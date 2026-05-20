プレミアリーグ残留を懸けた最終節を戦うトッテナム。負傷のリスクがあるものの、マディソンは起用されれば結果を出す責任を感じている。チームの攻撃の要として、残留を決めるプレーが求められる。彼はまだリズムを取り戻せていないと認めた。

「長い間離脱していたので、ベストな動きができる状態ではない」と彼は説明した。「大きな怪我をしたので、その怪我をある程度尊重しなければならない。日曜日はできる限りのことをするつもりだ。創造性を発揮することは私の仕事であり、それをするために給料をもらっている。 今季は出場していないが、ピッチに立てばチームを助けるために全力を尽くす」