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ライブ
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-COVENTRYAFP
Moataz Elgammal
翻訳者：

ジェームズ・マディソンが驚異的なプレミアリーグ記録を更新、オマル・マルムシュがトッテナムにコヴェントリー戦初勝利をもたらす

Match report
オマル・マーモウシュ
ジェームズ・マディソン
トッテナム
トッテナム 対 コヴェントリー・シティ
コヴェントリー・シティ
プレミアリーグ

ジェームズ・マディソンが鮮やかな一撃でプレミアリーグでの610日間に及ぶ無得点に終止符を打ち、歴史的なロングシュートの記録を更新した。さらに、オマル・マルムシュとベン・デイヴィスもゴールを決め、トッテナムはコヴェントリーに3-1で勝利。待望の白星でシーズン序盤からの重圧を和らげ、勝ち点を6に伸ばして、ついに16位に浮上した。

  • マディソン、鮮烈な復帰

    マディソンはすぐに存在感を示した。月曜日に先発復帰した司令塔は、開始14分にモハメド・クドゥスからパスを受け、鮮やかなカーブをかけたダイレクトシュートをゴール上隅に決めた。

    この見事な一撃で、610日間に及んだ無得点期間に終止符を打った。また、2018年8月のデビュー以来、プレミアリーグでペナルティーエリア外から決めた21点目となった。この記録は同リーグのほかのどの選手よりも少なくとも2点多く、長距離シュートを得意とするケヴィン・デ・ブライネとジェームズ・ウォード＝プラウズを上回っている。


  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    マルムシュが貴重な勝利をもたらす

    直近2試合に勝利していたコヴェントリーは簡単には屈せず、試合を振り出しに戻した。50分、ジャック・ルドニが相手の守備のミスを突き、アウェーのコヴェントリーに同点ゴールをもたらした。しかし、トッテナムもすぐさま反撃した。

    そのわずか9分後、アンディ・ロバートソンの決定的なアシストからオマル・マルムシュが強烈なシュートを決め、リードを奪い返した。マルムシュにとっては、夏にマンチェスター・シティから移籍して以来、トッテナムでの初ゴールとなった。

  • デイビスが終盤のゴールで勝利を決める

    ロベルト・デ・ゼルビは終盤に交代カードを切り、マティス・テルと、526日ぶりの復帰に大歓声が上がったデヤン・クルゼフスキを投入した。トシン・アダラビオヨとロバートソンが交代を余儀なくされ、コナー・ギャラガー、マテウス・フェルナンデス、ベン・デイヴィスが投入された。マディソンはスタンディングオベーションを受けてピッチを後にし、アーチー・グレイは右サイドバックに移った。アディショナルタイムも終盤に入り、コヴェントリーが守備で苦しむ中、デイヴィスが96分にペナルティーエリア外から低いシュートをゴールに突き刺した。これが決定打となり、ロンドンのクラブは苦戦の末に3-1の勝利を収めた。

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    トッテナムの今後は？

    トッテナムは、この待望の勝利を足がかりに、プレミアリーグで安定した戦いを続けなければならない。マディソンが本領を発揮し、チームも7度目の挑戦でようやく初勝利を挙げた。デ・ゼルビ監督は、今後の国内リーグ戦で降格圏との差をさらに広げたいと考えているだろう。

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