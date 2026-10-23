ドクのプレースタイルは、相手のサイドバックにドリブルで仕掛け、守勢に追い込むことにある。そのスピードを生かして敵陣の攻撃エリアへ一気に進入できる一方、高い技術でディフェンダーを翻弄することもできる。

そうした資質を最初に示したのは、母国のアンデルレヒトでトップチームに台頭したときだった。その才能が注目されるまでに時間はかからず、2020年にはレンヌがドクをフランスへ迎え入れた。

レンヌで過ごした3シーズンでゴールへの関与数は増え続け、欧州各地の強豪は、重心が低く才能豊かなチャンスメーカーに熱い視線を注いだ。

最終的に争奪戦を制したのはマンチェスター・シティだった。プレミアリーグの強豪は移籍金5500万ポンド（7400万ドル）を支払い、ドクは要求の厳しいカタルーニャ出身のペップ・グアルディオラ監督に自らの価値を証明しなければならなかった。

イングランドでの初期には必ずしも先発の座を確保できていたわけではないが、やがて継続的に出場する役割をつかんだ。マンチェスター・シティでは、プレミアリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールド、FIFAクラブワールドカップでの優勝を味わった。