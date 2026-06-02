ジジ・ドンナルンマ、ロベルト・レヴァンドフスキ、ヴィクター・オシメン――2026年ワールドカップ出場を逃したトップスターたち

リオネル・メッシにとって最後の大会となる見込みだが、ラミン・ヤマル、ヴィニシウス・ジュニア、ウスマン・デンベレ、キリアン・エムバペらはアルビセレステの象徴を凌ぐ活躍を狙う。 一方、ポルトガル主将のクリスティアーノ・ロナウドは史上最多6度目の出場を狙う。ハリー・ケインはトゥヘル率いるイングランドの希望だ。アーリング・ハーランドはノルウェー代表として国際舞台に初挑戦する。
一方で予選で敗れた国もあり、すでに大会への道を閉ざされた選手もいる。以下、来夏北米の舞台に立てない注目のスターたちを紹介する。
リオネル・メッシにとって最後の大会となる見込みだが、ラミン・ヤマル、ヴィニシウス・ジュニア、ウスマン・デンベレ、キリアン・エムバペらはアルビセレステの象徴を凌ぐ活躍を狙う。 一方、ポルトガル主将のクリスティアーノ・ロナウドは史上最多6度目の出場を狙う。ハリー・ケインはトゥヘル率いるイングランドの希望だ。アーリング・ハーランドはノルウェー代表として国際舞台に初挑戦する。
一方で予選で敗れた国もあり、すでに大会への道を閉ざされた選手もいる。以下、来夏北米の舞台に立てない注目のスターたちを紹介する。
イタリアは3大会連続でワールドカップ本大会に出場できなかった。2006年の優勝以来、アズーリは本大会で1勝（2014年のイングランド戦）しかしていない。3月のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でPK戦の末に敗れ、今回も自国で大会を見守るだけとなった。
サンドロ・トナリ、ニコロ・バレッラ、アレッサンドロ・バストーニら、イタリアの若手世代は依然として世界大会の舞台を踏めていない。中でも注目されるのはGKジジ・ドンナルンマだ。 現ヤシン賞受賞者であり、ユーロ2020のMVPにも選ばれた彼は、同世代屈指のGKと称される。16歳でACミランデビューしファンを魅了したが、初めてW杯に出場できるのは30代になってからだろう。
イタリア代表の不振をドナールマ一人に責任を押しつけるのは妥当ではない。それでも、代表の中心選手として、このマンチェスター・シティの守護神は、4度の優勝を誇るイタリアが2030年にようやく復帰できるよう、今後4年間もトップレベルを維持しなければならない。
21世紀を代表するストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキは、ポーランド代表が3月のUEFAプレーオフでスウェーデンに2-3で敗れ、今夏のワールドカップ出場を逃したことで、通算7試合2得点を更新する機会を失った。37歳の彼は試合後に代表引退を示唆しており、この敗戦が代表キャリアの幕切れとなる可能性がある。
近年は衰えが目立ち、今夏バルセロナを退団したことで欧州クラブサッカーから去る可能性もある。それでも、キャリアの幕を閉じる前に最後の大会に出場したかったはずだ。
ジョージアはユーロ2024でダークホースとしてベスト16に進出した。その原動力となったのが、目まぐるしいドリブルと運動量を誇るクヴィチャ・クヴァラツヘリアだ。しかし、パリ・サンジェルマン所属のこのウイングは、来夏のサッカー界最大の舞台でプレーする機会を得られなかった。
彼はワールドカップ予選で2得点を挙げ、ブルガリア戦の3-0勝利に貢献したが、ジョージアは残り5試合で4敗。グループEではスペインとトルコに大きく水をあけられ、3位に終わった。 特にアウェーでのトルコ戦での1-4の敗北は痛手だった。ウィリー・サニョール監督はチーム再建のため戦略をゼロから見直す事態に追い込まれた。現時点では、クヴァラツヘリアのレベルに迫る選手はチーム内にいない。
