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ジェラール・ピケが、クリスティアーノ・ロナウドが「キングス・リーグ」に参加する可能性を示唆。元バルセロナ＆マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が拡大計画を確認
ピケがポルトガルへの進出を明らかに
2023年にピケが創設した7人制サッカーの現象「キングス・リーグ」は、世界的な成長に向けた新たな段階に差し掛かろうとしている。元バルセロナおよびマンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーである彼は、Instagramのライブ配信の中で、大会の構造や開催地が大幅に変更されることを明かし、ブランドの国際化における優先市場の一つとしてポルトガルを挙げた。
「今後数ヶ月でその様子が見て取れるだろう。他の国々でも展開する意向があり、すでに関心を示しているところもある」と彼は語った。「我々のモデルは初日から一貫して独自のものだった。現在9つのリーグを運営している。今後参加する国々については、他の企業が『キングス・リーグ』の名の下でリーグを運営する形を想定している。ただし、この具体的なシナリオから米国は除外される。」
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ロナウドの関与の可能性
当然のことながら、ポルトガルという話題が出ると、すぐにロナウドの名前が議論の中心に浮上した。オールド・トラッフォード時代からポルトガル代表選手をよく知るピケは、デジタルスポーツ界を騒然とさせるようなタッグの可能性を否定しなかった。
ロナウドがポルトガル版リーグに参加する可能性について問われると、ピケは謎めいた笑みを浮かべてこう答えた。「連絡先は持っているよ…」契約の詳細や、このフォワードが担う具体的な役割については明言しなかったものの、この発言だけでファンの熱狂を煽るには十分だった。
リーグの構造改革と新本拠地
国際的な拡大に加え、スペイン国内の大会自体も変革を迎えることになる。ピケは、今大会が「クプラ・アリーナ」での開催となる最後の大会になると発表した。同アリーナは、このプロジェクトが開始以来、本拠地として機能してきた。目標は、ファンにとってアクセスがより良く、中心部に近い場所を見つけることだ。
また、大会の形式も、よりダイナミックなものにするために調整される可能性がある。ピケは、クイーンズリーグですでに成功を収めた例に倣い、1週間のみの短期集中型でより激しい大会を採用する可能性を認めた。しかし、ピケは両ディビジョンがそれぞれの独自のアイデンティティを維持することを強調した。
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キングスリーグの世界的な展望
1億ユーロを超える投資を背景に、キングス・リーグはグローバルなパートナーシップを通じて、スポーツエンターテインメント界の巨人としての地位を確固たるものにすることを目指している。ポルトガルでの事業拡大にロナウドが関与する可能性は、ピケにとって究極の一手となるだろう。このアイコン的存在の圧倒的なソーシャルメディアでの影響力を活用し、新たなデジタル視聴者を獲得するとともに、プロジェクトの世界的な認知度を高めることができるからだ。