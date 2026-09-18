Getty/GOAL
翻訳者：
ジェレミー・ジャケはウィリアム・サリバのクローンなのか？ リヴァプールは6000万ポンドで未来の「スーパースター」を確保、ダニー・マーフィーはフランス人DFに学ぶべき「最大の資質」を伝授
リヴァプールはジャケのポテンシャル獲得に大金を投じた
アンフィールドでは、その可能性をかなり前から見抜いていた。レンヌとは2月の時点で、6000万ポンド（8000万ドル）の移籍パッケージで合意に達していた。ジャケは夏にマージーサイドへ向かうまで、母国にとどまっていた。
彼はアンドニ・イラオラの構想に難なく溶け込んだ。リヴァプールはアンディ・ロバートソンとイブラヒマ・コナテをフリー移籍で失っており、今季の守備面を不安視する声も一部にはあった。
- Getty
クラブ主将ファン・ダイクと並んで輝くフランス人
ジャケはその不安を和らげる助けとなっており、クラブ主将フィルジル・ファン・ダイクと並んで安定感のあるパフォーマンスを重ねている。オランダの名手である彼の存在は、フランスU-21代表のこの選手にとって得られる限り最高の手本となっている。
もっとも、イングランドのトップリーグでの生活がもたらす数々の試練に真正面から向き合っている姿を見る限り、彼が多くの指導や育成を必要としているようには見えない。対人守備では強さを示し、ボール保持時には落ち着きを保ち、最終ラインからパスを広範囲に散らすこともできている。
ジャケはアーセナルのスター、サリバのレベルに到達できるのか？
ジャケはアーセナルのスター、サリバと似たタイプの選手のように見える。『Snabbare』とのタイアップで話をした元リヴァプールMFのマーフィーは、その比較について問われると、GOALにこう語った。「彼がどれほど優れているか、そしてボールを持って運び出す際にどれほどエレガントかを見ると、興奮せずにはいられない。
「守備面については、まだ一定期間を通して見られていないと思う。素晴らしい選手になるためのあらゆる資質を備えているように見えるが、何よりセンターバックで最も重要なのは判断力だと思う。どれだけあらゆる能力を持っていても、判断力が優れていなければ、なお脆さを見せることはある。
「だから現時点では、サリバと比較できると私を納得させるには、まだ少しやるべきことがある。ただ、ポテンシャルが間違いなくあるのは確かだ。そして、優れた若いDFと同じように、周囲の助けも必要になる。
「特に現時点では、リヴァプールのSB事情がセンターバック陣を助けていないと思う。[ロナルド]・アラウホが加わって、多少の安定感はもたらしたものの、それでも時折少し脆く見える。フルアムにもかなりチャンスを作られたし、アトレティコもそうだった。フォレストもそうだ。だから今季の彼には、チームと同じように浮き沈みがあると感じる。でも、チームにとって本物のスーパースターになり得る存在に見えているのは確かだ。
「選手をじっくり1シーズン分析し、冬場に入り、疲労がたまり、難しい試合が続く中で本当の姿を見極める前に、私たちは時にあまりにも早く持ち上げてしまうのだと思う。そして、シーズンのある時期にはファン・ダイクが隣にいない期間があるかもしれない。そうなれば、彼についてもう少し分かってくるだろう。そうした小さな試練が、これから彼を待っている。」
- Getty
リヴァプールの2026-27シーズン日程：ボーンマス戦へ向かう
ジャケは今季、イプスウィッチ戦とフラム戦で2試合のクリーンシート達成に貢献しているが、リヴァプールはチーム全体として、いまだ本来の力を完全には発揮できていない。それでも、全公式戦6試合で無敗を維持している。
今週末は再びアウェー戦に臨み、イラオラの古巣ボーンマスと対戦する。リヴァプールは、勝利につながるパフォーマンスを築く土台として、守備陣の働きに期待している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。