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ジェレミー・ドクが父親に。ベルギー代表でマンチェスター・シティのスターに第1子が誕生。このウインガーは、重要なワールドカップの試合に向け、すぐに帰国する。
ドク家に新しい家族が加わりました
ベルギーサッカー協会は月曜日、ドクと妻シリーンの間に第1子となる男児「プレイズ」が誕生したと発表した。マンチェスター・シティのスターは、ベルギー代表のイラン戦直前に合宿地を離れ、出産に立ち会った。
ベルギーサッカー協会（RBFA）は「ジェレミーは試合前に出産間近と連絡を受け、医療スタッフと相談のうえ一時帰国し妻のもとへ急行した」と発表した。
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短期旅行のための健康診断
呼吸器感染症でロサンゼルスでのトレーニングを欠席したドクは、イラン戦の出場も危ぶまれていた。しかし、チームドクターのブラヒム・ハセネ氏は、治療が奏功しており、パートナーの出産に立ち会うための大西洋横断フライトにも支障はないと説明した。
ハセネ医師は「ドクは数日間薬の量を調整して服用していたため、医学的なリスクなく家族に会いに飛べた」と説明した。
「出産は無事に終わり、母親、父親、息子ともに元気です。ジェレミーは明日の夕方にシアトルでチームに合流します」
外部からの論争を乗り越える
大会途中で代表チームを離れたドクには批判もあった。彼は出産に立ち会いたいと表明し、議論を呼んでいた。ある司会者が「出産で父親は役に立たない」と発言し、W杯を優先すべきだと示唆して非難された。
この発言はSNSで非難され、放送局は謝罪し、キャスターを停職にした。騒動の中でもドクは私生活と仕事を両立させ、プレイズ誕生後に喜びの報告をした。
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ニュージーランドとの重要な一戦が迫っている
ベルギー代表はエジプト、イランとの開幕2試合で連続引き分け。ファンはピッチ上の内容に不満だ。直近のイラン戦はスコアレスドローで、ベルギーメディアはスターウインガーの不在で創造性が欠けると指摘した。
ドクは火曜日にシアトルでルディ・ガルシア監督率いるチームに合流する予定で、そのタイミングは極めて重要だ。ベルギーは金曜日のニュージーランド戦に勝ってベスト32進出を確実にし、ワールドカップの夢をつなぐ必要がある。