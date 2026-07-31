Getty Images Sport
翻訳者：
ジェンナーロ・ガットゥーゾ、新指揮官とMFの激しい口論の末にラツィオの主力選手を練習から追放
ガットゥーゾ、テイラーを早々に退ける
ラツィオのフォルメッロでのトレーニングは、新監督ガットゥーゾがテイラーに早めの退場を命じたことで緊張に包まれた。発端となったのは、テイラーが受けた打撲について不満を口にし、その後、監督からの叱責に反発したことだった。選手の反応を受け入れられなかったガットゥーゾは練習を中断し、出口を指さしながら強い口調でこう叫んだ。「Vai fuori!」つまり「出ていけ！」と。
- Getty Images Sport
叱責をめぐって緊張が高まった
テイラーは、現役時代から激しい熱量と厳格な規律を求める指揮官として知られるガットゥーゾに言い返した後、ロッカールームへ下がるよう命じられた。『calciomercato.com』の報道によれば、この口論は午前のセッション開始から1時間あまりが経過したタイミングで起きた。オランダ人MFはそれ以上反発することなくビブスを脱ぎ、練習再開前にピッチを後にした。
クラブ、内部対立を矮小化
テイラーは、マウリツィオ・サッリの下でラツィオがアヤックスから1700万ユーロで獲得し、1月の移籍市場でイタリアの首都に到着した。『Radio Laziale』と『Il Messaggero』の報道によると、クラブはこの衝突を通常の内部問題とみており、重い懲戒処分を科す可能性は低いという。報道では、午後のセッション前に状況を解決するため、双方がスポーツ部門と話し合いを行ったとされている。
- Getty Images Sport
ガットゥーゾ、厳格な基準を設定
ラツィオは、新たなセリエAシーズンに向けてチームが万全の準備を整えられるよう、ロッカールームの調和を取り戻さなければならない。ガットゥーゾは、サッリの下で混乱の多かったシーズンを受けて安定をもたらすために招へいされた。そのシーズン、ビアンコチェレスティは昨季のリーグ戦を9位で終えた。テイラーは今や全面的な献身を示し、新たな指揮官が求める高い基準に素早く適応しなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。