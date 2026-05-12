29歳の彼は、回復の途上で膝の診断が誤っていたことを知り、困難に直面した。

2025年5月、トッテナム対ボド/グリムトのヨーロッパリーグ準決勝で負傷した際、当初は手術不要と診断されていた。

リーズ戦で復帰したマディソンは、その後詳しく説明した。 「頭の中ではヨーロッパリーグ準決勝、ボド/グリムト戦で前十字靭帯（ACL）の部分断裂を負ったところまで遡ります。専門医には手術もリハビリも不要と言われましたが、靭帯は十分に強くならず、結局は韓国で完全な手術を受けました」



