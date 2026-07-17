月曜日、ルーベン・アモリムが新チームと初対面した際、ACミランの選手たちに言った。「本当は君たちがスタッフを紹介すべきだ。君たちの方が僕よりみんなのことを知っている」。セリエAの他の監督なら、そんなことはあり得ない。彼らはすでに長い間、監督の座に居座っているからだ。
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ジェンナーロ・ガットゥーゾでさえ何度も穏やかに転落している。なぜイタリアの監督たちはワルツを踊り続け、クラブはいつも同じ監督たちに新たなチャンスを与え続けるのか
イタリアでは、絶え間ない監督交代を「ヴァルツェル・デッレ・パンキーネ」（ベンチ上のワルツ）と呼ぶ。このワルツは4月末、シーズン終盤に最初の監督ポストが空く頃から始まる。
舞台に立つのは4月時点で無所属の監督たち。季節が進むにつれ仲間が増え、夏の終わりまでに新天地を確保するのが目標だ。夏になると多くのクラブが監督交代に踏み切るため、同じ顔ぶれが席を争い、いったんこのローテーションに陥ると抜け出すのは容易ではない。
この循環は自己完結する生態系のように見え、クラブはファンに「ミネストラ・リサダルタ（温め直したスープ）」を毎年振る舞う。 たとえば、ACミランで2度、ユヴェントスでも2度指揮を執ったマックス・アッレグリは、今夏SSCナポリの監督に就いた。彼は会長が嫌気を感じるまで、攻撃力に欠ける「瓦礫サッカー」を続けるだろう。
マウリツィオ・サッリも同様だ。ナポリ、チェルシー、ユヴェントス、ラツィオで成功と失敗を繰り返した後、1年余りのブランクを経てアタランタに就任。「サッリ・ボール」でイタリア人監督も攻撃とショートパスを重視できることを再び示そうとしている。
アモリム（直近ではマンチェスター・ユナイテッド）やイタリア系シュヴァーベン人のドメニコ・テデスコ（ブンデスリーガのシャルケやRBライプツィヒ、直近ではフェネルバフチェ・イスタンブール）のように、FCボローニャの指揮を執ることになった人物がセリエAに新たに参入することは、むしろ稀だ。カルチョは、自前のスタイルに浸りきっているのが好きで（そしてそのせいで共に沈んでいく）。
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監督には失敗する権利がある。だがイタリアでは、監督が次々と失敗している。
ある場所で失敗した監督が別の場所で再挑戦しても問題ない。失敗の理由は多岐にわたり、相性が合わなかったチームで結果を出せなくても、別のクラブで成功することはよくある。 FCバルセロナのハンス・フリック監督が好例だ。1度や2度失敗しても、その監督が「無能」になるわけではない。サッカーは複雑なシステムであり、わずかなニュアンスや運、決めきれなかったPKが結果を左右する。
だがセリエAのクラブは監督交代を極限まで繰り返す。イタリアでは解任が評判を落とすことは少なく、職業リスクとみなされるからだ。そのため失敗が連鎖する。その点、イタリアの監督は「一夫一婦制」だ。
会長がパニックになっても、彼らは海外から戦術の先見者を呼ぶことはない。電話をかけるのは、リーグ事情に精通し、何時間も戦術を教え、0－0の引き分けを守り、ガゼッタ・デッロ・スポルトの記者との接し方を知る人物だ。 同じ監督が同じクラブで何度も再挑戦する機会を与えられることも珍しくない。
イタリアのクラブ間ライバル関係は、ドイツやイングランドとは異なる。ティフォージ同士は水と油でも、選手や監督がミランからインテルへ、ユヴェントスからミランへ移籍しても恨まれることはほとんどない。 アンドレア・ピルロはインテル、ミラン、ユヴェントスで中盤を彩り、いまだ全国的に崇拝されている。ズラタン・イブラヒモビッチ、ロベルト・バッジョ、クリスティアン・ヴィエリ――宿敵のユニフォームを着た選手は枚挙にいとまがない。選手に当てはまることは、監督にもっと当てはまる。
Redditの辛辣なサブ「soccercirclejerk」では、イタリアの監督交代や「監督リサイクル工場」をネタにしたミームが日常茶飯事だ。 マッシミリアーノ・アッレグリのような監督は「恐怖のサッカー」の達人としてミーム化されている。1-0でリードすると残り80分間ペナルティエリアをコンクリートのように固めるシニカルな戦術だが、それでも彼らは常に良い職に就いている。
ジェンナーロ・ガットゥーゾでさえ、キャリアを続けている。
