復帰できるよう、今後4年間もトップレベルを維持しなければならない。