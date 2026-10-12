マンチェスター・シティは日曜日、アンフィールドでリヴァプールに3-0で快勝し、プレミアリーグ開幕からの全勝を維持した。試合は1時間近く拮抗していたが、その後、アウェーのシティが主導権を完全に握った。

エンツォ・マレスカ率いるチームは、マージーサイドでの緊迫した前半、先制点を奪うのに苦しんだ。しかし、勝負を分ける選手交代が試合の流れを一変させた。

56分にイリマン・エンディアイに代わって投入されたドクが、最終的な勝利の立役者となった。ベルギー人ウィンガーは投入直後からリヴァプールの守備陣を脅かし、チームが勝ち点3を持ち帰る決め手となった。