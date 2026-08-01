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ジェンナーロ・ガットゥーゾ、ケネス・テイラーとの練習場での衝突について沈黙を破る ラツィオ指揮官は「レジェンド」フランコ・バレージに敬意
練習場での衝突
ラツィオのプレシーズン準備が行われているフォルメッロは今週、緊張に包まれた。 ガットゥーゾがテイラーにピッチを去るよう命じたのは、激しい口論の後だった。マウリツィオ・サッリ体制下の1月にアヤックスから1700万ユーロで加入したこのMFは、打撲について不満を口にした後、指揮官からの叱責に言い返し、衝突が勃発した。こうした反応を受け入れられなかったガットゥーゾは「Vai fuori!」、つまり「出て行け！」と叫び、選手にそのままロッカールームへ向かうよう指示した。
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ガットゥーゾの明確化と称賛
アヴェッリーノとの親善試合に6-3で勝利した後、アルフレード・ペドゥッラの伝えたコメントでガットゥーゾは、周囲の騒ぎを素早く沈静化させた。内部の問題は30分で収束し、尾を引くことはなかったと強調した。
テイラーとの口論について問われたガットゥーゾは、次のように述べた。「先日、誰かがテイラーについて書くのを楽しんでいたが、それもこの世界の一部だ。私を知る人なら、私の考え方やスタイルが分かっている。私にとっては30分後にはすべて終わっていたし、きょうの午後にもそれがあらためて分かったはずだ。こういうスピリットを持たなければならない」
一方で、ガットゥーゾはチームの戦術面での進歩には手応えを感じていた。「チームは自分たちが求めることをやり始めている。ハイプレス、ハイライン、マンツーマンだ。熱意があるし、いいトレーニングができている。彼らを指導するのは喜びだ」
フランコ・バレージへの賛辞
ガットゥーゾはコメントの最後に、金曜日に亡くなったミランのレジェンド、バレージに心からの追悼の意を表した。かつてのキャプテンについて、現代サッカーにおけるリベロの役割を一変させた、敬愛される存在だったと振り返った。
バレージの家族に哀悼の意を示し、ガットゥーゾは「ご家族にお悔やみを申し上げる。彼と話す時、私は直立不動になった。彼はキャプテンであり、口数も笑顔も少ない男だったが、彼が発する数少ない言葉が間違っていたことは一度もなかった」と語った。
さらにバレージの色あせない功績について、ガットゥーゾは「彼は唯一無二であり、レジェンドだった。あまりにも早く我々のもとを去ってしまったが、多くの偉大なチャンピオンたちと時を過ごすために旅立ったのだ。リベロという役割を変えたその功績を考えれば、彼はそのキャリアに対してバロンドールを受けるに値したはずだし、世界サッカーの歴史に残り続ける」と付け加えた。
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規律とシーズン準備
ラツィオは、クラブ首脳陣が今回の衝突を通常の内部摩擦とみなしたことを受け、テイラーに対する厳しい懲戒処分を科さないことを決めた。ガットゥーゾ監督のチームは現在、新シーズンに向けてフィジカルコンディションの向上と戦術面の切れ味を優先している。ビアンコチェレスティはセリエA開幕戦で、8月24日にボローニャとのアウェー戦に臨む。
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