ジェラール・ピケが、クリスティアーノ・ロナウドが「キングス・リーグ」に参加する可能性を示唆。元バルセロナ＆マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が拡大計画を確認

2023年にピケが創設した7人制サッカーの現象「キングス・リーグ」は、世界的な成長に向けた新たな段階に差し掛かろうとしている。元バルセロナおよびマンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーである彼は、Instagramのライブ配信の中で、大会の構造や開催地が大幅に変更されることを明かし、ブランドの国際化における優先市場の一つとしてポルトガルを挙げた。

「今後数ヶ月でその様子が見て取れるだろう。他の国々でも展開する意向があり、すでに関心を示しているところもある」と彼は語った。「我々のモデルは初日から一貫して独自のものだった。現在9つのリーグを運営している。今後参加する国々については、他の企業が『キングス・リーグ』の名の下でリーグを運営する形を想定している。ただし、この具体的なシナリオから米国は除外される。」