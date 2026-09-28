AFP
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ジェームズ・トラッフォードがジョーダン・ピックフォードとの争いについて語る。リーズのスターはイングランド代表の正守護神の座を狙う。
トゥヘルがGK序列を再編へ
トゥヘルのイングランド代表監督就任は、チームに即座に競争意識をもたらした。特にGK陣でその傾向は顕著だ。約10年ぶりに、ジョーダン・ピックフォードの不動の正守護神としての立場が精査される状況となり、トラフォードが最大のライバルとして台頭している。リーズ・ユナイテッドのGKは、先日のUEFAネーションズリーグで世界王者スペインと対戦した試合のメンバーに名を連ね、そこでA代表通算3キャップ目を記録した。指揮官はすでに、このローテーションを今後も継続すると認めており、トラフォードは次戦のチェコ戦に出場する見込みだ。
世界最高レベルの相手と戦った経験を振り返ったトラフォードは、惜敗の中での自身のパフォーマンスと失点について冷静に受け止めていた。「すべてのシュートを止めたいと思っているし、実際には止められなかった。でも、それがトップチームと対戦する現実なんだ」とトラフォードは、『ガーディアン』が伝えた。
- Getty Images Sport
ジョーダン・ピックフォードとの友好的なライバル関係
メディアの関心は依然として険悪なライバル関係の可能性に向けられているが、トラッフォードは、ピックフォードとの関係は相互の敬意の上に成り立っていると強調した。両GKはイングランド北部という共通のルーツを持っており、それが先発メンバーの1枠を直接争う関係にありながらも、絆を築く助けになっている。トラッフォードは、チーム内に摩擦があるとの見方をすぐさま否定し、その争いがプロフェッショナルなものであることを際立たせた。
「僕たちはどちらも北部出身で、本当に仲がいい。サッカーでは誰もが先発メンバー入りを争うのが現実だけど、僕とピックフォードは本当にいい関係だ」と彼は語った。「全員が先発を目指して戦っているし、全員がこのチームのハイレベルな選手で、出場を懸けて競争している。それはどのポジションでも変わらない。みんながただ全力を尽くし、プレーするためにできる限り良いパフォーマンスを見せようとしている。それはあらゆるレベルでの現実だ」
究極の国際舞台での夢を追って
トラフォードにとって、イングランド代表としてプレーする機会は、シティのアカデミー時代や成功を収めた期限付き移籍を含む、長年の努力の集大成である。彼は現在の状況をプレッシャーの源とは捉えておらず、人生を通じた目標の実現だと見ている。チームシートの最初の名前になることは、代表メンバー全員に共通する願望だが、GKにとってその道のりはしばしばより単独的で難しいものとなる。
トラフォードは「イングランドのためにプレーし、イングランドで先発することは、すべてのGK、そしてすべてのフットボーラーの夢だ。みんな自分が先発できると信じているし、毎日それを証明しようとしている」と振り返った。
「トゥヘルから、何をする必要があるかは言われていない。ただ、そのたびに自分の能力を示そうとするだけだ。合宿に来るすべての選手にとっての現実であって、自分らしくいて、監督にアピールしなければならないだけだ」
- Getty Images Sport
エランド・ロードで安定を見いだす
トラッフォードの代表での再浮上を支える土台となっているのは、この夏のウェスト・ヨークシャー移籍だ。マンチェスター・シティでは序列でジャンルイジ・ドンナルンマの後塵を拝し、複雑な時期を過ごしていたが、リーズへの移籍によって、本人が切望していた継続的な出場機会を得ることになった。ダニエル・ファルケ監督の下で、トラッフォードはシーズン序盤に好スタートを切ったチームの重要な一員へと急速に定着している。
トラッフォードは、代表での将来がクラブでのパフォーマンスと切っても切り離せない関係にあることを強く認識している。「プレーしてもしなくても、自分の能力が変わるわけではない。違うのは、それを自分の頭の中でどう考えるかだ。短期間で能力のレベルを一段上げるのは難しい。自分が今やっていることはプレーすること、そして定期的にプレーすることだ。それは代表に選ばれるために必要なことの一つだ」と説明した。
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