ナイジェリアはアフリカ最終予選プレーオフでコンゴ民主共和国に敗れ、ワールドカップ連続出場を逃した。ガボンを破ったスーパー・イーグルスは大陸間プレーオフ進出の有力候補とされていたが、1－1の引き分け後にPK戦で4－3と敗れた。
90分間は1－1のまま推移。ナイジェリアはハーフタイムにオシムヘンが負傷交代し攻撃力が低下、DRコンゴも2点目を奪えず。PK戦は4－3でDRコンゴが制した。
「黄金世代」と呼ばれるナイジェリア代表にとって、この結末は想定外だった。ガラタサライのスターで世界屈指のストライカー、オシムヘンの不在は痛手だ。彼は予選8得点を挙げたが、他の選手はその水準に達しなかった。
アデモラ・ルックマン、アレックス・イウォビ、サミュエル・チュクウェゼ、カルビン・バッセイ、ウィルフレッド・ンディディも期待外れだった。オシメンが3試合欠場しなければ結果は変わっていたかもしれないが、チームは彼に依存しすぎている。次の大会では30歳となり、全盛期をワールドカップの舞台で過ごせないのは世界的に見ても損失だ。
デンマークはUEFAプレーオフでチェコにPK戦の末敗れ、ユーロ2016以来初めて主要大会出場を逃した。昨年11月にはスコットランドに終盤2失点で逆転され、その代償を4か月後プラハで痛烈に払った。
クリスティアン・エリクセンは、マンチェスター・ユナイテッド退団後の不遇でスコットランド戦を欠場。その後ヴォルフスブルクに移籍しブンデスリーガで再起、プレーオフに招集された。34歳での最後のW杯出場が期待された。 だが、その夢はまたしても叶わなかった。スパーズでプレーした司令塔が再び最高峰の舞台に立つ日を見られるかは、もはや不透明だ。
ピエール＝エメリック・オーバメヤンは、ワールドカップに出場したことのない同世代屈指のストライカーだ。ガボン代表が今回の予選でも敗退したため、36歳の彼は夢を叶えずに引退するだろう。 ガボンはグループ2位でCAFプレーオフに進出した。オーバメヤンは7得点を挙げ、特にガンビア戦では4-3の接戦で4得点を奪った。
アーセナルやドルトムントで輝き、現在再びマルセイユでプレーする彼は、ナイジェリアとの準決勝でも最前線を牽引。89分にレミナの同点弾で延長へ持ち込んだが、そこで力尽きた。オシメンが2得点を挙げるなど、ナイジェリアが4-1で勝利した。
ガボンの初出場への道はまだ続くが、オーバメヤン不在でその可能性はさらに遠のいた。
フランス中部生まれのブライアン・ムベウモは、U-21フランス代表でプレーしたが、2022年に父の故郷カメルーン代表にスイッチした。それから3年。その決断を少し後悔しているかもしれない。
カメルーンは2026年W杯の直接出場権をカーボベルデに奪われ、CAFプレーオフでコンゴ民主共和国と対戦。ムベウモはアンドレ・オナナ、カルロス・バレバと共に出場したが、アディショナルタイムにチャンセル・ムベンバに決勝弾を許し、0-1で敗れた。
代表32試合で7得点と得点が伸び悩むムベウモは、後半の決定機を逃し、試合終了のホイッスルが鳴ると怒ってトンネルへ駆け下りる姿がSNSで話題になった。
「不屈のライオンズ」の愛称を持つカメルーンはアフリカ最多の8回ワールドカップに出場したが、現在のチームは全盛期には及ばない。ピッチ外での混乱も続き、未来は明るくない。
セルビアは2014年以来初めてW杯出場を逃した。10月、ホームでアルバニアに0-1で敗れストイコビッチ監督が辞任。その後、ウェンブリーでイングランドに0-2で敗れて予選敗退が確定した。
