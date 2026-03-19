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ジェームズ・マカティのノッティンガム・フォレストでの苦戦を受け、「難しい話し合い」が持ち上がる。元リヴァプールFWがヴィトール・ペレイラ監督に対し、3000万ポンドの選手からもっと力を引き出すよう求めた。
マカティーの不本意な成績：1ゴール、プレミアリーグでの先発出場はわずか1試合
サルフォード出身の彼は、マンチェスター・シティで公式戦34試合に出場する実力を認められ、2025年1月には故郷のクラブを相手にFAカップでハットトリックを達成した。同年後半、マカティーはイングランド代表のキャプテンとしてU-21欧州選手権で優勝を果たした。
その優勝を受けて、フォレストへの高額移籍が合意された。当時、この有望株は、マンチェスターでは得られなかったような安定した出場機会を得て、その潜在能力を十分に発揮する準備が整っているというのが、一般的な見方だった。
しかし、マカティーはフォレストでゴールを決めたのはわずか1回（ヨーロッパリーグのフェレンツヴァーロシュ戦で後半に決めたPK）にとどまり、今シーズンのプレミアリーグでは先発出場は1試合のみだった。イングランド代表のベテラン、モーガン・ギブス＝ホワイトがレッドズの背番号10の座を激しく争っているとはいえ、彼にはもっと多くの活躍が期待されていた。
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フォレストは、元マンチェスター・シティのスター選手マカティーをどのようにして最高のパフォーマンスを引き出すのか？
サポート役に回され、出場時間も限られている状況下で、当然の疑問が浮かぶ。フォレストはマカティーをどのようにして最大限に活かすのか？彼は、最高のコンディションを取り戻すために定期的な出場が必要な、自信とリズムを重視するタイプの選手と言えるのだろうか？
こうした疑問をハレウッドに投げかけたところ、元レッズのストライカーは、仮想通貨ニュースサイトを通じてGOALの独占インタビューに応じ、次のように語った。「素晴らしい質問だ。あのような選手に関しては、全国どこでも同じようなことが起きている。彼は非常に優れた選手だからだ。
「もし選手を探していて、彼が獲得可能なら、誰もが『はい、彼をチームに加えたい』と言うだろう。しかし、何らかの理由で、彼は本来の能力を発揮できていない。 もちろん、彼の輝きは見て取れるし、なぜフォレストが彼を獲得したのかも理解できる。だが、繰り返しになるが、彼は本来持つべきポテンシャルを十分に発揮できていないという点で、これはまた別の話だ。
「そしてもう一つ、それは監督がその能力を引き出す必要があるということです。彼は才能ある選手ですから、監督の存在意義は彼のベストを引き出すことにあるのです。ですから、今私たちが交わしているこの会話は非常に難しいものです。なぜなら、私たちは彼らが何ができるかを知っているからです。ただ、ノッティンガム・フォレストのために結果を出すという形で、その能力を引き出せていないだけなのです。」
ペレイラはトレーニングでの様子に感銘を受けた
マカティーは希望に満ちてトレントサイドにやって来た。シティからの移籍が正式に決まった際、フォレストの公式サイトで次のように語っている。「新たな挑戦に挑む準備はできている。クラブは昨シーズン素晴らしい成績を残した。その勢いをさらに伸ばし、自分の実力を示したい。 ここに来られて本当に嬉しく、新しいチームメイトたちとプレーを始めるのが待ち遠しいです。クラブに関わるすべての人の野心は理解しており、私もその一員になりたいと思っています。」
しかし、その楽観的な気持ちは薄れてしまったようだ。マカティーはフォレストでのデビューシーズンにおいて、4人の異なる監督の下でプレーすることになった。ヌノ・エスピリト・サント監督の下で加入したものの、その後、指揮権はアンジェ・ポステコグルー、ショーン・ダイチ、ヴィトール・ペレイラへと移り変わった。
現在指揮を執るポルトガル人指揮官ペレイラは、自らに過度なプレッシャーをかけているかもしれないこの選手から、いかにしてパフォーマンスを引き出すかについて、最近次のように語った。「マカティーは、自信を持ってプレーし、トレーニングでやっていることを発揮できれば、魔法のようなプレーができる選手だ。何もないところから、特別な何かを生み出すことができる。彼にはそれを実現する資質がある。」
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移籍の噂：マカティー、再び移籍の可能性が浮上
フォレストは、プレミアリーグの降格争いに巻き込まれている今シーズン、その能力を十分に発揮できていない。マカティーは残留争いにおいて依然として重要な役割を担う可能性があるが、次の移籍市場が開く頃には、彼が再び移籍するかもしれないという見方もすでに浮上している。
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