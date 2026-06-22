呼吸器感染症でロサンゼルスでのトレーニングを欠席したドクは、イラン戦の出場も危ぶまれていた。しかし、チームドクターのブラヒム・ハセネ氏は、治療が奏功しており、パートナーの出産に立ち会うための大西洋横断フライトにも支障はないと説明した。

ハセネ医師は「ドクは数日間薬の量を調整して服用していたため、医学的なリスクなく家族に会いに飛べた」と説明した。

「出産は無事に終わり、母親、父親、息子ともに元気です。ジェレミーは明日の夕方にシアトルでチームに合流します」



