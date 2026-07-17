イタリアでは、絶え間ない監督交代を「ヴァルツェル・デッレ・パンキーネ」（ベンチ上のワルツ）と呼ぶ。このワルツは4月末、シーズン終盤に最初の監督ポストが空く頃から始まる。

舞台に立つのは4月時点で無所属の監督たち。季節が進むにつれ仲間が増え、夏の終わりまでに新天地を確保するのが目標だ。夏になると多くのクラブが監督交代に踏み切るため、同じ顔ぶれが席を争い、いったんこのローテーションに陥ると抜け出すのは容易ではない。

この循環は自己完結する生態系のように見え、クラブはファンに「ミネストラ・リサダルタ（温め直したスープ）」を毎年振る舞う。 たとえば、ACミランで2度、ユヴェントスでも2度指揮を執ったマックス・アッレグリは、今夏SSCナポリの監督に就いた。彼は会長が嫌気を感じるまで、攻撃力に欠ける「瓦礫サッカー」を続けるだろう。

マウリツィオ・サッリも同様だ。ナポリ、チェルシー、ユヴェントス、ラツィオで成功と失敗を繰り返した後、1年余りのブランクを経てアタランタに就任。「サッリ・ボール」でイタリア人監督も攻撃とショートパスを重視できることを再び示そうとしている。

アモリム（直近ではマンチェスター・ユナイテッド）やイタリア系シュヴァーベン人のドメニコ・テデスコ（ブンデスリーガのシャルケやRBライプツィヒ、直近ではフェネルバフチェ・イスタンブール）のように、FCボローニャの指揮を執ることになった人物がセリエAに新たに参入することは、むしろ稀だ。カルチョは、自前のスタイルに浸りきっているのが好きで（そしてそのせいで共に沈んでいく）。



