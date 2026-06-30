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Yosua Arya

翻訳者：

「ジェームズ・ボンドになりたい！」――イングランド代表としてワールドカップ制覇を目指す中、ジュード・ベリンガムが意外な俳優の夢を明かす

ジュード・ベリンガム
イングランド
ワールドカップ
イングランド 対 コンゴ民主共和国
レアル・マドリー
ラ・リーガ

ジュード・ベリンガムは、サッカー選手を引退後にジェームズ・ボンドを演じてみたいと語った。2026年W杯で活躍したイングランド代表のスターは、このスパイシリーズの大ファンであり、いつか主役を射止めるかもしれないと冗談交じりに話した。

  • ベリンガム、サッカー引退後の人生を語る

    ベリンガムは2026年W杯でイングランド代表の活躍を支えている。クロアチア戦（4－2）で得点し、ガーナ、パナマ戦でも連続MOMに選ばれた。チームはベスト32でコンゴ民主共和国と対戦する。23歳の彼はすでにサッカー後の将来を考えている。

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ベリンガム、007の座を狙う

    フォックスの番組World Cup After Hours』に出演したベリンガムは、俳優業に魅力を感じていると語り、特にジェームズ・ボンド役を最も演じてみたいと明かした。サッカー以外の夢について尋ねられたベリンガムは、ジェームズ・コーデンに対し、俳優業こそが自分にとって最も魅力的なキャリアだと語った。

    「映画に出演してみたいですね」とベリンガムは明かした。「『サッカー以外で何をしたいか』とよく聞かれるんですが、普段は深く考えたことはないんです。でも、考えたときはいつも『映画に出演したい』という結論に至ります。

    ジェームズ・ボンドになりたいです。全作品を観てきました。 コネリー版もムーア版も全部観た。ボンドが大好きで、脇役でも出演したい。主役も狙いたいけど、まずは一歩ずつ。次期ボンドはまだ決まってないよね？」

    さらに「名前はボンド、ジェームズ・ボンド」と決めぜりふを披露し、「チャンスはあると思うよ！」と笑った。

  • ボンドキャスティングは必ずしも簡単ではない。

    ベリンガムはコーデンと軽妙な演技を披露し、『ア・フュー・グッド・メン』の法廷シーンも再現した。カメラ前での自信は、俳優転身への冗談交じりの話題を弾ませた。だが、元ボンド映画のキャスティング・ディレクター、デビー・マクウィリアムズ氏は、彼の世界的な知名度が障害になる可能性があると指摘した。

    「スパイは謎の存在でなければならない。私生活はあまり知られたくない」と『インディペンデント』紙に語った。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ワールドカップが依然として最優先事項である

    ハリウッドの夢は後回しだ。ベリンガムは現在、イングランド代表がワールドカップで勝ち進むよう支援することに集中している。スリー・ライオンズは優勝へ向け、決勝トーナメントでコンゴ民主共和国と対戦する。

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