ジェームズ・トラフォードの移籍か？ マンチェスター・シティに先を越されてから1年、ニューカッスルが再びこのGK獲得に名乗りを上げる

トラフォードは現在、トーマス・トゥヘル監督が選んだイングランド代表W杯メンバー3人のGKの一人として米国にいる。彼はジョーダン・ピックフォードとディーン・ヘンダーソンをサポートすることに集中しているが、ニューカッスルは2026-27シーズンに向けて移籍手続きの期限が迫っている。ハウ監督はプレシーズン開始前に新加入DFをチームに馴染ませたいと考えており、手続きが長引けばマグパイズは他の選手を探すことになる。