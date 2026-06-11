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「ジェレミー・ドクはまさにサッカーそのものだ」――元ベルギー代表のトビー・アルデルヴェイレルトが、マンチェスター・シティのウインガーを「脅威」たらしめる資質を指摘
ドクは、マンチェスター・シティが示した5500万ポンドの信頼に応えた。
ドクはクラブで47試合に出場し8ゴール12アシストを記録した。エティハド・スタジアムではスター揃いのチームでカラバオ・カップとFAカップを制した。
この24歳のスピードスターには今後もさらなる活躍が期待され、シーズンごとにその潜在能力が開花している。来季はペップ・グアルディオラが10年間の指揮を終えた後、新監督の下でプレーする。
後任のエンツォ・マレスカ監督は、プレミアリーグやチャンピオンズリーグでドクに重要な役割を与える見込みだ。2023年にレンヌから5500万ポンド（7400万ドル）で獲得した移籍金は、十分に価値があったと言える。
イングランドではすでにタイトルを獲得し、代表戦42試合に出場。ベルギーの「黄金世代」は世代交代を迎えているが、新たなリーダーとしての準備は整っている。
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ドクはベルギーの新世代のリーダーになれるだろうか？
元ベルギー代表DFアルデルヴァイレルトは、BOYLE Sportsと提携するGOALの独占インタビューで、ドクがグループの象徴的なリーダーになれるかと問われ、「もちろん。アシストやゴールは世界トップクラスほどではないが、彼は非常に危険な存在だ」と語った。
相手は1人、2人、 sometimes 3人でマークに来る。そうするとスペースが生まれる。チームメイトがそれを活用できる。彼は私たちの象徴だ。
彼は非常に優秀で、速く、強い。ドリブルで失敗しても何度も挑戦する。それが彼の持ち味だ。一度失敗したからといってパスに切り替えることはない。だからこそ、今回のワールドカップでベルギー代表の軸となる選手なのだ。」
トリッキーなドクは、ネイマールやロナウジーニョと同じタイプの選手なのか？
ドクは現代サッカーでは希少な存在だ。相手へ突進し、爆発的なテクニックを繰り出すことを何よりも愛するプレイメーカーは、もはやほとんどいない。
このシティのフォワードがネイマールやロナウジーニョのようなブラジルの伝説的プレイメーカーと同じタイプかと問われると、アルデルヴァイレルトはこう続けた。「そうだな。アシストやゴールがなくても、彼を見るのは本当に楽しい。
「人々は彼を見たくてスタジアムに来る。ワールドカップでベルギー戦を観る人は『またドクを見よう。どう相手を抜き去るのか見てみよう』と思うはずだ。それを見るのは素晴らしい。ドクは純粋なサッカーそのものだ」
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ベルギー、2026年ワールドカップの開幕戦に向け準備を進める
ティボ・クルトワ、ケヴィン・デ・ブライネ、ロメル・ルカクを擁するベルギーは月曜日、モハメド・サラー率いるエジプトと2026年W杯の初戦を戦う。
ドクは主要国際大会でのタイトルを目指し、「ダークホース」として最高のスタートを切るために貢献したいと語る。
アルデルヴァイレルトは、BOYLE Sportsの「2 Goals Ahead」と提携したGOALの独占インタビューに応じた。このプロモーションでは、試合中にいつでも2点リード（例：2-0、3-1、4-2）すると、最終結果に関わらず即座に配当が支払われる。詳細はBOYLE Sportsへ。