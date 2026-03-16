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ジェームズ・ミルナー独占インタビュー：元リヴァプールスターが、自身の指導者としての道を歩み始めるにあたり、ユルゲン・クロップから受けた「重要な」助言を明かす
ミルナーがロナウドやイブラヒモビッチらにどう倣ってきたか
ミルナーの歴史に残るキャリアは、2002年に16歳でリーズでトップチームデビューを果たして以来、ほぼ四半世紀にわたって続いている。その後、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプールでプレーし、プレミアリーグ優勝を3度経験するとともに、イングランド代表として61試合に出場した。
クリスティアーノ・ロナウド、ズラタン・イブラヒモビッチ、ルカ・モドリッチといった選手たちは、40歳を超えても最高峰の舞台で活躍し、その偉業を再現してきたが、いつかはスパイクを脱ぐ日が来るものだ。
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記録を更新したミルナーは、監督になるつもりなのだろうか？
豊富な経験を積み重ねてきたミルナーにとって、ピッチからタッチラインへと移ることは理にかなっている。彼はその道に進むことを考え始めているようで、スペクセーバーズ（Specsavers）の「ベスト・ワースト・チーム」プロジェクトの一環としてGOALの取材に応じた際、トップチームやアカデミーで指導を行うつもりがあるかと問われると、こう語った。「難しい質問ですね。 B級とA級、そしてUEFAのB級とA級のライセンスを取得しました。トレーニング場で若い選手たちを助けるのは楽しいですね。
「昨シーズン、私が怪我をしていた時、監督（ブライトンのファビアン・フルツェラー監督）はコーチング面でも私を大いに巻き込んでくれた。ミーティングなどにも参加させてくれて、その仕事には楽しみも多い。ただ、それは非常に厳しい仕事でもある。彼らがどれほど懸命に働いているかを見れば分かるし、監督が飛ぶように昇進して『月間最優秀監督』に選ばれ、新契約を結んだかと思えば、7試合後に解任されることだってある！ だから、本当に難しい仕事なんだ。だからこそ、特にその厳しさゆえに、いつか自分もやってみたいと思うこともある。自分ならできるってことを証明したい、という気持ちはあるんだ。でも、どうなるかは誰にも分からないけどね。
「ユルゲンは、現役を引退したら真っ先にすべきことは休むことだと教えてくれた。僕のように長年にわたり、あのレベルの激しさの中でプレーしてきた人間にとっては、立ち止まって状況を整理し、少し休んで、次のステップを考え、そこからどう進むかを見極めることが重要だと思う。でも、コーチングの側面には間違いなく好きな部分がある。 ピッチに立って選手たちを助けたり、練習の中で何がうまくいっていないかをすぐに見つけたりするのは、とてもやりやすいと感じています。でももちろん、指導者としてのスキル、つまり練習メニューの立案なども学ばなければなりません。
「若い頃からプレーし始め、長い間主力選手としてプレーできたことは幸運だったと感じています。主力選手になると、自分のことよりもチームのことを考えるようになります。これはチームにどのような影響を与えるのか？ この選手には何が必要か？この選手のメンタリティは他の選手とどう違うか？そうした視点と、ユルゲンや現在の監督が私をチームに巻き込んでくれていることのおかげで、自分の理解度はかなり高まっていると感じています。ここ数年、選手とコーチの狭間で、チームのことを考えるという点において、非常に良い修業を積んできたと思います。
「ですから、もし指導者の道に進むとしたら、それは私にとって強みになると思います。これまで一緒に仕事をしてきた人々、選手たち、そして監督たちには本当に恵まれてきました。ですから、それを次世代に伝えられないのは、残念なことだと思います。」
サッカーにおいては、どのレベルであっても、些細な積み重ねが大きな差を生む
ブライトンでコーチングを少し経験したミルナーは、スペクセーバーズが主催する「ベスト・ワースト・チーム」プロジェクトでもその手腕を発揮し、ウォーリーFCの巻き返しを図っている。同チームは昨シーズン、わずか1勝しか挙げられず、18敗を喫し、81失点を記録したチームだ。
この挑戦が、サッカーのピラミッドのどのレベルにおいても「マージナルゲイン（わずかな改善）」が勝敗を分けることを証明しているかと問われると、ミルナーはこう答えた。「100％そうだ。おそらくあのレベルでは、トップレベルよりもその重要性はさらに大きいと思う。 トップレベルになると、勝敗を分ける1%という差は紙一重で、本当に僅差だ。でも、下位リーグになればなるほど、フィットネスを磨いたり、朝8時の練習前に午前4時にケバブを食べたりしないといったことが、明らかに役立つと思う。
「でも、現地に行ってみんなに会えて本当に良かった。最高の仲間たちで、大いに盛り上がったよ。そう、特にあのレベルでは、ほんの少しの工夫でどれほどの変化が生まれるか、それがよく分かったと思う。」
- Specsavers
ミルナーの長いキャリアのおかげで、歴史の書き換えが可能になった
ミルナーは、まだすね当てやGPSベストを笛や戦術ボードと交換する準備はできていないが、選択肢があるのは良いことだ。そして、多くの人が夢見るだけの長きにわたるキャリアを築いた彼は、今後の進路を自ら切り開く権利を十分に勝ち取っている。
ウォーリーFCの変貌ぶりは、スペクセーバーズがYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で記録している。第6話でジェームズ・ミルナーの活躍をチェックし、スペクセーバーズの『ベスト・ワースト・チーム』YouTubeチャンネルを登録して、チームの歩みを追いかけてほしい。
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