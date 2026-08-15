AFP
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ジェフ・ベゾスがFSGへの衝撃的な新規投資でリバプールの少数株式を確保
FSGが少数株式投資で合意
FSGは、正式に、1892ホールディングスにリヴァプールの少数株式を売却する最終契約を締結したと発表した。新たに設立されたこのコンソーシアムはアミット・バティアが率いて運営し、世界のビジネス、テクノロジー、投資の各分野の専門家を結集している。
この注目度の高い投資グループには、ミッタル・ファミリー・トラストとK5スポーツによる大規模な資金支援が含まれている。特に、ジェフ・ベゾスはK5スポーツのファンドにおける主導投資家として関与している。さらに、エレイン・サヴェリンとエドゥアルド・サヴェリンのファミリーオフィスであるEEキャピタルも、この戦略的投資に加わっている。この取引は、ピッチ内外の両面でリヴァプールの長期的な成長目標を積極的に支えることを目的としている。
- Getty Images Sport
FSGが過半数の運営権を維持
新たな投資家の流入にもかかわらず、アンフィールドにおける基本的な所有構造が大きく変わることはない。FSGは、リヴァプールの過半数株式の保有と運営権の掌握を今後も維持すると確認した。
コンソーシアムのパートナーは、FSGおよびクラブの既存の経営陣と緊密に連携していく。共同で、プレミアリーグの強豪の全体的な目標を高める新たな機会を見極めることを目指す。
「リヴァプールは常に、1シーズン先だけでなく、その先を見据えて考え、クラブの長期的な利益を念頭に置いて意思決定を行うことで築かれてきた」と、FSGのマイク・ゴードン社長は語った。「そのアプローチは、世界中の評価の高い投資家やビジネスリーダーの関心を引き続き集めている」
クラブが長期的に共有する哲学
ゴードンはまた、新たな投資家がアンフィールドにおける既存のビジョンと完璧に一致していると付け加えた。FSGがすでに築いた強固な基盤を、このコンソーシアムが補完してくれると全面的な自信を示した。
「この機会を検討する中で、アミットとコンソーシアムが、我々の長期的な哲学、そしてリヴァプールを特別な存在にしているものへの評価を共有していることが明らかになった」とゴードンは説明した。「彼らの経験と視点は、すでに築かれている強固な基盤を補完するものになる。我々は共に取り組むことを楽しみにしている」
アミット・バティアもまた、この合意について大きな誇りを示した。「リヴァプール・フットボールクラブに投資し、それをFSGと共に行えることを、我々はこの上なく誇りに思っている」と、1892ホールディングスを代表して述べた。「我々はオーナーとしてのFSG、そして彼らがアンフィールドで成し遂げてきたすべてのことに対し、この上ない敬意と称賛の念を抱いている」
- Getty
最終的な規制当局の承認を待っている
Corestone Capital Advisorsは、両当事者間の協議を積極的に仲介した。Allen Overy Shearman Sterling LLPやDeloitteを含む複数の著名な法律・アドバイザリー会社も、この複雑な取引の組成に深く関与した。
この大型取引の最終完了は、必要な規制当局の承認およびその他の通常のクロージング条件の充足が条件となっている。すべての承認が下りれば、コンソーシアムはマージーサイドでFSGとの戦略的パートナーシップを正式に開始する。
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