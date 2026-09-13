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ジエゴ・シメオネに大打撃、スターFWが筋肉系の負傷でレアル・ソシエダ戦を欠場へ！
サン・セバスティアンに大きな痛手
アトレティコ・マドリーは、アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが土壇場でコンディション面の問題を抱えたため、同選手を欠いて直近のラ・リーガの試合に向けてサン・セバスティアンへ向かった。『Marca』の報道によると、このFWはトレーニング中に問題を抱え、メンバーから外れざるを得なくなったという。アトレティコは不安な不調の流れを止めようとしている中、ディエゴ・シメオネ監督は攻撃の主軸を失うことになった。
クラブはSNS上の声明で「フリアンは筋肉の張りによりサン・セバスティアンへ帯同しない。この影響で昨日のトレーニングから離脱を余儀なくされた」と発表した。「必要な検査の結果、メディカルスタッフは今日の試合への出場を見送ると判断した」
- APL
リヴァプール復帰後に勢いを失う
この離脱はアルバレスにとってもどかしいタイミングでのものとなった。アルバレスは先週水曜日、アンフィールドでのリヴァプール戦で先発復帰を果たし、90分間フル出場していた。シメオネ監督の攻撃ユニットで不動のレギュラーとしての地位を築き始めていた中、今回の新たな筋肉系の問題がその前進にブレーキをかけた。トレーニング場でのアクシデントを受け、メディカルスタッフは長期的なダメージを防ぐため迅速に対応し、アノエタでの一戦を欠場することが正式に決まった。
リヴァプール戦で大きな役割を担ったあとだけに、アルバレスの突然の不在は、決定力の回復を切望するチームの攻撃面に大きな穴を生んでいる。
シメオネ、攻撃の選択肢不足に直面
アルバレスは、パブロ・バリオス、アレクサンダー・セルロートとともに戦列を離れることになり、ただでさえ難所として知られるアウェーゲームを前に、シメオネ監督のスカッドの層は大きく薄くなった。アルゼンチン人FWとノルウェー人FWの両者が不在となる中、遠征メンバーで認識されるシニアのストライカーはジョナサン・デイヴィッドのみとなる。シメオネ監督は、ムッソ、ヴェルガス、メンドーサ、ジョニー、コケ、ハン・イン、バエナ、ルックマン、オブラク、マルコス・ジョレンテ、アルナウ・オルティス、ハンツコ、マルク・プビル、ジュリアーノ・シメオネ、クティ・ロメロ、グリマルド、ヒュルマンド、ル・ノルマン、エスキベル、ドミンゲス、マルティネス、カスティージョを含む大所帯のスカッドを招集したが、前線の選択肢が明らかに乏しいことに変わりはない。
- AFP
待望の反応を求めて
アトレティコ・マドリーは、サン・マメスでのアスレティック・クルブ戦、そして欧州でのリヴァプール戦と連敗を喫した直後だけに、この一戦で即座の巻き返しを狙っている。シーズン序盤の争いにしっかりと踏みとどまるためには勝ち点3が必要であり、シメオネ監督は最大の武器を欠く中で対応するための戦術的解決策を見いださなければならない。サン・セバスティアンで2試合連続の黒星を止めるには、起用可能な選手たちによる途方もない総力戦が求められる。
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