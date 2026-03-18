ジェレミー・ドクはマンチェスター・シティの選手たちに、アーセナルとのカラバオ・カップ決勝で勝利し、チャンピオンズリーグ敗退の「傷を癒やす」よう呼びかけた

大陸大会敗退後、ドクは日曜日の勝利がチームにとって最高の特効薬になると断言した。

「それは良い特効薬になる」とドクは語った。「我々はあの試合に勝ち、トロフィーを勝ち取るために全力を尽くす。これからの4試合は非常に重要だ。今は日曜日の試合に向けて体調を立て直し、一戦一戦を戦っていく必要がある」

欧州からの敗退という悔しさはあるものの、このウイングは、10人で戦ったにもかかわらずマドリードを苦しめたチームの力を自信の源として強調した。「まだ戦うべきことはたくさんある。 我々はまだ3つの大会に残っており、3つのトロフィーを勝ち取るチャンスがある。それを成し遂げれば、今シーズンは依然として素晴らしいものになるだろう。もちろん、チャンピオンズリーグについては失望している。あのトロフィーを手にするのはいつだって嬉しいものだ。しかし、この2試合（マドリード戦）からは学ぶべき教訓がある。しっかりと回復し、これから控える試合に臨むことを楽しみにしている。」