ルベン・アモリムは月曜日、新たなチームと初めて顔を合わせた際、ACミランの選手たちにこう語った。「本来ならスタッフを僕に紹介しなければならないのは君たちの方だ。みんなのことを僕よりよく知っているのだから」。セリエAの監督仲間の大半には、こうしたことは起こり得ない。というのも、彼らはすでにより長く監督ベンチでワルツを踊っているからだ。
ジェンナーロ・ガットゥーゾでさえ、何度もやわらかく着地する。なぜイタリアでは監督たちがワルツを踊り、クラブはいつも同じ指揮官たちに何度も新たなチャンスを与えるのか。
「Valzer delle panchine（監督ベンチのワルツ）」――つまり監督ベンチを巡るワルツ。イタリアでは、絶え間ない監督交代という現象を昔からこう呼んでいる。伝統的にこのワルツは4月末に始まる。シーズンが終盤に差しかかり、来季に向けて最初の監督ポストが空き始める時期だからだ。
フロアに立つのは、4月の時点ですでにフリーとなっている監督たち。そこに春が進むにつれて同業者たちが加わっていく。目標は、夏の終わりまでにどこかへ収まること。そして夏には非常に多くのイタリアのクラブが監督を交代させ、同じような顔ぶれが空席を争うため、指導者たちにとってはこうなる。このローテーションに一度入り込めば、そう簡単には抜け出せないのだ。
それは、できる限り自らの内側だけで回っていくことを好むエコシステムであり、クラブは高い頻度でティフォージに「Minestra riscaldata（温め直したスープ）」を出している。例えばマックス・アッレグリだ。ACミランで2度、最後は終わったばかりのシーズンの最終節で失敗に終わり、ユヴェントスでも同じく2度率いた後、今度はSSCナポリの新監督としてお披露目された。そこで彼は、会長がうんざりするまで、攻撃性のない瓦礫のようなフットボールを続けることになる。
あるいはマウリツィオ・サッリ。ナポリ、チェルシー、ユヴェントス、ラツィオで多かれ少なかれ成功したキャリアを送り、ラツィオでは1年強の中断を挟んで2度指揮を執った。そのサッリが今や“サッリ・ボール”を携えてアタランタ・ベルガモに就任し、イタリア人監督でも攻撃的に考え、ショートパスを好むことができるのだと、またしても証明する機会を得ている。
アモリム（直近ではマンチェスター・ユナイテッド）のような人物、あるいはイタリア系シュヴァーベン人のドメニコ・テデスコ（ブンデスリーガではシャルケとRBライプツィヒ、直近ではフェネルバフチェ・イスタンブール）がFCボローニャを引き継ぐなどして、新たにセリエAにやって来ることはむしろまれだ。カルチョは、自分たちの煮汁の中で煮込まれているのを何より好む（そしてそうして一緒に沈んでいく）。
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監督には失敗する権利がある。だがイタリアでは、監督たちが次々と失敗している。
誤解しないでほしい。ある場所ではおそらく失敗に終わった監督が、別の場所でもう一度挑戦すること自体に、基本的には何の問題もない。失敗の理由はさまざまで、あるチームではまったくうまくいかなかった指揮官が、別のクラブで大きな成功を収めることも繰り返し起きている。FCバルセロナのハンジ・フリックを見れば分かる。1度、あるいは2度や3度の失敗があったからといって、その監督が悪い指導者になるわけでもない。極めて複雑なサッカーというシステムでは、しばしば微妙な差異や、ちょっとした運、あるいは弱く蹴られたPKが勝敗を分ける。
だが、セリエAのクラブはこのいす取りゲームを極限まで推し進めている。イタリアでは、監督解任は他リーグほど評判を傷つけるものではなく、通常の職業上のリスクと見なされている。だからこそ、彼らは連続して失敗する。この点に関して言えば、イタリア人監督たちは連続的な一夫一妻制を生きているのだ。
