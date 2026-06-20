ジェレミー・ドクは呼吸器感染症の再発により、ベルギー対イラン戦を欠場。

カリフォルニアでのグループトレーニング直前、レッドデビルズに衝撃が走った。2戦目の準備で集合した際、ドクはピッチに現れなかった。その後、呼吸器の不調でイラン戦を欠場することが確認された。

Sporzaによると、彼は数週間呼吸困難に悩んでいた。重度の風邪でベルギーから渡米し、エジプト戦では回復を示唆する活躍を見せたが、ロサンゼルスの夜を経て土曜に容態が悪化した。