タヴェルニエは以前、ファンに心からのメッセージを送り、退団の理由を明かした。彼はこう語った。「ファンの皆さん、チームメイト、スタッフの皆さんへ。熟考の末、今シーズンでクラブを去る決断をしました。簡単な決断ではありませんでした。この11年間、クラブは私と家族にとってかけがえのない存在でした。 ピッチの上でも外でも、クラブは私に多くのものを与えてくれました。加入以来、私は常にクラブを正しく代表できるよう全力を尽くしてきました。」

2018年からキャプテンを務めたことについては、「大きな誇りであり、言葉にできないほど特別な経験だった。みんなで浮き沈みを乗り越え、素晴らしい瞬間を共有できた」と語った。