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ジェームズ・マディソンが鍵を握る！ 元トッテナムMFが、「唯一無二」のスパーズのスターについて、負傷に苦しむプレーメーカーの不在が「ひどく」響いていたと認め、本来のポテンシャルを引き出せる存在だと語る
マディソンはACL負傷により375日間欠場した
元レスターのMFマディソンは、深刻な膝の問題で手術を受けることを余儀なくされ、375日間離脱していた。2026年5月に実戦復帰を果たし、最終的にはロベルト・デ・ゼルビ監督がチームをプレミアリーグ残留へ導く一助となった。
直近の移籍市場では多額の資金が投じられ、野心的なクラブは資金投入によって苦境からの脱出を図った。しかし、ここまでその成果はほとんど見られず、今季のトップリーグでは4試合連続無得点で、勝ち点2の獲得にとどまっている。
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マディソンはインパクトを与える途中出場の選手として起用されている
マディソンはそのうち2試合で途中出場しており、またリヴァプール戦でのカラバオカップ敗戦でも起用されたが、肩を痛めたあとだけに、29歳の実力者に不要なリスクは負わせていない。しかし、先発起用という計算された賭けに踏み切るべき時は、いずれ訪れる。
大型補強のサンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスはそれぞれ多くの持ち味を備えているが、中盤の役割を埋めるという点では比較的似たタイプと見なすこともできる。そのエリアには、ひと振りの魔法が必要だ。
マディソンならそれをもたらせる。堅い守備の鍵をこじ開ける力があり、止まったボールの場面では試合を変えるひらめきを生み出せるからだ。そして、北ロンドンで再びプレッシャーが高まりつつある中、デ・ゼルビはこれ以上長く彼を温存してはおけない。
マディソンがトッテナムの問題解決に貢献できる理由
マディソンは少なくともトッテナムのいくつかの問題を解決する答えになり得るかと問われた元トッテナムのスター、マーフィーは、Snabbareとの提携でGOALに次のように語った。「私はかなり長い間、ジェームズ・マディソンの大ファンだった。なぜなら、ピッチ上でリスクを取り、ある種の自信を持ってプレーする選手が好きだからだ。そしてトッテナムは創造性を強く必要としていて、彼が負傷していた時はその不在が本当に痛かった。
「今、彼らが獲得した選手たちを見ても、マディソンと同じ特長を持っていると言える選手は実際にはいない。だから彼は今もそのスカッドの中でかなり特別な存在だと思う。そして最初の4試合を見ると、ここ2試合では［オマル］・マルムシュとサヴィオが生き生きとして見えた。得点はしていないのは分かっているが、いい補強に見える。ただ、彼らにボールを供給する選手は必要だ。
「問題は、誰かが長い間離脱していた場合、その選手のコンディションやフィットネスのレベルを把握するのが難しいことだ。私には分からない。私は彼のトレーニングを見ていないし、見ているのはデ・ゼルビだ。だが、今のこのチームに必要なものがある中で、私なら現時点でマディソンを起用するかって？ 間違いなくそうする。
「それに、トッテナムのファンは彼を強く求めていると思う。なぜなら彼はそうしたことができる選手だからだ。［モハメド］・クドゥスも別の形ではあるが、よりワイドなエリアからそれができる選手だ。一方でマディソンにはビジョンがあり、危険を承知でボールを出し、失敗した時のため息や不満、落胆を受け止める勇気がある。
「セットプレーも素晴らしいし、自分でゴールも決められる。先発メンバーに近いうちにマディソンが入ってこないとしたら、私は本当に驚くだろう。私にとって、彼は今でもチームで最も創造性のある存在だからだ」
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2026-27シーズン最初のインターナショナルブレークが接近中
トッテナムは2026-27シーズン最初のインターナショナルブレイクを迎える前に、土曜日にホームで行われるアストン・ヴィラ戦をあと1試合残している。その一戦でも、マディソンは再び短い出場にとどまる可能性がある。
ただ、その後には国内での戦い再開に向けて状態を整えるための3週間をトレーニング場で過ごせる。スパーズが10月10日にオールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと再びピッチに立つ頃には、その気まぐれな背番号10は万全の状態になっているはずだ。
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