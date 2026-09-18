マディソンは少なくともトッテナムのいくつかの問題を解決する答えになり得るかと問われた元トッテナムのスター、マーフィーは、Snabbareとの提携でGOALに次のように語った。「私はかなり長い間、ジェームズ・マディソンの大ファンだった。なぜなら、ピッチ上でリスクを取り、ある種の自信を持ってプレーする選手が好きだからだ。そしてトッテナムは創造性を強く必要としていて、彼が負傷していた時はその不在が本当に痛かった。

「今、彼らが獲得した選手たちを見ても、マディソンと同じ特長を持っていると言える選手は実際にはいない。だから彼は今もそのスカッドの中でかなり特別な存在だと思う。そして最初の4試合を見ると、ここ2試合では［オマル］・マルムシュとサヴィオが生き生きとして見えた。得点はしていないのは分かっているが、いい補強に見える。ただ、彼らにボールを供給する選手は必要だ。

「問題は、誰かが長い間離脱していた場合、その選手のコンディションやフィットネスのレベルを把握するのが難しいことだ。私には分からない。私は彼のトレーニングを見ていないし、見ているのはデ・ゼルビだ。だが、今のこのチームに必要なものがある中で、私なら現時点でマディソンを起用するかって？ 間違いなくそうする。

「それに、トッテナムのファンは彼を強く求めていると思う。なぜなら彼はそうしたことができる選手だからだ。［モハメド］・クドゥスも別の形ではあるが、よりワイドなエリアからそれができる選手だ。一方でマディソンにはビジョンがあり、危険を承知でボールを出し、失敗した時のため息や不満、落胆を受け止める勇気がある。

「セットプレーも素晴らしいし、自分でゴールも決められる。先発メンバーに近いうちにマディソンが入ってこないとしたら、私は本当に驚くだろう。私にとって、彼は今でもチームで最も創造性のある存在だからだ」