イングランドはグループKを全勝で突破し、アルバニアは初めてプレーオフに進出した。特にヴラホヴィッチにとって予選は悪夢だった。2得点のみにとどまり、イングランドとアルバニア戦では存在感を示せなかった。
ユベントスのスターは、いまだ一流ストライカーとしての証明に失敗。契約残期間が数週間となり、トリノでの将来も不透明だ。代表41試合で16得点と、セルビアを牽引する活躍は少ない。
グループFは最終節まで上位2チームが確定しない大接戦だった。ポルトガルはアルメニアに9-1で大勝し首位を確保。しかしハンガリーは試合終了間際、アイルランドのトロイ・パロットにハットトリックを許し2位を逃した。
ブダペストの試合では6分間のロスタイムにパロットが至近距離から押し込み、アイルランドが3－2で勝利。ベンチは熱狂に包まれた。一方、ハンガリー主将ドミニク・ソボスライは涙を流した。
アイルランドの一部サポーターは、これを「因果応報」と捉えた。2点目の際にソボスライが指を鼻に入れてベンチへ振り回したパフォーマンスが反感を買ったのだ。それでも、北米行きを目前に迫らせたのは彼の5得点が原動力だった。
6試合で5得点を挙げる活躍（ポルトガル戦でのアディショナルタイム同点弾を含む）の報いだった。リバプールのチームメイト、ミロス・ケルケズも好プレーを見せたが、慢心したハンガリーは敗れ、10回目の本大会出場は44年待たされることになった。
アレクシス・サンチェスはバルセロナ、アーセナル、インテルで活躍し、2014年W杯でもチリ代表として輝いた。しかし現在37歳の小柄なフォワードが再びその舞台に立つ可能性は低い。
チリは2018年と2022年の本大会出場を逃したが、今回はその差が顕著だった。CONMEBOL予選18試合で11ポイントしか取れず最下位に終わった。サンチェスはふくらはぎの怪我で最初の8試合を欠場し、9月にニコラス・コルドバ新監督が就任すると代表から外された。
サンチェスはホームでアルゼンチンに0-1、ボリビアに0-2で敗れた試合に出場したが、かつての輝きはなかった。代表引退を正式に表明してはいないものの、チリ代表は長年のエース不在で新時代へ踏み出している。
ベンジャミン・セスコはスロベニア代表としてワールドカップ予選最初の4試合にフル出場したが、チームは12ポイント中3しか獲得できず、自身もゴールやアシストを記録できなかった。その後、膝の怪我で離脱したマンチェスター・ユナイテッドのストライカーは、11月にホームでコソボに0-2で敗れ来夏の大会出場が絶たれるのをベンチから無力に見守るしかなかった。
スロベニアは2010年以降本大会に出ておらず、現状では突破は難しい。 セスコ以外のフィールドプレーヤーに目立った質はなく、世界クラスなのはGKヤン・オブラクだけだ。セスコは全力でプレーするものの、彼に奇跡は起こせない。適切なサポートがなければ、彼とスロベニア代表の低迷は当分続きそうだ。
2025年5月、ケイラー・ナバスは代表引退を撤回し、4度目のW杯出場を目指した。 チャンピオンズリーグを3度制した39歳のGKは、メキシコのプーマスでキャリア終盤を迎えつつも、CONCACAF上位3チームが共催国として出場しないことをチャンスと捉え、コスタリカ代表に復帰しキャプテンとなった。
6試合で6失点と奮闘したが、得点が伸びずグループCは3位。1勝しか挙げられず、ホンジュラスと優勝したハイチの後塵を拝した。コスタリカは21世紀で2度目となる本大会出場を逃した。
ここ数シーズン、ヨーロッパでも屈指の得点力を誇るストライカー、セルフ・ギラッシ。2023-24シーズン以降、ボルシア・ドルトムントのエースは公式戦通算90得点をマークし、昨季チャンピオンズリーグでは得点王に輝いた。その勢いでギニア代表を初の世界杯へ導くと期待された。
しかし予選では1得点のみ。ギニアはアルジェリア、ウガンダ、モザンビークに次ぐ4位に終わり、10戦4勝。ギラッシは前線で存在感を示せなかった。