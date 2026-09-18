ジャケはアーセナルのスター、サリバと似たタイプの選手のように見える。『Snabbare』とのタイアップで話をした元リヴァプールMFのマーフィーは、その比較について問われると、GOALにこう語った。「彼がどれほど優れているか、そしてボールを持って運び出す際にどれほどエレガントかを見ると、興奮せずにはいられない。

「守備面については、まだ一定期間を通して見られていないと思う。素晴らしい選手になるためのあらゆる資質を備えているように見えるが、何よりセンターバックで最も重要なのは判断力だと思う。どれだけあらゆる能力を持っていても、判断力が優れていなければ、なお脆さを見せることはある。

「だから現時点では、サリバと比較できると私を納得させるには、まだ少しやるべきことがある。ただ、ポテンシャルが間違いなくあるのは確かだ。そして、優れた若いDFと同じように、周囲の助けも必要になる。

「特に現時点では、リヴァプールのSB事情がセンターバック陣を助けていないと思う。[ロナルド]・アラウホが加わって、多少の安定感はもたらしたものの、それでも時折少し脆く見える。フルアムにもかなりチャンスを作られたし、アトレティコもそうだった。フォレストもそうだ。だから今季の彼には、チームと同じように浮き沈みがあると感じる。でも、チームにとって本物のスーパースターになり得る存在に見えているのは確かだ。

「選手をじっくり1シーズン分析し、冬場に入り、疲労がたまり、難しい試合が続く中で本当の姿を見極める前に、私たちは時にあまりにも早く持ち上げてしまうのだと思う。そして、シーズンのある時期にはファン・ダイクが隣にいない期間があるかもしれない。そうなれば、彼についてもう少し分かってくるだろう。そうした小さな試練が、これから彼を待っている。」