「Valzer delle panchine（監督ベンチのワルツ）」――つまり監督ベンチを巡るワルツ。イタリアでは、絶え間ない監督交代という現象を昔からこう呼んでいる。伝統的にこのワルツは4月末に始まる。シーズンが終盤に差しかかり、来季に向けて最初の監督ポストが空き始める時期だからだ。

フロアに立つのは、4月の時点ですでにフリーとなっている監督たち。そこに春が進むにつれて同業者たちが加わっていく。目標は、夏の終わりまでにどこかへ収まること。そして夏には非常に多くのイタリアのクラブが監督を交代させ、同じような顔ぶれが空席を争うため、指導者たちにとってはこうなる。このローテーションに一度入り込めば、そう簡単には抜け出せないのだ。

それは、できる限り自らの内側だけで回っていくことを好むエコシステムであり、クラブは高い頻度でティフォージに「Minestra riscaldata（温め直したスープ）」を出している。例えばマックス・アッレグリだ。ACミランで2度、最後は終わったばかりのシーズンの最終節で失敗に終わり、ユヴェントスでも同じく2度率いた後、今度はSSCナポリの新監督としてお披露目された。そこで彼は、会長がうんざりするまで、攻撃性のない瓦礫のようなフットボールを続けることになる。

あるいはマウリツィオ・サッリ。ナポリ、チェルシー、ユヴェントス、ラツィオで多かれ少なかれ成功したキャリアを送り、ラツィオでは1年強の中断を挟んで2度指揮を執った。そのサッリが今や“サッリ・ボール”を携えてアタランタ・ベルガモに就任し、イタリア人監督でも攻撃的に考え、ショートパスを好むことができるのだと、またしても証明する機会を得ている。

アモリム（直近ではマンチェスター・ユナイテッド）のような人物、あるいはイタリア系シュヴァーベン人のドメニコ・テデスコ（ブンデスリーガではシャルケとRBライプツィヒ、直近ではフェネルバフチェ・イスタンブール）がFCボローニャを引き継ぐなどして、新たにセリエAにやって来ることはむしろまれだ。カルチョは、自分たちの煮汁の中で煮込まれているのを何より好む（そしてそうして一緒に沈んでいく）。



