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ジェームズ・マディソンが驚異的なプレミアリーグ記録を更新、オマル・マルムシュがトッテナムにコヴェントリー戦初勝利をもたらす
マディソン、鮮烈な復帰
マディソンはすぐに存在感を示した。月曜日に先発復帰した司令塔は、開始14分にモハメド・クドゥスからパスを受け、鮮やかなカーブをかけたダイレクトシュートをゴール上隅に決めた。
この見事な一撃で、610日間に及んだ無得点期間に終止符を打った。また、2018年8月のデビュー以来、プレミアリーグでペナルティーエリア外から決めた21点目となった。この記録は同リーグのほかのどの選手よりも少なくとも2点多く、長距離シュートを得意とするケヴィン・デ・ブライネとジェームズ・ウォード＝プラウズを上回っている。
- Getty Images Sport
マルムシュが貴重な勝利をもたらす
直近2試合に勝利していたコヴェントリーは簡単には屈せず、試合を振り出しに戻した。50分、ジャック・ルドニが相手の守備のミスを突き、アウェーのコヴェントリーに同点ゴールをもたらした。しかし、トッテナムもすぐさま反撃した。
そのわずか9分後、アンディ・ロバートソンの決定的なアシストからオマル・マルムシュが強烈なシュートを決め、リードを奪い返した。マルムシュにとっては、夏にマンチェスター・シティから移籍して以来、トッテナムでの初ゴールとなった。
デイビスが終盤のゴールで勝利を決める
ロベルト・デ・ゼルビは終盤に交代カードを切り、マティス・テルと、526日ぶりの復帰に大歓声が上がったデヤン・クルゼフスキを投入した。トシン・アダラビオヨとロバートソンが交代を余儀なくされ、コナー・ギャラガー、マテウス・フェルナンデス、ベン・デイヴィスが投入された。マディソンはスタンディングオベーションを受けてピッチを後にし、アーチー・グレイは右サイドバックに移った。アディショナルタイムも終盤に入り、コヴェントリーが守備で苦しむ中、デイヴィスが96分にペナルティーエリア外から低いシュートをゴールに突き刺した。これが決定打となり、ロンドンのクラブは苦戦の末に3-1の勝利を収めた。
- AFP
トッテナムの今後は？
トッテナムは、この待望の勝利を足がかりに、プレミアリーグで安定した戦いを続けなければならない。マディソンが本領を発揮し、チームも7度目の挑戦でようやく初勝利を挙げた。デ・ゼルビ監督は、今後の国内リーグ戦で降格圏との差をさらに広げたいと考えているだろう。
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