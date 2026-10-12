AFP
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「ジェレミー・ドクを相手に守るのは厄介だ！」マンチェスター・シティFW、アンフィールドでリヴァプールを圧倒する圧巻のプレーを見せ「偉大なスター」と絶賛される
マンチェスター・シティ、アンフィールドで快勝
マンチェスター・シティは日曜日、アンフィールドでリヴァプールに3-0で快勝し、プレミアリーグ開幕からの全勝を維持した。試合は1時間近く拮抗していたが、その後、アウェーのシティが主導権を完全に握った。
エンツォ・マレスカ率いるチームは、マージーサイドでの緊迫した前半、先制点を奪うのに苦しんだ。しかし、勝負を分ける選手交代が試合の流れを一変させた。
56分にイリマン・エンディアイに代わって投入されたドクが、最終的な勝利の立役者となった。ベルギー人ウィンガーは投入直後からリヴァプールの守備陣を脅かし、チームが勝ち点3を持ち帰る決め手となった。
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ドクが後半に混乱を巻き起こす
ドクは苦戦するロナルド・アラウホを相手に、左サイドですぐさま存在感を示した。果敢なドリブルでリヴァプールをたちまち守勢に追い込み、投入からわずか6分後には試合を左右する場面を生み出した。
ドクが仕掛けた鋭いカウンターに対し、ライアン・フラーフェンベルフは意図的なファウルで阻止。オランダ人MFは2枚目のイエローカードを受けて退場となり、チームは数的不利に陥った。
「ピッチに入るとき、マレスカに何を言われたか？ どのポジションでプレーするかを伝えられただけだ」とドクは報道陣に説明した。「ベンチにいるときは、どうすれば試合に影響を与えられるかを考える。僕はそれを実行した」
アルデルヴァイレルト、予測不能なベルギー人ウインガーを称賛
数的優位に立つと、ドクはリヴァプールに残された守備組織を容赦なく崩した。ドクのシュートがアレクシス・マクアリスターに当たってコースを変えた場面から、アーリング・ハーランドが先制点を奪うと、続いてドク自身が見事なカーブをかけたシュートでリードを2点に広げた。
さらに24歳のドクは、ラヤン・シェルキの3点目につながる攻撃の起点となり、途中出場での目覚ましい活躍を締めくくった。今季前半にふくらはぎの負傷に悩まされたドクにとって、見事な復調を示すプレーだった。元ベルギー代表のトビー・アルデルヴァイレルトも、同胞の圧倒的な活躍をすぐさま称賛した。
『マッチ・オブ・ザ・デイ』で、アルデルヴァイレルトはこう語った。「DFの立場からすれば、彼を相手に守るのは本当に大変だ。外にも中にも行けるし、ドリブルで向かってくる。時には止まるから、『よし』と思うんだ。でも、そこからの加速が信じられないほどすごい。それにフィジカルも強い」
「以前は、アシストできるのか、求められるゴールを決められるのか、という疑問があるだけだった。でも今日のようなシュートを決めるなら、信じられないよ。うん、ビッグスターだ」
- Getty Images Sport
完璧なスタートを足がかりに
アンフィールドでの圧倒的なパフォーマンスは、プレミアリーグで戦いを続けるマンチェスター・シティに大きな勢いをもたらす。マレスカにとっても、万全の状態で好調なウイングが今後の試合で再び起用できることは喜ばしいはずだ。一方、ホームで痛恨の敗戦を喫したリヴァプールは、早急に立て直しを図り、守備の脆さに対処しなければならない。
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