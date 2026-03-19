ジェームズ・マカティのノッティンガム・フォレストでの苦戦を受け、「難しい話し合い」が持ち上がる。元リヴァプールFWがヴィトール・ペレイラ監督に対し、3000万ポンドの選手からもっと力を引き出すよう求めた。

サポート役に回され、出場時間も限られている状況下で、当然の疑問が浮かぶ。フォレストはマカティーをどのようにして最大限に活かすのか？彼は、最高のコンディションを取り戻すために定期的な出場が必要な、自信とリズムを重視するタイプの選手と言えるのだろうか？

こうした疑問をハレウッドに投げかけたところ、元レッズのストライカーは、仮想通貨ニュースサイトを通じてGOALの独占インタビューに応じ、次のように語った。「素晴らしい質問だ。あのような選手に関しては、全国どこでも同じようなことが起きている。彼は非常に優れた選手だからだ。

「もし選手を探していて、彼が獲得可能なら、誰もが『はい、彼をチームに加えたい』と言うだろう。しかし、何らかの理由で、彼は本来の能力を発揮できていない。 もちろん、彼の輝きは見て取れるし、なぜフォレストが彼を獲得したのかも理解できる。だが、繰り返しになるが、彼は本来持つべきポテンシャルを十分に発揮できていないという点で、これはまた別の話だ。

「そしてもう一つ、それは監督がその能力を引き出す必要があるということです。彼は才能ある選手ですから、監督の存在意義は彼のベストを引き出すことにあるのです。ですから、今私たちが交わしているこの会話は非常に難しいものです。なぜなら、私たちは彼らが何ができるかを知っているからです。ただ、ノッティンガム・フォレストのために結果を出すという形で、その能力を引き出せていないだけなのです。」