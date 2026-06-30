「ジェームズ・ボンドになりたい！」――イングランド代表としてワールドカップ制覇を目指す中、ジュード・ベリンガムが意外な俳優の夢を明かす

フォックスの番組『World Cup After Hours』に出演したベリンガムは、俳優業に魅力を感じていると語り、特にジェームズ・ボンド役を最も演じてみたいと明かした。サッカー以外の夢について尋ねられたベリンガムは、ジェームズ・コーデンに対し、俳優業こそが自分にとって最も魅力的なキャリアだと語った。

「映画に出演してみたいですね」とベリンガムは明かした。「『サッカー以外で何をしたいか』とよく聞かれるんですが、普段は深く考えたことはないんです。でも、考えたときはいつも『映画に出演したい』という結論に至ります。

ジェームズ・ボンドになりたいです。全作品を観てきました。 コネリー版もムーア版も全部観た。ボンドが大好きで、脇役でも出演したい。主役も狙いたいけど、まずは一歩ずつ。次期ボンドはまだ決まってないよね？」

さらに「名前はボンド、ジェームズ・ボンド」と決めぜりふを披露し、「チャンスはあると思うよ！」と笑った。