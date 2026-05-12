23歳のプレイメーカーは土曜、ついに運を味方にした。ペナルティエリアに切り込み、ロッコ・ライツのパスを冷静なワンタッチでネットへ。チームはアウクスブルクに1-3で負けたが、停滞期にあった彼にとってこのゴールは大きな節目だった。

これは彼がボルシア・ドルトムントの黄と黒のユニフォームを着て2025年1月以来のクラブ初ゴールだった。火曜日の会見でこの米国代表は「少し間が空いたが、ゴールできて単純に嬉しい」と語った。 結果的には大きな意味はなかったけど、それ以上に十分な出場時間を確保できたことが良かったし、全体的にはかなり良いプレーができたと感じているよ。」



