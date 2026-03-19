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ジェームズ・ミルナー独占インタビュー：「サッカーへの愛が失われるまで続けるのか？」――ブライトンのベテラン選手が、引退をめぐる「本当に難しい」決断が迫っていることを認める
ミルナーがロナウドとモドリッチに続き、選りすぐりのメンバーに加わった
ミルナーは、25年近くのキャリアの大半をプロサッカー一筋に歩んできた。2002年、夢に胸を膨らませた16歳でリーズの一軍デビューを果たして以来、20年以上が経過した今も、まだスパイクを脱ぐ気配はない。
40歳の誕生日を迎えたことで、クリスティアーノ・ロナウド、テディ・シェリンガム、ルカ・モドリッチ、ズラタン・イブラヒモビッチらに続き、選りすぐりの選手たちによる特別な仲間入りを果たしたが、ブライトンとの1年契約は今夏で満了となる。
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プレミアリーグの記録保持者は、後進に伝えるべき豊富な経験を持っている
イングランドのトップリーグで656試合に出場してきた、不朽のヨークシャー出身のこの選手は、現役引退の準備ができているような素振りは一切見せていない――引退後のコーチとしてのキャリアについて、暫定的な計画を立てているにもかかわらず。
アメックス・スタジアムでは今も重要な役割を担っており、その豊富な経験がピッチ内外で大いに活かされている。ミルナーは、正しい勤労観があれば何が達成できるかを体現する象徴的存在であり続けてきた。
彼は現在、スペクセーバーズ主催の「ベスト・ワースト・チーム」の一員として、その知見の一部を伝えている。昨シーズン、1勝18敗、失点81という成績だったウォーリーFCと共に活動する中で、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝経験を持つ彼は、あらゆる機会を最大限に活用し、知恵の言葉を伝えている。
引退計画：ミルナーはいつ現役を引退するのか？
彼がピッチ上でチームを鼓舞し、支えていけるのはあとどれくらいになるのかは、まだ分からない。ミルナーは、キャリアをできるだけ長く続けるつもりなのかとGOALに尋ねられた際、次のように答えている。「それは本当に難しい質問だね。僕自身もまだ決めていないんだ。 サッカーの世界はとにかく物事が急速に変わる。特に私の年齢になると尚更だ。1年前は足を上げることさえできなかったのに、今ではプレミアリーグに戻ってプレーできている。数ヶ月前までは出場時間もあまりなかったのに、最近は数試合に先発出場し、チームも勝利を収めている。物事は本当に急速に変わるから、決断するのは難しいんだ。
「身体的には、まだ調子が良い。精神面でも、続けていく気力はある。でも、どうすればいいんだろう？ 身体が動かなくなるまで続けるのか？ サッカーへの愛が失われるまで続けるのか？ それとも、その時点が来る前に辞めるのか？ その時がいつ来るかは、誰にも分からないだろう。
「だから、これは本当に難しい問題だと思う。日々を大切に過ごし、選択肢が訪れた時やシーズン終了時に状況を振り返り、その時点での自分たちの位置を確認しながら考えなければならない。ただ現時点では、フィジオ（理学療法士）たちが必要なトレーニング量を正確に把握してくれているおかげで、クラブでは身体面でのケアが非常に手厚く受けられている。 ピッチ上でまだ貢献できていると感じていますし、ブライトンの力になれている。それが私にとって常に最も重要なことです。
「ピッチの上でも外でも、クラブやチームメイトのために貢献したい。それが今の私の焦点だ。いずれ決断の時が来ることは間違いないが、現時点では日々のプレーに集中し、ブライトンの力になろうとしている。」
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リヴァプールの再会：ミルナーとブライトンの次なる展開
今シーズン、10勝10分け10敗という成績を残しているシーガルズは、2025-26シーズンの欧州カップ戦出場権争いからまだ脱落していない。しかし、残り8試合を力強く締めくくる必要があり、その初戦となる土曜日のホームゲームではリヴァプールと対戦する予定だ。
この試合はミルナーにとって特別な意味を持つ。アンフィールドで過ごした8年間に特別な思い出があるからだ。しかし、どんな状況でも常に全力を尽くすことを誇りとしてきた彼から、相手への手加減など一切ないだろう。
ウォーリーFCの変貌ぶりは、スペクセーバーズがYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で記録している。第6話に登場するジェームズ・ミルナーの活躍をチェックし、スペクセーバーズの『ベスト・ワースト・チーム』YouTubeチャンネルを登録して、チームの旅路を追いかけてほしい。
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