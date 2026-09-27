リヴァプールのスターは日曜夜、オランダ対セルビア戦をスタンドから見守ることになり、孤独な存在となる。25歳のDFは、現行のオランダ代表メンバーの中で、日曜夜のネーションズリーグに向けてシャビ監督が最終的に選んだ23人に入れなかった唯一の選手だ。バイエル・レヴァークーゼンでプレーした経験を持つこの選手にとって、これは大きな失墜を意味する。新たな指揮体制の下で定位置確保を目指していたからだ。

フリンポンは、スペイン人指揮官の初陣となった先週木曜のドイツ戦で1-1の引き分けに終わった一戦ではベンチ入りしていた。しかし、このウインドー2試合目でアクティブロースター入りに値することを、元バルセロナ監督に十分示せなかったのは明らかだ。UEFAの公式登録メンバーにその名前がなかったことで不在が確認され、層の厚いタレント集団の中で、このエネルギッシュなサイドバックがただ一人外れる形となった。