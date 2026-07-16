Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
cm grafica de rossi genoa 2025 26 tattica 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ジェノア、合宿メンバー正式発表

ジェノア
セリエ A

デ・ロッシ監督率いるチームは、トレンティーノで新シーズンに向けた準備を進めている。

ジェノアの夏季合宿が本日、トレンティーノ州モエナで始まる。クラブが公式チャンネルで発表した。18時にモエナのカンポ・スポルティーヴォ・ベナッティで最初の練習を行い、チームはジムでの前半練習後、ピッチに移動する。


  • ダニエレ・デ・ロッシは31人の招集選手を発表した。ノルウェー戦とメキシコ戦で好パフォーマンスを見せたセンターバックのオスティガードとバスケスは、数日中にチームに合流する。


    招集選手リストは以下の通り：アモリム、バルダンツィ、バルビーニ、ビジロー、コロンボ、ドゥクーレ、ドゥンビア、エラートソン、フレンドルップ、ゲカイ、ジベルティーニ、グロッシ、ハーヴェル、 クリシス、マルカンダッリ、マルティン、マシーニ、マイクトリー、メシアス、ミヘルソン、ノートン＝カフィー、ヌレディーニ、オトア、プツカ、サベッリ、ソマリヴァ、シュトルツ、ヴァズ、ヴェントゥリーノ、ヴィティーニャ、ヴォリアッコ、ウィアフェ（7月22日から）。




    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
ジェノア crest
ジェノア
GEN
トレント crest
トレント
TRE