ジェンナーロ・ガットゥーゾは、前回の失敗後も穏やかに扱われた。監督として持続的な成功を収めたことはない。 直近ではイタリア代表を率い、3大会連続でW杯出場を逃した。彼のサッカーは1970～80年代のスタイルを思わせ、創造性に欠けた。それでも監督としての回転木馬は止まらない。7月1日、ラツィオ・ローマでマウリツィオ・サッリの後任に就いた。
チャンピオンズリーグ出場経験もあるが昨季9位に沈んだチームを再び上位へ導くことが期待されている。就任会見では「ユニフォームに汗を流し、クラブの伝統を尊重するチームを作る」と2006年W杯優勝者は語った。家族のような雰囲気を創り、自身も全力を尽くすと約束した。 2025年6月のイタリア代表監督就任会見を思い出した人は、その感覚が間違ってはいない。「全力を尽くすことを約束する」と彼は当時、自身と選手たちについて語り、「家族のような絆を築きたい。互いに正直でありたい」と述べていた。
USパレルモ（2013年）、ACピサ（2015～17年）、ACミラン（2017～19年）、SSCナポリ（2019～21年）、ACフィオレンティーナ（2021年、プレシーズンで解任）での会見もほぼ同じだった。 その後、イタリア国内では需要がなくなり、バレンシア、マルセイユ、ハイドゥク・スプリットを率いた。旧友ブッフォンの推薦で代表監督にも就いたが、W杯予選での失敗は国際的に驚きをもたらした。それでも、セリエAの重鎮たちにとっては彼を再びローテーションに入れる理由となった。 大物という肩書きは、少なくとも当面は、神経質だったクラウディオ・ロティート会長を落ち着かせるのに十分だったようだ。
例外：コンテは自ら辞任、スパレッティには少なくともタトゥーがある。
もちろん、このエリート層にも微妙な違いはある。たとえばアントニオ・コンテは、ユヴェントス、チェルシー、ナポリ、インテルなどで成功を収めてきた。だが一定期間が過ぎると自ら辞任し、希望していた移籍が実現しなかったとしてクラブ経営陣に激怒する。 数か月後には次の強豪で同じ要求を繰り返す。それでも彼は、この姿勢でシステムから一定の独立を保ってきた。
注目すべきはルチアーノ・スパレッティのケースだ。リーグ優勝後にナポリのタトゥーを入れたが、すぐにクラブを去りイタリア代表を率いた。 イタリア代表の任期を終え、ガットゥーゾにバトンを渡して現在はユヴェントスに在籍。まだ手がけていないビッグクラブはミランとラツィオだけだ。
さらに、2006年W杯の英雄ファビオ・グロッソ（ヴェローナ、ブレシア、フロジノーネ、リヨン、USサッスオーロ、現フィオレンティーナ）やダニエレ・デ・ロッシ（ASローマ、CFCジェノア）も、この「監督のワルツ」の常連へと着実に歩みを進めている。
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マレスカ、デ・ゼルビ、ファリオリ：なぜ革新的なイタリア人たちは海外で働いているのか
とはいえ、イタリアサッカー界が思考力を失ったわけではない。コヴェルチャーノの監督養成学校は今も卓越した戦術家を輩出している。新鮮で革新的なイタリア人監督はいる。ただ、彼らは海外で活動している。エンツォ・マレスカはペップ・グアルディオラの後任としてマンチェスター・シティを率い、 かつてバイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されたロベルト・デ・ゼルビは、ブライトンとマルセイユを改革し、その後トッテナム・ホットスパーを崩壊の危機から救った。哲学を学んだフランチェスコ・ファリオリは、アヤックス・アムステルダムでの終盤の失敗を糧にFCポルトで華麗なサッカーを展開し、ポルトガルでタイトルを獲得した。 3人とも積極的な攻撃サッカーを志向し、それは「カルチョ」の伝統とは正反対だ。
イタリアには古くから「ソフェレンツァ（Sofferenza）」と呼ばれる“ピッチ上の苦しみ”という教義が根付いている。 苦闘の末に勝ち取り、守備で固めた勝利でなければ、多くの伝統主義者は疑いの目を向ける。その「ソッフェレンツァ」を超えたサッカーへの不信は、現在セスク・ファブレガスが証明している。このスペイン人監督はコモ1907を率いて昇格し、見応えのある現代的なポゼッションサッカーで成果を挙げている。 それでもイタリアメディアは彼を厳しく批判する。失点するとテレビでは即座に「無防備だ」と指摘される。伝統的な守備重視の手法ではないため、その成功はほとんど許されていないのだ。
この「失敗への構造的な恐怖」が革新を阻む限り、監督の入れ替わりは続く。ルーベン・アモリムはミラノのスタッフの名を急いで覚えるべきだ。まもなく、また別の「お馴染みの顔」がミラネッロの駐車スペースを引き継ぐ前に。
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