せっかちな会長たちがパニックに陥ると、彼らは海外の戦術的ビジョナリーに電話をかけたりはしない。リーグを知り、何時間も戦術を教え込む方法を知り、0-0を試合終了まで守り切る術を知り、そしてGazzetta dello Sportの同業者たちとどう話すかも分かっている男に電話をかけるのだ。同じ監督が1つのチームで何度もチャンスを与えられ、その後で次のクラブへ移っていくことも珍しくない。
クラブ間のライバル関係は、イタリアではドイツやイングランドとは違った形で機能している。ティフォージ同士は互いに激しく憎み合っていても、選手や監督が、例えばミランからインテルへ、あるいはユヴェントスからミランへ移ることを、強く非難されることはほとんどない。アンドレア・ピルロはインテル、ミラン、ユーヴェで中盤の魔術師ぶりを見せ、それでもなお国内で広く敬愛されている。ズラタン・イブラヒモヴィッチ、ロベルト・バッジョ、クリスティアン・ヴィエリ――宿敵のユニフォームをまとった者たちのリストは果てしない。選手に当てはまることは、監督にはなおさら当てはまる。
強烈な皮肉に満ちたRedditのサブレディット「soccercirclejerk」では、イタリアの監督交代劇やイタリア式監督リサイクル工場をめぐるミームが日常茶飯事だ。マックス・アッレグリのような監督は、こうしたフォーラムで「テロ・フットボール」の達人としてミーム化される。1-0の勝利をどうにかもぎ取り、その後は80分間にわたって自陣ペナルティーエリアをコンクリートで固めるという、あのシニカルな技の担い手としてだ。それでも、そうした監督たちは何度でも好条件の仕事を手にしている。
ジェンナーロ・ガットゥーゾでさえ、なおキャリアを前に進めている
ジェンナーロ・ガットゥーゾでさえ、直近のスポーツ面での大失態のあとには極めて穏やかな形で着地した。指揮官として、彼はいまだかつてどこでも持続的な成功を収めたことがない。直近ではガットゥーゾが壊滅的な失敗を喫し、イタリアは3大会連続でW杯出場を逃した。彼のサッカーはテンポの面で言えば1970年代と1980年代のどこかに位置し、創造性は流れ作業と同じくらいのものだった。それでも彼をめぐるメリーゴーラウンドは回り続ける。7月1日から、マウリツィオ・サッリの後任としてラツィオに就任した。
ガットゥーゾは、かつてのチャンピオンズリーグ出場クラブであり、前季はわずか9位に終わったチームを再び上位へ導くことを託されている。「私の目標は、このユニフォームのために汗を流す覚悟があり、このクラブの伝統を尊重するチームをピッチに送り出すことだ」と、2006年W杯優勝メンバーは就任会見で語った。家族的な雰囲気をつくり、自分自身もすべてを捧げたいと彼は約束した。ここで2025年6月の代表就任会見でのガットゥーゾを思い出したとしても、不思議ではない。当時も「献身を約束する」と、自分自身と選手たちについて語り、「家族を築きたい。互いに正直であるべきだ」と話していた。
こうした、あるいはこれに近い就任会見は、USパレルモ（2013年）、ACピサ（2015-2017年）、ACミラン（2017-2019年）、SSCナポリ（2019-2021年）、そしてACフィオレンティーナ（2021年、トレーニング開始前に解任）でも繰り返されてきた。その後、ガットゥーゾはひとまずイタリアでは求められなくなり、バレンシア、オリンピック・マルセイユ、ハイドゥク・スプリトで指揮を執ったのち、旧友のジジ・ブッフォンによって代表監督に推された。これは当時、国際的なレベルにとどまらず驚きを呼んでいた。しかし、W杯予選での壮大な失敗があろうとなかろうと、カルチョの支配者たちにとってはガットゥーゾを再びローテーションに戻すには十分な理由だったようだ。どうやらその大きな名前だけで、神経質な会長クラウディオ・ロティートを少なくとも当面は落ち着かせるには足りたらしい。
例外がルール。コンテは自ら去り、スパレッティには少なくともタトゥーがある
