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ジェームズ・トラフォードの移籍か？ マンチェスター・シティに先を越されてから1年、ニューカッスルが再びこのGK獲得に名乗りを上げる
マグパイズが長年の獲得候補を追う
『The Athletic』によると、ニューカッスルはトラフォード獲得のためマンチェスター・シティに再接触した。 トラフォードは昨夏バーンリーから5年契約でマンチェスター・シティへ移籍。しかし昨季は17試合の出場にとどまり、再び移籍を検討している。ニューカッスルは主力GK補強のため、獲得交渉を再開した。
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トラフォード、組織体制に不満
このGKは、当時監督だったグアルディオラの下で正GKになれると期待し、マンチェスターへ移籍した。しかし、クラブが突如ドンナルンマを獲得したため、彼は控えに甘んじることになった。そのため、トラフォードは代表戦から戻るまで去就を決めず、大会後に代理人とクラブの選択肢を話し合う方針だ。
セント・ジェームズ・パークの大規模改修
アーロン・ラムズデールのレンタル期間が終了したため、ハウ監督は守備陣の層を再構築。ランスから20歳の有望株エウェン・ジャウエンを獲得した。 ベテランGKトラフォードの加入が実現すれば、正GKニック・ポープの去就は決定的になる。別の正GKを確保した場合、ポープの退団は避けられない。ただし、代表戦に参加中のため、両クラブの正式交渉は始まっていない。
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大会業務で協議が遅れている
トラフォードは現在、トーマス・トゥヘル監督が選んだイングランド代表W杯メンバー3人のGKの一人として米国にいる。彼はジョーダン・ピックフォードとディーン・ヘンダーソンをサポートすることに集中しているが、ニューカッスルは2026-27シーズンに向けて移籍手続きの期限が迫っている。ハウ監督はプレシーズン開始前に新加入DFをチームに馴染ませたいと考えており、手続きが長引けばマグパイズは他の選手を探すことになる。