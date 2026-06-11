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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Chris Burton

翻訳者：

「ジェレミー・ドクはまさにサッカーそのものだ」――元ベルギー代表のトビー・アルデルヴェイレルトが、マンチェスター・シティのウインガーを「脅威」たらしめる資質を指摘

ジェレミー・ドク
ワールドカップ
ベルギー
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

トビー・アルデルヴェイレルトはGOALに、マンチェスター・シティのウインガー、ジェレミー・ドクが「純粋なサッカーそのもの」だと語った。この技巧派フォワードは、ベルギー代表として2026年ワールドカップを輝かせる「危険な」存在だ。世界中のファンは、北米に集まる世界最高峰の選手たちが最高の栄光を懸けて戦う姿に期待を寄せている。

  • ドクは、マンチェスター・シティが示した5500万ポンドの信頼に応えた。

    ドクはクラブで47試合に出場し8ゴール12アシストを記録した。エティハド・スタジアムではスター揃いのチームでカラバオ・カップとFAカップを制した。

    この24歳のスピードスターには今後もさらなる活躍が期待され、シーズンごとにその潜在能力が開花している。来季はペップ・グアルディオラが10年間の指揮を終えた後、新監督の下でプレーする。

    後任のエンツォ・マレスカ監督は、プレミアリーグやチャンピオンズリーグでドクに重要な役割を与える見込みだ。2023年にレンヌから5500万ポンド（7400万ドル）で獲得した移籍金は、十分に価値があったと言える。

    イングランドではすでにタイトルを獲得し、代表戦42試合に出場。ベルギーの「黄金世代」は世代交代を迎えているが、新たなリーダーとしての準備は整っている。

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  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ドクはベルギーの新世代のリーダーになれるだろうか？

    元ベルギー代表DFアルデルヴァイレルトは、BOYLE Sportsと提携するGOALの独占インタビューで、ドクがグループの象徴的なリーダーになれるかと問われ、「もちろん。アシストやゴールは世界トップクラスほどではないが、彼は非常に危険な存在だ」と語った。

    相手は1人、2人、 sometimes 3人でマークに来る。そうするとスペースが生まれる。チームメイトがそれを活用できる。彼は私たちの象徴だ。

    彼は非常に優秀で、速く、強い。ドリブルで失敗しても何度も挑戦する。それが彼の持ち味だ。一度失敗したからといってパスに切り替えることはない。だからこそ、今回のワールドカップでベルギー代表の軸となる選手なのだ。」

  • トリッキーなドクは、ネイマールやロナウジーニョと同じタイプの選手なのか？

    ドクは現代サッカーでは希少な存在だ。相手へ突進し、爆発的なテクニックを繰り出すことを何よりも愛するプレイメーカーは、もはやほとんどいない。

    このシティのフォワードがネイマールやロナウジーニョのようなブラジルの伝説的プレイメーカーと同じタイプかと問われると、アルデルヴァイレルトはこう続けた。「そうだな。アシストやゴールがなくても、彼を見るのは本当に楽しい。

    「人々は彼を見たくてスタジアムに来る。ワールドカップでベルギー戦を観る人は『またドクを見よう。どう相手を抜き去るのか見てみよう』と思うはずだ。それを見るのは素晴らしい。ドクは純粋なサッカーそのものだ」

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    ベルギー、2026年ワールドカップの開幕戦に向け準備を進める

    ティボ・クルトワ、ケヴィン・デ・ブライネ、ロメル・ルカクを擁するベルギーは月曜日、モハメド・サラー率いるエジプトと2026年W杯の初戦を戦う。

    ドクは主要国際大会でのタイトルを目指し、「ダークホース」として最高のスタートを切るために貢献したいと語る。

    アルデルヴァイレルトは、BOYLE Sportsの「2 Goals Ahead」と提携したGOALの独占インタビューに応じた。このプロモーションでは、試合中にいつでも2点リード（例：2-0、3-1、4-2）すると、最終結果に関わらず即座に配当が支払われる。詳細はBOYLE Sportsへ。

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