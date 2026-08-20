ジェノア、元インテルのイラン代表タレミが浮上

ジェノアは引き続き、攻撃陣に最適な補強を模索している。そして、そのプロフィールは エヴァン・ファーガソンに非常によく似ていると、イル・セーコロXIXが伝えている。同紙によると、元ローマ所属の21歳アイルランド人は引き続き有力候補の1人だが、ブライトンとのレンタル移籍の合意を詰める必要があることに加え、足首の手術後にセンターフォワードが実戦復帰するまでの時間も考慮される中、ジェノアの評価は続いている。 ジェノアがレンタルで獲得可能なトップクラスの候補として評価しているプロフィールの中では、ロレンツォ・ルッカもリストアップされている。ナポリの一員として、土曜日にマラッシでライバルとして対戦する選手だ。