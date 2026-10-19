AFP
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ジェームズ・マディソンがプレミアリーグの驚異的な記録を塗り替える一方、オマル・マルムシュがトッテナムにコベントリー戦での初勝利をもたらす
マディソンの鮮烈な復帰
月曜日に先発復帰したマディソンは、すぐに結果を出した。14分、モハメド・クドゥスからパスを受けた司令塔は、見事なダイレクトシュートをゴール上隅へと曲げて決めた。
この圧巻の一撃で、610日間に及ぶ苦しい無得点期間に終止符を打った。さらに、2018年8月のデビュー以来、プレミアリーグでペナルティーエリア外から決めた通算21ゴール目となった。この記録は、同リーグの他のどの選手よりも少なくとも2ゴール多く、長距離シュートを得意とするケヴィン・デ・ブライネとジェームズ・ウォード＝プラウズを上回るものだ。
- Getty Images Sport
マルムシュが重要な勝利をもたらす
直近の2試合に勝利していたコヴェントリーは、簡単には屈せず、試合を振り出しに戻した。50分、ジャック・ルドニが相手の守備のミスを突き、同点ゴールを挙げた。しかし、トッテナムもすぐさま反撃した。
そのわずか9分後、アンディ・ロバートソンがオマル・マルムシュの勝ち越しゴールをアシスト。マルムシュは強烈なシュートを決めた。今夏にマンチェスター・シティから移籍したマルムシュにとって、これがトッテナムでの初ゴールとなった。
デイヴィス、終盤のゴールで勝利を決定づける
ロベルト・デ・ゼルビは終盤に交代策を講じ、マティス・テルと、526日ぶりの復帰に大歓声が上がったデヤン・クルゼフスキを投入した。トシン・アダラビオヨとロバートソンは退かざるを得なくなり、コナー・ギャラガー、マテウス・フェルナンデス、ベン・デイヴィスが投入された。マディソンはスタンディングオベーションを受けてピッチを去り、アーチー・グレイは右サイドバックに回った。アディショナルタイムも終盤に入り、コヴェントリーが守備に苦しむ中、デイヴィスが96分にペナルティーエリア外から低いシュートをゴールに突き刺した。これが決定打となり、ロンドンのクラブは苦戦の末に3-1で勝利を収めた。
- AFP
トッテナムの今後は？
トッテナムは、この待望の勝利を足がかりに、プレミアリーグで安定した戦いを続けなければならない。マディソンが本領を発揮し、チームも7度の挑戦を経てようやく初勝利を挙げた。デ・ゼルビ監督は、今後の国内での試合で降格圏との差をさらに広げたいところだ。
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