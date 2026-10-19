ジェームズ・マディソンが驚異的なプレミアリーグ記録を更新、オマル・マルムシュがトッテナムにコヴェントリー戦初勝利をもたらす

マディソンはすぐに存在感を示した。月曜日に先発復帰した司令塔は、開始14分にモハメド・クドゥスからパスを受け、鮮やかなカーブをかけたダイレクトシュートをゴール上隅に決めた。

この見事な一撃で、610日間に及んだ無得点期間に終止符を打った。また、2018年8月のデビュー以来、プレミアリーグでペナルティーエリア外から決めた21点目となった。この記録は同リーグのほかのどの選手よりも少なくとも2点多く、長距離シュートを得意とするケヴィン・デ・ブライネとジェームズ・ウォード＝プラウズを上回っている。



