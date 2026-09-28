メディアの関心は依然として険悪なライバル関係の可能性に向けられているが、トラッフォードは、ピックフォードとの関係は相互の敬意の上に成り立っていると強調した。両GKはイングランド北部という共通のルーツを持っており、それが先発メンバーの1枠を直接争う関係にありながらも、絆を築く助けになっている。トラッフォードは、チーム内に摩擦があるとの見方をすぐさま否定し、その争いがプロフェッショナルなものであることを際立たせた。

「僕たちはどちらも北部出身で、本当に仲がいい。サッカーでは誰もが先発メンバー入りを争うのが現実だけど、僕とピックフォードは本当にいい関係だ」と彼は語った。「全員が先発を目指して戦っているし、全員がこのチームのハイレベルな選手で、出場を懸けて競争している。それはどのポジションでも変わらない。みんながただ全力を尽くし、プレーするためにできる限り良いパフォーマンスを見せようとしている。それはあらゆるレベルでの現実だ」