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ジェレミー・ドクはヴィニシウス・ジュニオールやルイス・ディアスの域に達せるか？ マンチェスター・シティのスター選手に、世界屈指の左ウイングの仲間入りを果たすための改善点が指摘された
ドクは移籍金5500万ポンドでマンチェスター・シティに加入した。
ドクのプレースタイルは、相手のサイドバックにドリブルで仕掛け、守勢に追い込むことにある。そのスピードを生かして敵陣の攻撃エリアへ一気に進入できる一方、高い技術でディフェンダーを翻弄することもできる。
そうした資質を最初に示したのは、母国のアンデルレヒトでトップチームに台頭したときだった。その才能が注目されるまでに時間はかからず、2020年にはレンヌがドクをフランスへ迎え入れた。
レンヌで過ごした3シーズンでゴールへの関与数は増え続け、欧州各地の強豪は、重心が低く才能豊かなチャンスメーカーに熱い視線を注いだ。
最終的に争奪戦を制したのはマンチェスター・シティだった。プレミアリーグの強豪は移籍金5500万ポンド（7400万ドル）を支払い、ドクは要求の厳しいカタルーニャ出身のペップ・グアルディオラ監督に自らの価値を証明しなければならなかった。
イングランドでの初期には必ずしも先発の座を確保できていたわけではないが、やがて継続的に出場する役割をつかんだ。マンチェスター・シティでは、プレミアリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールド、FIFAクラブワールドカップでの優勝を味わった。
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ドクはヴィニ・ジュニオールとディアス並みの数字を残せるか？
ドクにはさらなる成長の余地がある。これまで1シーズンで二桁得点を記録したことはなく、得点面でさらに数字を伸ばせるというのが大方の見方だ。
世界のトップレベルでレアル・マドリーの「ギャラクティコ」ヴィニシウスやバイエルン・ミュンヘンのスター、ディアスと肩を並べるには、そうした数字が必要になる。南米出身の両FWは、アシストでも優れた数字を残しながら、しばしば20得点以上を記録している。
ドクはそのレベルに到達できるかと問われた元ベルギー代表のアルベールは、Hayppとの提携による取材でGOALにこう語った。「もちろんだ。ドクには多くの資質がある。
「彼がベルギーのアンデルレヒトでプレーを始めた頃から見ていた。ボールに触れ、プレーした瞬間から、ベルギーの誰もが彼は素晴らしい選手になると分かっていた。
「ただ、ジェレミーはまだ若い。素晴らしいプレーを見せることもあるが、ボールに触りすぎることもある。グアルディオラの下で、彼は一段上のレベルに達した。
「ワールドカップでは、ベルギー代表で非常に不運だった。子どもの誕生のために戻らなければならず、良いワールドカップにはならなかった。それ以降、1、2人の選手が代表に加わったため、ジェレミーがベルギー代表の先発に戻るのは少し難しくなるだろう。
「それでも、マンチェスター・シティでプレーし、良い状態にあれば、必ずメンバーに名を連ねるだろう」
ベルギー人選手、自身が最高の選手の一人になれると確信
ドクはトップクラスの選手の一人になれると信じている。ヴィニらを手本にするための取り組みについて、4月に『ガーディアン』にこう語った。「得点も挙げられれば、話は変わってくると思う。アシストに関しては問題ない」
「もっと簡単にゴールを決められる場所、押し込むだけで決められる場所に入っていかなければならない。自分のゴールを振り返ると、毎回ドリブルから決めている。1シーズンに5点でも、押し込むだけのゴールを決めたい。それだけで大きく変わる」
「ウイングは得点を決める必要がある。それだけ得点を挙げられれば、世界最高のウイングになれると信じている。間違いなく、100％ね」
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FFPを巡る騒動で移籍話が浮上
ドクの向上心は称賛に値する。どの選手も常に成長を目指すべきだ。ただ、シティには気掛かりな問題も生じている。ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）違反の容疑114件を抱え、エティハド・スタジアムには厳しい処分の可能性が重くのしかかっている。
シティは勝ち点剥奪によってチャンピオンシップに降格する可能性があるとも指摘されている。ドクはキャリアの現段階で2部リーグでプレーすることを望まないだろう。すでに2027年の移籍先候補についても憶測が広がっている。
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