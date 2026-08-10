AFP
翻訳者：
ジェフ・ベゾスがリヴァプールへ？！ アマゾン創業者が億万長者コンソーシアムの一員として、アンフィールドで少数株取得に迫る
億万長者のコンソーシアムがアンフィールド移籍を視野に入れる
アマゾン創業者のベゾスがマージーサイドのクラブの少数株取得に向けた取引成立に近づいており、リバプールの新時代の幕開けは数日後に迫っている可能性がある。『Sky News』によると、ベゾスは世界有数の富豪による選ばれたコンソーシアムの一員で、アミット・バティアやフェイスブック共同創業者エドゥアルド・サベリンも含まれており、プレミアリーグのこのクラブのおよそ3分の1を取得しようとしているという。
この投資の可能性は、クラブが世界最高レベルで戦い続けるために外部投資の受け入れに前向きだったフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）にとって、大きな方針転換を意味する。FSGはこの相手側からの関心を正式に認めており、交渉は大きく前進した。今回の取引の可能性に関する正式な声明で、FSGは次のように述べた。「アミット・バティアが率い、運営し、代表を務める投資コンソーシアムが、リバプール・フットボールクラブへの戦略的な少数出資に関心を示している」
- Getty Images Sport
アミット・バティアが先頭に立つ
このシンジケートを主導しているのは、プロスポーツ界とハイレベルなビジネスの世界に精通する人物、バティアである。鉄鋼王ラクシュミ・ミッタルの義理の息子であるバティアは、以前にチャンピオンシップ所属のクイーンズ・パーク・レンジャーズの株式を保有していた経歴があり、イングランド・フットボールクラブのオーナーシップに伴う複雑さを乗り越えるために必要な経験を備えている。
報道によれば、この取引は急速に進んでおり、正式発表は早ければ今週中にも行われる可能性がある。時期が来週にずれ込む可能性もあるが、この買収提案を後押しする勢いは、FSGが新たなパートナーを迎え入れる準備ができていることを示している。
リヴァプールの財政力を変革する
仮にこの取引が成立すれば、リヴァプールはマンチェスター・シティやニューカッスル・ユナイテッドの国家資本を背景とする資金力に対抗する上で、前例のない財政的支援を得ることになる。個人資産が『Forbes』によれば2800億ドルを超えると推定されているベゾスは、過去にもスポーツチーム所有に関心を示しており、NFLのシアトル・シーホークスやワシントン・コマンダースといったフランチャイズとの関連が報じられていた。
アンフィールドにおけるFSGの時代は、安定と成功によって特徴づけられてきた。トム・ヒックスとジョージ・ジレットの悲惨な統治の後、クラブを管財人管理寸前の危機から救ったからである。その統率下でクラブは長年待ち続けたプレミアリーグ優勝を果たし、チャンピオンズリーグ制覇も成し遂げた。
- Getty Images
ピッチ内外での移行
ベゾス氏らの到来の可能性は、ピッチ上で大きな変化の時期を迎えているリヴァプールにとって浮上している。クラブは現在、アーネ・スロット監督の解任とモハメド・サラーの注目を集めた退団を受け、移行期のシーズンを進んでいる。こうした変化に対応するため、補強チームは市場で積極的に動き、ジェレミー・ジャケ、ビクトル・ムニョス、そしてバルセロナDFロナルド・アラウホらを確保している。
夏の移籍市場の残り期間における主要ターゲットの一人はブラッドリー・バルコラで、報道によればパリ・サンジェルマンは売却に応じる可能性があるという。フランス人選手を巡る交渉はまだ打開に至っていないものの、新たな億万長者の支援が約束されれば、この取引を成立に持ち込むために必要な後押しとなる可能性がある。
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