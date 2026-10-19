月曜日に先発復帰したマディソンは、すぐに結果を出した。14分、モハメド・クドゥスからパスを受けた司令塔は、見事なダイレクトシュートをゴール上隅へと曲げて決めた。

この圧巻の一撃で、610日間に及ぶ苦しい無得点期間に終止符を打った。さらに、2018年8月のデビュー以来、プレミアリーグでペナルティーエリア外から決めた通算21ゴール目となった。この記録は、同リーグの他のどの選手よりも少なくとも2ゴール多く、長距離シュートを得意とするケヴィン・デ・ブライネとジェームズ・ウォード＝プラウズを上回るものだ。



