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ジェームズ・マディソンは、VARのせいで審判が重要な判定を下すのを「恐れている」と指摘。一方、トッテナムのスター選手はリーズ戦でのPK判定に激怒している。
物議を醸した終了間際のPKの主張
ホームのテルが先制したが、直後にPKを献上。カルバート＝ルーウィンがキンスキーを破り同点とした。103分、スパーズスタジアムでマディソンがンメチャのタックルで倒された場面が物議を醸した。主審ギレットは抗議を退け、VARも判定を支持した。
プレミアリーグ・マッチセンターはX（旧Twitter）で「トッテナム・ホットスパーへのペナルティなしという主審の判定はVARによって確認され、ヌメチャがボールに触れていたと判断された」と説明した。
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マディソンがネットで不満をぶちまける
この迅速な判定に怒ったミッドフィルダーは火曜夜、インスタグラムに投稿し、審判団の説明に異議を唱えた。ディフェンダーはボールに触れておらず、審判の基準が下がっていると主張した。マディソンは「はっきりさせておきたい。ボールの方向を変えたわずかなタッチはンメチャではなく私の右足の外側によるもので、私はそのことを審判に伝えた。 しかし確認はわずか20秒ほど。VARのせいで審判はピッチで判定を下すことを恐れている。我々は戦い続ける。COYS。」
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督も、ギレットが試合中に「冷静さを欠いていた」と指摘した。
生き残りをかけた激しい競争
残留争いを続けるトッテナムにとって、この勝ち点取りこぼしは大きな痛手だ。現在36試合を終え38ポイントで17位。18位ウェストハムとは1ポイント差しかない。バーンリーとウルブズが降格し、ハマーズは降格圏の最下位に沈んでいる。 リーズ戦に勝っていれば4ポイントのリードを得られていたが、残り試合はミスが許されない状況だ。
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決勝を前にした最終節
トッテナムはプレミアリーグ残留へ、アウェイでチェルシー、ホームでエバートンと対戦。降格争うウェストハムは、アウェイでニューカッスル、ホームでリーズと戦う。