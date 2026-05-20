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ジェームズ・マディソンは、トッテナムの降格争いに「恥ずかしい思い」を抱いている。同時に、「壊滅的」な怪我の再発を避けるため奮闘している。
ロンドン・ダービーでの敗戦で残留への不安が高まっている。
火曜日のスタンフォード・ブリッジで2-1と敗れたトッテナムは、残留争いを最終節へ持ち越した。チェルシーはエンツォ・フェルナンデスとアンドレイ・サントスのゴールでリードし、終盤のリシャルリソンの1点は及ばず。
この結果、スパーズは17位にとどまり、残り1試合で降格圏との差は2ポイント。チェルシーに勝てば残留確定だっただけに、日曜のエバートン戦へプレッシャーは増した。18位ウェストハムがリーズに勝ち、スパーズが負ければ、北ロンドンのクラブはチャンピオンシップ（2部）へ降格する。
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マディソン、降格争いへの不満を吐露
試合終了後、スカイ・スポーツの取材に応じたマディソンは、今シーズンの低迷について「クラブやエンブレム、ファンために全力を尽くさねばならない。このような状況は恥ずかしい」と語った。続けて「今夜も素晴らしい後押しをしてくれたファンが必要だ。我々はリーグ屈指のアウェイサポーターを持つ」と述べた。
最終節を前に残留を確定できる絶好機を逃したとも語った。「どんな結果でも残留争いで有利になるのは分かっていた。だが、そうはならなかった」と振り返り、「最後の20分間は猛攻を仕掛けた。互角の試合だったと思う。相手が多くのチャンスを作っていた記憶はない」と続けた。
前十字靭帯（ACL）手術後も、身体機能への懸念が残る。
マディソンは今シーズン、前十字靭帯の手術で長期離脱し、4月にようやく復帰した。これほどの期間ベンチを離れたことで精神的な負担は大きく、元レスター選手として回復直後に高圧的な試合に臨むリスクを懸念している。
「サッカー界で働いたことのある人や、この怪我を経験したことのある人なら誰でも分かると思うが、すぐに復帰するのは容易なことではない。もし再発すれば、私のキャリアに壊滅的な打撃を与えるだろう」とマディソンは語った。
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エバートンとの運命の対決
プレミアリーグ残留を懸けた最終節を戦うトッテナム。負傷のリスクがあるものの、マディソンは起用されれば結果を出す責任を感じている。チームの攻撃の要として、残留を決めるプレーが求められる。彼はまだリズムを取り戻せていないと認めた。
「長い間離脱していたので、ベストな動きができる状態ではない」と彼は説明した。「大きな怪我をしたので、その怪我をある程度尊重しなければならない。日曜日はできる限りのことをするつもりだ。創造性を発揮することは私の仕事であり、それをするために給料をもらっている。 今季は出場していないが、ピッチに立てばチームを助けるために全力を尽くす」