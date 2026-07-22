ニューカッスルはプレシーズン準備を開始し、ニック・ポープが正GKとして地位を確立した。新シーズンで背番号1を与えられ、エディ・ハウ監督のチーム内序列が明確になった。 昨季はエバートン戦でのミスで一時ベンチを外れたが、その後正GKの座を取り戻した。レンタルバックしたアーロン・ラムズデールの完全移籍を見送ったことも、ポープへの信任を示す動きとされている。

ポープの契約は残り1年で、昇格組のイプスウィッチ・タウンへの移籍も噂されるが、現時点では残留している。 クラブはベテランGKマーク・ギレスピーとも交渉中であり、若手のエウェン・ジャオエンも控え争いに加わる見込みだ。それでもマグパイズは8月の移籍市場終了前に追加のGK獲得の可能性を完全には否定していない。