アヴェッリーノとの親善試合に6-3で勝利した後、アルフレード・ペドゥッラの伝えたコメントでガットゥーゾは、周囲の騒ぎを素早く沈静化させた。内部の問題は30分で収束し、尾を引くことはなかったと強調した。

テイラーとの口論について問われたガットゥーゾは、次のように述べた。「先日、誰かがテイラーについて書くのを楽しんでいたが、それもこの世界の一部だ。私を知る人なら、私の考え方やスタイルが分かっている。私にとっては30分後にはすべて終わっていたし、きょうの午後にもそれがあらためて分かったはずだ。こういうスピリットを持たなければならない」

一方で、ガットゥーゾはチームの戦術面での進歩には手応えを感じていた。「チームは自分たちが求めることをやり始めている。ハイプレス、ハイライン、マンツーマンだ。熱意があるし、いいトレーニングができている。彼らを指導するのは喜びだ」