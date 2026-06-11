ドクはクラブで47試合に出場し8ゴール12アシストを記録した。エティハド・スタジアムではスター揃いのチームでカラバオ・カップとFAカップを制した。

この24歳のスピードスターには今後もさらなる活躍が期待され、シーズンごとにその潜在能力が開花している。来季はペップ・グアルディオラが10年間の指揮を終えた後、新監督の下でプレーする。

後任のエンツォ・マレスカ監督は、プレミアリーグやチャンピオンズリーグでドクに重要な役割を与える見込みだ。2023年にレンヌから5500万ポンド（7400万ドル）で獲得した移籍金は、十分に価値があったと言える。

イングランドではすでにタイトルを獲得し、代表戦42試合に出場。ベルギーの「黄金世代」は世代交代を迎えているが、新たなリーダーとしての準備は整っている。