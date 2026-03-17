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ジェームズ・ミルナー独占インタビュー：プレミアリーグ最多出場記録保持者が、個人の栄誉はトロフィーや「特別な」ロッカールームには及ばないと語る
ミルナーが歴史に名を刻む：3つのタイトル、2つの出場記録、そして通算900試合
ミルナーは、16歳でリーズのトップチームデビューを果たした当時、25年近く経った今もなお現役でプレーし続けているとは想像もしていなかっただろう。1月に40歳の誕生日を迎えたこの不朽のミッドフィールダーは、プロサッカー界における長寿選手という、選ばれた少数派の一員となっている。
ピッチ外ではトレーニングに全力を注ぎ、スポーツ科学の進歩を取り入れつつ、重大な怪我をほぼ免れてきたことが、プレミアリーグ656試合、クラブと代表通算900試合以上という輝かしい記録を可能にした。
元イングランド代表として61キャップを記録した彼は、プレミアリーグで3度の優勝を果たし、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ、スーパーカップ、クラブワールドカップへの出場歴を誇る輝かしい実績の持ち主だ。
プレミアリーグの歴史にその名を刻んだことはもはや揺るぎない事実であり、イングランドU-21代表での46試合出場という記録を塗り替える者は未だ現れていない。輝かしいキャリアの終盤を迎え、数々の主要タイトルを手にした今、ミルナーにとって個人の功績は以前よりも重要になっているのだろうか？
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チームプレーヤー：記録はトロフィーと同じくらい価値があるのだろうか？
その質問に対し、スペクセーバーズの「ベスト・ワースト・チーム」プロジェクトに参加しているミルナーはGOALに次のように語った。「正直なところ、今のところはそうではないですね。引退した時なら、そう思うかもしれません。私にとって特別なのは、チームの一員として、チームメイトや仲間たちと共に何かを達成し、それを祝うことだと思います。
「幸運にもトロフィーなどを獲得し、チームやファンと共にオープンバスで祝うことができた。そして、必ずしもトロフィーを獲得することだけが全てではない。 ブライトンには間違いなくトロフィーを勝ち取る力があると思う。でも、何かの一部になること、そしてその目標は別物だ。クラブを向上させ、クラブが前進するのを助け、若手選手の成長を支え、ロッカールームの特別な仲間たちの一員として、彼らを後押しすることにある。
「それは、欧州カップを勝ち取ろうとするのとは異なる目標だと思います。そして、何かの一部であることは特別なことであり、特に周りに良い人たちがいて、助けたいと思う人たちがいる時はなおさらです。
「ブライトンに在籍できて幸運だと感じている。ここには様々な個性を持つ選手たちが集まっていて、年齢層も幅広い。僕よりずっと若い若手選手たちもいれば、ダニー・ウェルベックのようなベテラングループもいる。 私の年齢のおかげで、彼にかかるプレッシャーは少し和らいだかもしれないが、彼は35歳にして信じられないほど素晴らしいプレーを見せている。それを見るのは本当に素晴らしいことだ。ダンキー、そしてジェイソン・スティールも、信じられないほどプロフェッショナルだ。そしてもちろん、カルロス・バレバスやジャック・ヒンシェルウッド、コストゥラスといった若い選手たち。彼らを後押しし、できるだけ早くその潜在能力を発揮できるよう手助けしたいと思っている。」
ゴールポスト代わりにジャンパーを使う：サッカーの未来には草の根活動が不可欠
ミルナーは、「ベスト・ワースト・チーム」キャンペーンを通じて、知恵の言葉を伝えている。彼は、昨シーズン1勝18敗、失点81という成績を残したウォーリーFCとタッグを組んでいる。彼は引退後に指導者への転身も視野に入れており、できる限りの形でサッカー界に恩返しをしたいと考えている。
トップレベルに到達することがいかに困難かを知りつつも、彼は草の根サッカーをイングランドサッカーの生命線と捉えている。未来を夢見る若者たちが、彼自身を頂点へと導いたのと同じ道を歩もうとしているからだ。
ミルナーは、路地や公園での試合が今なおかつてないほど重要であるとし、次のように語った。「100％、すべてはそこから始まるんだ。アカデミーから始める人はいない。最高のピッチでプレミアリーグをプレーし始める人もいない。どこからでも始まるんだ。
「サッカーをするんだ。ボールを蹴るのが好きなんだ。仲間と一緒に外にいるのが好きなんだ。場所なんてどこでもいい。自宅のリビングで風船を蹴っていても、ソファにボールをぶつけてお母さんに怒られていても、庭や袋小路でもね。 僕はいつも友達が羨ましかった。彼らは袋小路に住んでいて路上で遊べたけど、僕は交通量の多い道路沿いに住んでいたから、グラウンドまで行かなきゃいけなかったし、当時はまだ年齢が足りなかったんだ。 ある年齢に達して初めて一人で出かけることができるようになるので、いつでも行けるわけじゃない。だからガレージに向かってボールを蹴っていると、それが隣の庭に飛んでいって、その日だけで5回目だからって近所の人に怒られたり、そんな感じだ。すべてはそこから始まり、それは成長の道のりにおいて非常に重要な部分なんだ。
「多くの人が語る最高の思い出のいくつかは、成長過程でのものだ。アカデミーに入ったりして真剣になり始める頃よりも、友達と遊ぶことの方が好きだったんだ。
「なぜサッカーをするのか？ 愛ゆえにプレーするんだ。でも、誰もがその気持ちを持っているわけではない。お金のため、世界一の選手になるため、トロフィーを勝ち取るため……動機は人それぞれだ。だが、すべてはサッカーを楽しむこと、そしてサッカーを愛することから始まるんだ。」
- Specsavers
特筆すべき点：ミルナーは理想的なロールモデルである
ミルナーは10代の頃から40代に至るまで、サッカーへの情熱を決して隠したことがなく、その競争心と意欲は今もなお燃え続けている。彼は正しい姿勢があれば何が達成できるかを体現する存在であり、他者には真似できない偉業を成し遂げたことで、特別な人物としての地位を確立している。
ウォーリーFCの変貌ぶりは、スペクセーバーズがYouTubeシリーズ『Best Worst Team』で記録している。第6話に登場するジェームズ・ミルナーの活躍をチェックし、スペクセーバーズの『Best Worst Team』YouTubeチャンネルを登録して、チームの歩みを追いかけてほしい。
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