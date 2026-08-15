ゴードンはまた、新たな投資家がアンフィールドにおける既存のビジョンと完璧に一致していると付け加えた。FSGがすでに築いた強固な基盤を、このコンソーシアムが補完してくれると全面的な自信を示した。

「この機会を検討する中で、アミットとコンソーシアムが、我々の長期的な哲学、そしてリヴァプールを特別な存在にしているものへの評価を共有していることが明らかになった」とゴードンは説明した。「彼らの経験と視点は、すでに築かれている強固な基盤を補完するものになる。我々は共に取り組むことを楽しみにしている」

アミット・バティアもまた、この合意について大きな誇りを示した。「リヴァプール・フットボールクラブに投資し、それをFSGと共に行えることを、我々はこの上なく誇りに思っている」と、1892ホールディングスを代表して述べた。「我々はオーナーとしてのFSG、そして彼らがアンフィールドで成し遂げてきたすべてのことに対し、この上ない敬意と称賛の念を抱いている」