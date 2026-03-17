ジェームズ・ミルナー独占インタビュー：プレミアリーグ最多出場記録保持者が、個人の栄誉はトロフィーや「特別な」ロッカールームには及ばないと語る

ミルナーは、「ベスト・ワースト・チーム」キャンペーンを通じて、知恵の言葉を伝えている。彼は、昨シーズン1勝18敗、失点81という成績を残したウォーリーFCとタッグを組んでいる。彼は引退後に指導者への転身も視野に入れており、できる限りの形でサッカー界に恩返しをしたいと考えている。

トップレベルに到達することがいかに困難かを知りつつも、彼は草の根サッカーをイングランドサッカーの生命線と捉えている。未来を夢見る若者たちが、彼自身を頂点へと導いたのと同じ道を歩もうとしているからだ。

ミルナーは、路地や公園での試合が今なおかつてないほど重要であるとし、次のように語った。「100％、すべてはそこから始まるんだ。アカデミーから始める人はいない。最高のピッチでプレミアリーグをプレーし始める人もいない。どこからでも始まるんだ。

「サッカーをするんだ。ボールを蹴るのが好きなんだ。仲間と一緒に外にいるのが好きなんだ。場所なんてどこでもいい。自宅のリビングで風船を蹴っていても、ソファにボールをぶつけてお母さんに怒られていても、庭や袋小路でもね。 僕はいつも友達が羨ましかった。彼らは袋小路に住んでいて路上で遊べたけど、僕は交通量の多い道路沿いに住んでいたから、グラウンドまで行かなきゃいけなかったし、当時はまだ年齢が足りなかったんだ。 ある年齢に達して初めて一人で出かけることができるようになるので、いつでも行けるわけじゃない。だからガレージに向かってボールを蹴っていると、それが隣の庭に飛んでいって、その日だけで5回目だからって近所の人に怒られたり、そんな感じだ。すべてはそこから始まり、それは成長の道のりにおいて非常に重要な部分なんだ。

「多くの人が語る最高の思い出のいくつかは、成長過程でのものだ。アカデミーに入ったりして真剣になり始める頃よりも、友達と遊ぶことの方が好きだったんだ。

「なぜサッカーをするのか？ 愛ゆえにプレーするんだ。でも、誰もがその気持ちを持っているわけではない。お金のため、世界一の選手になるため、トロフィーを勝ち取るため……動機は人それぞれだ。だが、すべてはサッカーを楽しむこと、そしてサッカーを愛することから始まるんだ。」