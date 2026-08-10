このシンジケートを主導しているのは、プロスポーツ界とハイレベルなビジネスの世界に精通する人物、バティアである。鉄鋼王ラクシュミ・ミッタルの義理の息子であるバティアは、以前にチャンピオンシップ所属のクイーンズ・パーク・レンジャーズの株式を保有していた経歴があり、イングランド・フットボールクラブのオーナーシップに伴う複雑さを乗り越えるために必要な経験を備えている。

報道によれば、この取引は急速に進んでおり、正式発表は早ければ今週中にも行われる可能性がある。時期が来週にずれ込む可能性もあるが、この買収提案を後押しする勢いは、FSGが新たなパートナーを迎え入れる準備ができていることを示している。



