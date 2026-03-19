ジェームズ・ミルナー独占インタビュー：「サッカーへの愛が失われるまで続けるのか？」――ブライトンのベテラン選手が、引退をめぐる「本当に難しい」決断が迫っていることを認める

彼がピッチ上でチームを鼓舞し、支えていけるのはあとどれくらいになるのかは、まだ分からない。ミルナーは、キャリアをできるだけ長く続けるつもりなのかとGOALに尋ねられた際、次のように答えている。「それは本当に難しい質問だね。僕自身もまだ決めていないんだ。 サッカーの世界はとにかく物事が急速に変わる。特に私の年齢になると尚更だ。1年前は足を上げることさえできなかったのに、今ではプレミアリーグに戻ってプレーできている。数ヶ月前までは出場時間もあまりなかったのに、最近は数試合に先発出場し、チームも勝利を収めている。物事は本当に急速に変わるから、決断するのは難しいんだ。

「身体的には、まだ調子が良い。精神面でも、続けていく気力はある。でも、どうすればいいんだろう？ 身体が動かなくなるまで続けるのか？ サッカーへの愛が失われるまで続けるのか？ それとも、その時点が来る前に辞めるのか？ その時がいつ来るかは、誰にも分からないだろう。

「だから、これは本当に難しい問題だと思う。日々を大切に過ごし、選択肢が訪れた時やシーズン終了時に状況を振り返り、その時点での自分たちの位置を確認しながら考えなければならない。ただ現時点では、フィジオ（理学療法士）たちが必要なトレーニング量を正確に把握してくれているおかげで、クラブでは身体面でのケアが非常に手厚く受けられている。 ピッチ上でまだ貢献できていると感じていますし、ブライトンの力になれている。それが私にとって常に最も重要なことです。

「ピッチの上でも外でも、クラブやチームメイトのために貢献したい。それが今の私の焦点だ。いずれ決断の時が来ることは間違いないが、現時点では日々のプレーに集中し、ブライトンの力になろうとしている。」