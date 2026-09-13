アトレティコ・マドリーは、アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが土壇場でコンディション面の問題を抱えたため、同選手を欠いて直近のラ・リーガの試合に向けてサン・セバスティアンへ向かった。『Marca』の報道によると、このFWはトレーニング中に問題を抱え、メンバーから外れざるを得なくなったという。アトレティコは不安な不調の流れを止めようとしている中、ディエゴ・シメオネ監督は攻撃の主軸を失うことになった。

クラブはSNS上の声明で「フリアンは筋肉の張りによりサン・セバスティアンへ帯同しない。この影響で昨日のトレーニングから離脱を余儀なくされた」と発表した。「必要な検査の結果、メディカルスタッフは今日の試合への出場を見送ると判断した」



