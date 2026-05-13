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ジェームズ・タヴェルニエはダニー・ロール監督との衝突により、ヒブス戦を前にイブロックスを去り、引退試合を危うくした。
アイブロックスでの意思疎通の断絶
英紙『ザ・スコティッシュ・サン』によると、ベテラン右SBとグラスゴーの名門クラブの長い関係は、シーズン最終ホーム戦で華々しく幕を閉じるはずだった。しかしタバーニエはヒブス戦の先発から外れたことを知り、激しい口論になったという。彼は妻や子供たちの前でこの試合を送別会とするつもりだった。
ロール監督と激しく口論し、試合前ミーティングでチームメイトに言葉を残してスタジアムを去った。騒動は大きく、34歳の彼はその試合に戻らず、欠場が発表されてアイブロックスでの別れは台無しになった。
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10年の勤務が突然終了
タバーニエの突然の退団表明からわずか数週間後、クラブ首脳陣と選手の間には緊張が走った。10年以上チームに貢献した主将は、契約延長交渉の最中とみられていた。このタイミングがシーズン終盤に悪化した関係をさらに摩擦させた。
日曜のセルティック戦（1-3）が転機だった。ロル監督はダービーで主将を途中交代させ、タバーニエがピッチを去る際、パークヘッドのサポーターから嘲笑を受けた。多くのセルティック・サポーターはそれが彼の最後のダービー出場になると感じ、この交代がヒブス戦前のメンバー起用騒動の布石となった。
感情の急転回とピッチサイドでのプレゼンテーション
当初は怒ってスタジアムを去ったと報じられたが、キックオフ直前に事態は一転。タバーニエは2015年から支えてくれたファンに感謝し、遅れてアイブロックスに戻った。ピッチに現れた彼は温かく迎えられ、クラブレジェンドのジョン・グレイグと共に功績を称えるセレモニーを行った。
562試合で144得点を挙げたディフェンダーは、涙を拭う姿を見せ、その日の感動を象徴した。2021年にはスティーブン・ジェラード監督の下、55回目のリーグ優勝と2つのカップ優勝を達成。コーチ陣との摩擦にもかかわらず、イブロックスのファンは彼を殿堂入りとして称えた。
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退任の挨拶
タヴェルニエは以前、ファンに心からのメッセージを送り、退団の理由を明かした。彼はこう語った。「ファンの皆さん、チームメイト、スタッフの皆さんへ。熟考の末、今シーズンでクラブを去る決断をしました。簡単な決断ではありませんでした。この11年間、クラブは私と家族にとってかけがえのない存在でした。 ピッチの上でも外でも、クラブは私に多くのものを与えてくれました。加入以来、私は常にクラブを正しく代表できるよう全力を尽くしてきました。」
2018年からキャプテンを務めたことについては、「大きな誇りであり、言葉にできないほど特別な経験だった。みんなで浮き沈みを乗り越え、素晴らしい瞬間を共有できた」と語った。