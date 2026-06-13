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Adhe Makayasa

翻訳者：

ジェームズ・トラフォードの移籍か？ マンチェスター・シティに先を越されてから1年、ニューカッスルが再びこのGK獲得に名乗りを上げる

ジェームズ・トラフォード
ニューカッスル
マンチェスター・シティ
移籍情報
プレミアリーグ

ニューカッスル・ユナイテッドは、エディ・ハウ監督の下、GK陣を刷新するためマンチェスター・シティのGKジェームズ・トラフォード再注目している。昨夏獲得できなかったイングランド代表だが、エティハド・スタジアムでの出場機会が限られているため移籍の可能性が再び出てきた。

  • マグパイズが長年の獲得候補を追う

    The Athletic』によると、ニューカッスルはトラフォード獲得のためマンチェスター・シティに再接触した。 トラフォードは昨夏バーンリーから5年契約でマンチェスター・シティへ移籍。しかし昨季は17試合の出場にとどまり、再び移籍を検討している。ニューカッスルは主力GK補強のため、獲得交渉を再開した。

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    トラフォード、組織体制に不満

    このGKは、当時監督だったグアルディオラの下で正GKになれると期待し、マンチェスターへ移籍した。しかし、クラブが突如ドンナルンマを獲得したため、彼は控えに甘んじることになった。そのため、トラフォードは代表戦から戻るまで去就を決めず、大会後に代理人とクラブの選択肢を話し合う方針だ。

  • セント・ジェームズ・パークの大規模改修

    アーロン・ラムズデールのレンタル期間が終了したため、ハウ監督は守備陣の層を再構築。ランスから20歳の有望株エウェン・ジャウエンを獲得した。 ベテランGKトラフォードの加入が実現すれば、正GKニック・ポープの去就は決定的になる。別の正GKを確保した場合、ポープの退団は避けられない。ただし、代表戦に参加中のため、両クラブの正式交渉は始まっていない。

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    大会業務で協議が遅れている

    トラフォードは現在、トーマス・トゥヘル監督が選んだイングランド代表W杯メンバー3人のGKの一人として米国にいる。彼はジョーダン・ピックフォードとディーン・ヘンダーソンをサポートすることに集中しているが、ニューカッスルは2026-27シーズンに向けて移籍手続きの期限が迫っている。ハウ監督はプレシーズン開始前に新加入DFをチームに馴染ませたいと考えており、手続きが長引けばマグパイズは他の選手を探すことになる。