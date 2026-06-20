AFP
翻訳者：
ジェレミー・ドクは呼吸器感染症の再発により、ベルギー対イラン戦を欠場。
ロサンゼルスでの繰り返される健康問題
カリフォルニアでのグループトレーニング直前、レッドデビルズに衝撃が走った。2戦目の準備で集合した際、ドクはピッチに現れなかった。その後、呼吸器の不調でイラン戦を欠場することが確認された。
Sporzaによると、彼は数週間呼吸困難に悩んでいた。重度の風邪でベルギーから渡米し、エジプト戦では回復を示唆する活躍を見せたが、ロサンゼルスの夜を経て土曜に容態が悪化した。
- AFP
公式の健康状況報告および治療計画
ベルギー代表医療スタッフとの協議結果、同選手の完全回復のため代表メンバーから外すことを決定した。この攻撃的選手は現在、感染症治療のため抗生物質を投与されている。ベルギー代表スポーツディレクターのヴァンサン・マンナート氏は「今は休養に専念させ、グループリーグ最終戦のニュージーランド戦に向けて調整するほうがよい」と説明した。
集中治療と休養で、この快速ウイングがグループG最終戦のニュージーランド戦までに完全回復すると期待されている。
レッド・デビルズの戦術調整
ドクの欠場により、ベルギーの攻撃陣には大きな穴が生まれた。ガルシア監督は攻撃戦略の見直しを余儀なくされている。マンチェスター・シティに所属する彼は1対1の突破力が武器だ。規律正しいイランの守備陣を前に、その不在は痛手となるだろう。そこで先発メンバーの配置変更が予想される。
代役の最有力はレアンドロ・トロサールで、本職の左サイドへ移動すると見られる。空いた右サイドにはドディ・ルケバキオ、アレクシス・サエレマエカーズ、シャルル・デ・ケテラールが候補に名を連ねる。
- Getty Images Sport
グループGの情勢と予選の賞金
ベルギーはグループGでニュージーランド、エジプトなど4チームが初戦後に勝ち点1で並ぶ混戦状態にある。ロサンゼルスでのイラン戦は、レッドデビルズが16強へ進む上で依然として極めて重要だ。