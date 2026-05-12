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ジオ・レイナは16か月ぶりの得点に安堵したが、米国代表のワールドカップについて「傲慢だ」と指摘される質問には答えなかった。
ゴールへの長い待ち時間に終止符を打つ
23歳のプレイメーカーは土曜、ついに運を味方にした。ペナルティエリアに切り込み、ロッコ・ライツのパスを冷静なワンタッチでネットへ。チームはアウクスブルクに1-3で負けたが、停滞期にあった彼にとってこのゴールは大きな節目だった。
これは彼がボルシア・ドルトムントの黄と黒のユニフォームを着て2025年1月以来のクラブ初ゴールだった。火曜日の会見でこの米国代表は「少し間が空いたが、ゴールできて単純に嬉しい」と語った。 結果的には大きな意味はなかったけど、それ以上に十分な出場時間を確保できたことが良かったし、全体的にはかなり良いプレーができたと感じているよ。」
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ワールドカップ代表選考のジレンマ
5月26日のワールドカップ代表発表を控え、レイナは代表入りを確実にしたか問われた。このMFは、答えがファンや新監督マウリシオ・ポチェッティーノにどう受け取られるか懸念し、「答えるのが難しい質問だ」と語った。
代表での自分の立場について語る難しさをこう例えた。「『いいえ』と言えば自信がないと思われるし、『はい』と言えば傲慢に聞こえる」
「スタッフもチームメイトも代表も大好きだ。どうなるかは運命次第。チームの一員としてインパクトを残し、良い結果を出したいと心から願っているが、決定権は僕にはない」
度重なる怪我を乗り越えて
才能があるにもかかわらず、レイナのキャリアは度重なる怪我で妨げられてきた。ここ4年間、リーグ戦で90分間プレーしたことはなく、国内リーグでの不安定さを示している。グラッドバッハ移籍後も、彼は主にスーパーサブとして起用され、レギュラー定着には至っていない。
それでも代表では中心選手であり続け、父クラウディオが米国代表キャプテンとして2度のW杯で残した功績を継承するとして「代表に選ばれるのは名誉だ」と語っている。
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過去の大会での波乱を乗り越えて
2026年の大会は、レイナにとって再出発の機会だ。カタールW杯ではグレッグ・バーハルター前監督との確執で出場機会が減った。グラッドバッハ移籍時に彼は、この大会を長期目標と語っていた。
彼は以前「フラストレーションと失望」と語った経験を生かし、今回はピッチ外ではなくピッチでの活躍で存在を示したいと考えている。