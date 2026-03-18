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ジェレミー・ドクはマンチェスター・シティの選手たちに、アーセナルとのカラバオ・カップ決勝で勝利し、チャンピオンズリーグ敗退の「傷を癒やす」よう呼びかけた
シティ、ウェンブリーへ拠点を移す
マドリードはチャンピオンズリーグのラウンド16で、2試合合計5-1でシティを破り、3年連続でシティの欧州制覇への望みを打ち砕いた。火曜日のエティハド・スタジアムでの第1戦は2-1で敗れたものの、前半早々にベルナルド・シルバが退場処分を受けた後も粘り強く戦った点は評価に値する。 ペップ・グアルディオラ率いるチームは、ウェンブリーでの重要な一戦に向けて、早急に気持ちを切り替えなければならない。カラバオ・カップ決勝は、シティにとって巻き返しを図り、歴史に残る国内シーズンとなる可能性を秘めた今シーズン初のタイトルを獲得する最初のチャンスとなる。
ドクは即時返還を要求している
大陸大会敗退後、ドクは日曜日の勝利がチームにとって最高の特効薬になると断言した。
「それは良い特効薬になる」とドクは語った。「我々はあの試合に勝ち、トロフィーを勝ち取るために全力を尽くす。これからの4試合は非常に重要だ。今は日曜日の試合に向けて体調を立て直し、一戦一戦を戦っていく必要がある」
欧州からの敗退という悔しさはあるものの、このウイングは、10人で戦ったにもかかわらずマドリードを苦しめたチームの力を自信の源として強調した。「まだ戦うべきことはたくさんある。 我々はまだ3つの大会に残っており、3つのトロフィーを勝ち取るチャンスがある。それを成し遂げれば、今シーズンは依然として素晴らしいものになるだろう。もちろん、チャンピオンズリーグについては失望している。あのトロフィーを手にするのはいつだって嬉しいものだ。しかし、この2試合（マドリード戦）からは学ぶべき教訓がある。しっかりと回復し、これから控える試合に臨むことを楽しみにしている。」
3点差のリードは依然として維持されている
チャンピオンズリーグは常にシティの首脳陣にとって最優先の目標ではあるが、他にも3つの大会で優勝の可能性が残されており、今シーズンは依然として期待に満ちている。 理論上、グアルディオラ率いるチームにとって国内3冠の可能性はまだ残されている。現在、プレミアリーグ首位のアーセナルに9ポイント差をつけられているものの、シティは試合数が1試合少ない上、シーズン終盤に猛追を見せる実績がある。さらに、シティはFAカップの準々決勝進出を決定しており、4月上旬にエティハド・スタジアムでリヴァプールと対戦する予定だ。
グアルディオラにとって重要な月
ウェンブリーでの試合を終えた後、チームは代表戦期間のために一旦解散し、その後、国内での順位を左右する過密日程に再び臨むことになる。 数週間の間にアーセナルと2度対戦することになる――まずはタイトルをかけて、そして次はプレミアリーグの勝ち点をかけて――これはシティの選手層の厚さと精神力を試すことになるだろう。優勝争いとFAカップでの戦いが迫る中、グアルディオラ監督は、シーズン終盤の失速を避けるため、選手たちが欧州戦後の「二日酔い」を「解消」していることを確実にしなければならない。
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