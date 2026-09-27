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ジェレミー・フリンポンがオランダ代表メンバーから外れ、ユリエン・ティンバーが復帰へ
シャビ、大胆なメンバー選考へ
リヴァプールのスターは日曜夜、オランダ対セルビア戦をスタンドから見守ることになり、孤独な存在となる。25歳のDFは、現行のオランダ代表メンバーの中で、日曜夜のネーションズリーグに向けてシャビ監督が最終的に選んだ23人に入れなかった唯一の選手だ。バイエル・レヴァークーゼンでプレーした経験を持つこの選手にとって、これは大きな失墜を意味する。新たな指揮体制の下で定位置確保を目指していたからだ。
フリンポンは、スペイン人指揮官の初陣となった先週木曜のドイツ戦で1-1の引き分けに終わった一戦ではベンチ入りしていた。しかし、このウインドー2試合目でアクティブロースター入りに値することを、元バルセロナ監督に十分示せなかったのは明らかだ。UEFAの公式登録メンバーにその名前がなかったことで不在が確認され、層の厚いタレント集団の中で、このエネルギッシュなサイドバックがただ一人外れる形となった。
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ティンバー復帰でオランダ代表に追い風
フリンポンがしばらく戦列を離れる一方で、オランダ代表にはアーセナルDFユリエン・ティンバーの復帰という追い風が吹いている。ティンバーは負傷の懸念によりドイツ戦の引き分けではメンバー外となっていたが、現在は23人のメンバーリストに名を連ねるのに十分な状態まで回復したと判断されている。
この動きにより、プレミアリーグへの注目の移籍以降、議論の的となってきたフリンポンの現在のパフォーマンスにはさらに厳しい視線が注がれることになった。リヴァプールでは先発の座を確保するのに苦しんでおり、今季ここまでクラブのリーグ戦最初の5試合のうち出場したのはわずか3試合にとどまっている。ブンデスリーガで見せたセンセーショナルなパフォーマンスをイングランドのトップリーグで再現できていないことが、シャビ体制下の代表での立場にも影響を及ぼしているようだ。
アンフィールドで安定感を欠く պայքい
フリンポンは、リヴァプールがバイエル・レヴァークーゼンから獲得するために2950万ポンドの契約解除条項を行使し、評価を高めつつある存在としてアンフィールドに加入した。ドイツでの在籍期間には、シャビ・アロンソ率いる歴史的なチームの中心的存在となり、ブンデスリーガ優勝とヨーロッパリーグ決勝進出を果たしたシーズンに、14ゴール10アシストという驚異的な数字を記録した。
しかし、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの直接的な後継者として加入したにもかかわらず、このオランダ人ウイングバックはマージーサイドでのデビューシーズンに、その爆発的な攻撃面でのインパクトを再現できなかった。むしろアンフィールドでの1年目は苦しいものとなり、全公式戦で1アシスト、無得点に終わった。
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名誉挽回のチャンスはまだ残されている
今回の新たな痛手があったとはいえ、フリンポンが今回の中断期間中に代表での立場を立て直す可能性が完全に消えたわけではない。オランダ代表は今後、ギリシャ戦とセルビアとの再戦を控えており、その中でシャビの構想に再び入り込む可能性がある。2023年にA代表デビューを果たして以降、同国代表として15試合に出場しているが、この夏のワールドカップのメンバーにはロナルド・クーマンの下で選ばれなかったことでも目立った。
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