仲間たちのために声を上げるだけでなく、マルティン自身もキャリアの節目となる時期を楽しんでいる。バルセロナの一員として通算100試合出場に迫っているからだ。センターバックの左側で複数の役割をこなせるその柔軟性は、トップチームのローテーション内で戦術理解が深まっていることを示している。本人は、バルセロナのロッカールームは過去数シーズンと比べて、はるかに落ち着きがあり、冷静な集団へと変化したと強調した。

勝負どころでのチームのメンタル面の強化についてさらに説明し、この万能型DFは次のように付け加えた。「今の僕たちは、2年前にチャンピオンズリーグでインテルと戦ったときのように試合を手放すことはない。あの日から今に至るまでで、チームはより経験を積み、はるかに成熟したからだ。試合の流れや決定的な局面をどう管理するかを学んだ。当時はおそらく衝動的すぎたし、すべてに対して100パーセントで全力投入していたからね」