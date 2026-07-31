ラツィオのフォルメッロでのトレーニングは、新監督ガットゥーゾがテイラーに早めの退場を命じたことで緊張に包まれた。発端となったのは、テイラーが受けた打撲について不満を口にし、その後、監督からの叱責に反発したことだった。選手の反応を受け入れられなかったガットゥーゾは練習を中断し、出口を指さしながら強い口調でこう叫んだ。「Vai fuori!」つまり「出ていけ！」と。



