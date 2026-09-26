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ジェラール・マルティンが、バロンドール候補としてバルセロナのセンセーション、ラミン・ヤマルを支持 パウ・クバルシの評価も求める
カタルーニャ人DFが授賞式の候補者たちを評価
ゴールデンボールを誰が手にするに値するのかをめぐる議論は、世界投票の締め切りが目前に迫る中で激しさを増している。マルティンは、ハンジ・フリックの下で絶大な攻撃面での影響力を発揮していることを理由に、ヤマルを最有力候補と公に位置づけた。同僚への支持を示しただけでなく、このDFは2026年バロンドールとコパ・トロフィーの両方にノミネートされたクバルシについても、同様の評価を受けるべきだと訴えた。
バルセロナDF、守備面での卓越ぶりを強調
地域カタルーニャのテレビ局TV3のインタビューで、マルティンは、19歳のセンターバックであるクバルシがラ・リーガ、スペイン・スーパーカップ、そしてスペイン代表で2026年ワールドカップを制したことから、バロンドール争いに本格的に加わるに値すると主張した。
守備者へのより広い評価を求めたマルティンは、次のように述べた。「多くの要素が考慮されるが、バロンドールは最高の選手に与えられるべきであり、その最高の選手はラミン・ヤマルだ。だが、クバルシも表彰台に入らないとしても、そのすぐ近くにいるべきだ。素晴らしいシーズンを送ったからだ。おそらくセンターバックは他のポジションほどメディアの注目を集めないが、あの年齢で彼が送った1年は非常に優れており、十分すぎるほどの実績を残した」
カンプ・ノウの進化が安定を生む
仲間たちのために声を上げるだけでなく、マルティン自身もキャリアの節目となる時期を楽しんでいる。バルセロナの一員として通算100試合出場に迫っているからだ。センターバックの左側で複数の役割をこなせるその柔軟性は、トップチームのローテーション内で戦術理解が深まっていることを示している。本人は、バルセロナのロッカールームは過去数シーズンと比べて、はるかに落ち着きがあり、冷静な集団へと変化したと強調した。
勝負どころでのチームのメンタル面の強化についてさらに説明し、この万能型DFは次のように付け加えた。「今の僕たちは、2年前にチャンピオンズリーグでインテルと戦ったときのように試合を手放すことはない。あの日から今に至るまでで、チームはより経験を積み、はるかに成熟したからだ。試合の流れや決定的な局面をどう管理するかを学んだ。当時はおそらく衝動的すぎたし、すべてに対して100パーセントで全力投入していたからね」
- getty
スペイン王者が歴史的な祭典をターゲットにする
クバルシは今季のラ・リーガで5試合に先発しており、今後も守備陣の柱であり続ける見通しだ。その守備の安定感は、バルセロナが過密な国内日程とチャンピオンズリーグを戦い抜く上で不可欠となる。
一方、第70回の正式な受賞者は、10月26日にロンドンで開催される華やかな式典で発表される。式典がパリ以外で行われるのは今回が初めてとなる。
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