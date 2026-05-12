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ジェームズ・マディソンは375日に及ぶ負傷離脱中に「暗い日々」があったと明かした。トッテナムのスターは、当初の手術診断が誤りだったとも語った。
誤診が前十字靭帯の痛みに繋がった
29歳の彼は、回復の途上で膝の診断が誤っていたことを知り、困難に直面した。
2025年5月、トッテナム対ボド/グリムトのヨーロッパリーグ準決勝で負傷した際、当初は手術不要と診断されていた。
リーズ戦で復帰したマディソンは、その後詳しく説明した。 「頭の中ではヨーロッパリーグ準決勝、ボド/グリムト戦で前十字靭帯（ACL）の部分断裂を負ったところまで遡ります。専門医には手術もリハビリも不要と言われましたが、靭帯は十分に強くならず、結局は韓国で完全な手術を受けました」
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回復過程の困難な時期を乗り越える
韓国でのニューカッスル・ユナイテッドとのプレシーズン試合で負った怪我により、彼は大手術を受けて1年以上戦線離脱した。
マディソンは、長期離脱による精神的な負担が肉体的なリハビリよりつらかったと明かした。
「手術後の1年は暗く厳しい日々だった。でも今はトンネルの出口に立ち、あの経験が自分を精神的に大きく成長させてくれたと感じている。体調は万全で、スパーズのファンが迎えてくれた瞬間は永遠に心に残るだろう」と語った。
スパーズでの忘れられないレセプション
残留争いの最中、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの観客は、このプレイメーカーがピッチに現れると一斉に立ち上がり、彼を迎えた。
スタンドの反応に心を動かされたマディソンはこう語った。「あの歓迎は永遠に心に残る。ピッチに出て1分ほど経つと、『勝ち点を取りに行こう』と切り替えた」。
生き残りをかけた戦いに注力する
トッテナムは監督交代と不安定な戦績に苦しみ、忘れたいシーズンとなっている。しかしマディソンは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下、プレミアリーグ残留へ集中している。彼は「チームが苦しむのをスタンドから見るのは辛かった」と語った。
「トッテナムにとって厳しいシーズンだった。ファンにとっても選手にとっても本当に厳しかった。監督も何度も交代した。忘れたいシーズンだね」とこのMFは語った。