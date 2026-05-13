ジェームズ・マディソンは、VARのせいで審判が重要な判定を下すのを「恐れている」と指摘。一方、トッテナムのスター選手はリーズ戦でのPK判定に激怒している。

ホームのテルが先制したが、直後にPKを献上。カルバート＝ルーウィンがキンスキーを破り同点とした。103分、スパーズスタジアムでマディソンがンメチャのタックルで倒された場面が物議を醸した。主審ギレットは抗議を退け、VARも判定を支持した。

プレミアリーグ・マッチセンターはX（旧Twitter）で「トッテナム・ホットスパーへのペナルティなしという主審の判定はVARによって確認され、ヌメチャがボールに触れていたと判断された」と説明した。