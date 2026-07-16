ジェノア、合宿メンバー正式発表

ダニエレ・デ・ロッシは31人の招集選手を発表した。ノルウェー戦とメキシコ戦で好パフォーマンスを見せたセンターバックのオスティガードとバスケスは、数日中にチームに合流する。





招集選手リストは以下の通り：アモリム、バルダンツィ、バルビーニ、ビジロー、コロンボ、ドゥクーレ、ドゥンビア、エラートソン、フレンドルップ、ゲカイ、ジベルティーニ、グロッシ、ハーヴェル、 クリシス、マルカンダッリ、マルティン、マシーニ、マイクトリー、メシアス、ミヘルソン、ノートン＝カフィー、ヌレディーニ、オトア、プツカ、サベッリ、ソマリヴァ、シュトルツ、ヴァズ、ヴェントゥリーノ、ヴィティーニャ、ヴォリアッコ、ウィアフェ（7月22日から）。











