ジェームズ・ミルナー独占インタビュー：混乱と幸運を少し加え、プレミアリーグ記録破りを築く方法

ミルナーはウォーリーFCで指導に当たっている。同クラブは前シーズン、わずか1勝18敗、失点81という成績だった。ミルナーの豊富な知識がここで活かされている。彼はこれまで数々の栄光を経験してきたが、同時に多くの困難にも直面してきた。

プロ2年目のシーズン開幕時にスウィンドンへ期限付き移籍した後、リーズでプレミアリーグ降格を経験した。こうした初期の経験が、現在の選手としての彼、そして人間としての彼を形作る一助となった。

キャリアの嵐のようなスタートをどう乗り切ったか問われると、ミルナーはこう語った。「多くのことが起きた。監督が次々と交代したし、クラブ（リーズ）は財政的に混乱していた。スウィンドンに1ヶ月間レンタル移籍し、戻ってきた時には当然ながら降格が決まっていた。そしてクラブが経営破綻状態に陥った際には、数多くの会議が行われていた。 若い選手は、家族を持つベテラン選手とは状況が異なる。若者はただサッカーをプレーしたいだけだ。そうした環境の中で、私は鍛えられた。目の前の仕事に集中せざるを得なかった。

「早い段階で多くの教訓を得た。監督交代は最も厳しい試練の一つだ。デビューをさせた監督より評価の低い新監督が来て、ローン移籍でポジションを争い、戻ってきて…といった経験だ。 そして、巨大クラブでありながら低迷するチーム。生涯応援してきたサポーターやクラブを前に、降格を避けようと全力を尽くすプレッシャー。そんな状況では、かなり早く大人にならざるを得ない。それが確かに僕の人間性を強くしたと思う。その後ニューカッスルに移籍したが、混乱は数年間続いた。そう、僕は本当に早く大人にならなければならなかったんだ。」