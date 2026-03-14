ジェノア、メシアスが契約延長を勝ち取る

ダニエレ・デ・ロッシ監督の手腕により、ジュニア・メシアスはジェノアで復活を遂げた。このブラジル人攻撃的ミッドフィールダーは、ボローニャ、トリノ、ローマとのホーム戦で3ゴール、計9ポイントを挙げる活躍を見せ、監督の信頼に応えた。
『トゥットスポルト』 紙によると、ジェノアの首脳陣は、6月に満了する契約の1年延長 について、 すでに彼の代理人（ガブリエレ・ジュフリダとヴァレリオ・ジュフリダ）と建設的な話し合いを開始している。2027年まで共に歩むことになる。
ダニエレ・デ・ロッシ監督の手腕により、ジュニア・メシアスはジェノアで復活を遂げた。このブラジル人攻撃的ミッドフィールダーは、ボローニャ、トリノ、ローマとのホーム戦で3ゴール、計9ポイントを挙げる活躍を見せ、監督の信頼に応えた。
『トゥットスポルト』 紙によると、ジェノアの首脳陣は、6月に満了する契約の1年延長 について、 すでに彼の代理人（ガブリエレ・ジュフリダとヴァレリオ・ジュフリダ）と建設的な話し合いを開始している。2027年まで共に歩むことになる。
1991年生まれのメシアスは、5月13日に35歳を迎える。2023年の夏の移籍市場でミランから300万ユーロで加入して以来、ジェノアで51試合に出場し、6得点を挙げている。