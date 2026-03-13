Getty/GOAL
ジェームズ・ミルナー独占インタビュー：混乱と幸運を少し加え、プレミアリーグ記録破りを築く方法
歴史を刻む男：ミルナーはトップレベルでほぼ25年間活躍してきた
ミルナーが2026年に歴史的な偉業を成し遂げたことは驚くに値しない。彼は25年もの間、その状態を維持してきたのだから。 2002年11月、彼は幼少期から応援するリーズでデビューを果たし、当時プレミアリーグ史上2番目に若いデビュー選手となった。そのわずか1ヶ月余り後、初となるトップチームでのゴールを決め、16歳356日という年齢でイングランドトップリーグ最年少得点者となった。
こうした控えめなスタートから、現代のレジェンドが築き上げられた。ミルナーはイングランド代表で61キャップを記録し、エティハド・スタジアムとアンフィールドでの活躍でプレミアリーグ優勝を3度経験。さらにFAカップ、リーグカップ、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップの栄誉を誇り、最も輝かしい経歴を築いている。
900試合を経て：ミルナーが背番号1について覚えていることとは？
クラブレベルでの出場試合数が900試合に達し、そのうち655試合がプレミアリーグでの出場となる。初出場の試合について何を感じていたか？GOALがこの質問をミルナーに投げかけたところ、スペクセーバーズの「ベスト・ワーストチーム」プロジェクトに参加する40歳の万能選手は、リーズでウェストハム戦に途中出場した時のことをこう語った。「実はあまり覚えていないんだ。 どんな気持ちだったかも覚えていない。状況は覚えている。
「試合では2点リードしていたと思う。その後3-1、4-2とリードを広げたので、自分が出場するチャンスは十分あると思った。 ところが4-3に追い上げられて、その時点で監督が僕を投入するとは思わなかった。でもテリー［ベナブルズ］は投入したんだ。彼は僕を信じてくれていて、16歳の少年を投入するという、苦戦中のチームにとっては大きな信頼を示してくれたと思う。だから出場したことは覚えているし、おそらく緊張もしていたと思う。でも明らかに大きな瞬間だった」
困難を乗り越える：ミルナーが激動のスタートをどう乗り切ったか
ミルナーはウォーリーFCで指導に当たっている。同クラブは前シーズン、わずか1勝18敗、失点81という成績だった。ミルナーの豊富な知識がここで活かされている。彼はこれまで数々の栄光を経験してきたが、同時に多くの困難にも直面してきた。
プロ2年目のシーズン開幕時にスウィンドンへ期限付き移籍した後、リーズでプレミアリーグ降格を経験した。こうした初期の経験が、現在の選手としての彼、そして人間としての彼を形作る一助となった。
キャリアの嵐のようなスタートをどう乗り切ったか問われると、ミルナーはこう語った。「多くのことが起きた。監督が次々と交代したし、クラブ（リーズ）は財政的に混乱していた。スウィンドンに1ヶ月間レンタル移籍し、戻ってきた時には当然ながら降格が決まっていた。そしてクラブが経営破綻状態に陥った際には、数多くの会議が行われていた。 若い選手は、家族を持つベテラン選手とは状況が異なる。若者はただサッカーをプレーしたいだけだ。そうした環境の中で、私は鍛えられた。目の前の仕事に集中せざるを得なかった。
「早い段階で多くの教訓を得た。監督交代は最も厳しい試練の一つだ。デビューをさせた監督より評価の低い新監督が来て、ローン移籍でポジションを争い、戻ってきて…といった経験だ。 そして、巨大クラブでありながら低迷するチーム。生涯応援してきたサポーターやクラブを前に、降格を避けようと全力を尽くすプレッシャー。そんな状況では、かなり早く大人にならざるを得ない。それが確かに僕の人間性を強くしたと思う。その後ニューカッスルに移籍したが、混乱は数年間続いた。そう、僕は本当に早く大人にならなければならなかったんだ。」
努力は報われる：ミルナーが記録破りとなった経緯
ミルナーは常に勤勉さを誇りとしてきた。サッカーは他の分野と同様、努力した分だけ報われることが多い。努力が報われるかどうか、そして長きにわたって活躍し続けるために何が必要だったかについて問われると、ミルナーはこう語った。「大抵の場合、努力は報われると思う。運の要素もあるだろう。あらゆる要素が絡んでいると思う。 必ずしも報われるとは限らない。サッカーでも同じことだ。
「しかし全力を尽くせば、少なくとも鏡を見て『あの日はこれ以上絞り出せなかった』と言える。あるいは『できる限りの準備をし、全てを捧げた』と。それでも結果が思わしくなくても、少なくとも『可能な限りの全てを尽くし、コントロール可能な要素は全て掌握した』という事実には満足できるはずだ」
ロールモデル：ミルナーはサッカー界の誰もが手本とする存在
ミルナーが全力を尽くしていないと非難できる者は誰もいない。そして彼はその努力に見合う成果を手にしている。プレミアリーグ出場記録のハードルがさらに高くなる中、さらなる活躍が期待される彼は、あらゆるレベルのサッカー選手が目標とする理想のロールモデルであり続けている。潜在能力を最大限に引き出し、立ちはだかるあらゆる障害を乗り越える方法の模範として。