もちろん、このエリート層の中にも微妙な違いはある。例えばアントニオ・コンテは、ユベントス、チェルシー、ナポリ、インテルなどでも（成功を収めて）指揮を執ってきたが、たいていは一定期間が過ぎると自ら辞任する。多くの場合、望んだ移籍が実現しなかったとして、クラブ首脳陣に向けて大騒ぎし、激しい罵声を浴びせながら去っていく。そして数カ月後には、次のビッグクラブでまったく同じ要求を突きつけるのだ。とはいえ、コンテはそうすることで、このシステムからある種の独立性を保ってきた。
ある意味で注目に値するのが、ルチアーノ・スパレッティのケースでもある。彼は待望の優勝後、SSCナポリのタトゥーを入れた。こうした絶え間ない移り変わりの中にも、多少のロマンはやはりあっていい。もっとも、そのタトゥーの後で彼はクラブを去り、イタリア代表を率いることになった。アズーリでの任期を終えた後（その際には、かつて自身がナポリを引き継いだガットゥーゾに引き継いだ）、現在はユベントスにおり、これで名門クラブのコレクションに残るのはミランとラツィオだけとなった。
また、2006年W杯の英雄ファビオ・グロッソ（ヴェローナ、ブレシア、フロジノーネ、リヨン、USサッスオーロ、現在はフィオレンティーナ）と、ダニエレ・デ・ロッシ（ASローマ、CFCジェノア）も、指揮官ワルツの常連メンバーになりつつある。
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マレスカ、デ・ゼルビ、ファリオーリ：なぜ革新的なイタリア人指導者たちは海外で働いているのか
とはいえ、イタリアサッカーが思考する力を失ってしまったわけでは決してない。コベルチャーノの名高い指導者養成機関は、今なお優れた戦術家を輩出し続けている。新鮮で革新的なイタリア人監督も、確かに存在する。ただし、彼らは国外で仕事をしている。 エンツォ・マレスカはペップ・グアルディオラからマンチェスター・シティを引き継ぎ、元バイエルンの関心対象だったロベルト・デ・ゼルビはまずブライトンとマルセイユを改革し、その後トッテナム・ホットスパーを転落から救った。そして元哲学学生のフランチェスコ・ファリオーリは、アヤックス・アムステルダムでシーズン終盤の優勝争いに spectacular な形で失敗した後、自分にはもっとうまくやれることを証明し、FCポルトで圧巻のフットボールを展開してポルトガル王者に輝いた。3人はいずれも主導権を握る、支配的な攻撃サッカーを体現している。つまりそれは、近年の時点ですでに時代遅れとなっていた現代のカルチョとは正反対のものだ。
イタリアサッカーには昔から、ピッチ上で苦しむことを意味する「ソッフェレンツァ」という一種のドグマが根づいている。激しく戦い抜き、守備でしっかり裏打ちされていない勝利は、多くの伝統主義者にとってどこか疑わしいものと見なされる。この培われたソッフェレンツァを超えたサッカーに対する不信感がいかに深いかを、今まさにセスク・ファブレガスが示している。スペイン人指揮官はコモ1907で大きな成功を収め、昇格を果たし、見ていて実に魅力的なモダンなポゼッションサッカーを実践している。それでもイタリアのメディアでは極めて批判的に扱われている。コモが失点すれば、テレビスタジオではすぐに「ナイーブすぎる！」と言われる。成功を収めているのに、それを古典的でシニカルなやり方で成し遂げていないという理由で、ほとんど許されていないのだ。
失敗へのこうした構造的な恐れが革新への志向を覆い隠している限り、監督交代のメリーゴーラウンドは何も変わらないだろう。そしてルベン・アモリムは、ミラノで自らのスタッフの名前を早く覚えておいた方がいい。そう遠くないうちに、また次の古い顔なじみがミラネッロの駐車場を引き継ぐことになる前に。
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