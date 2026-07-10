ジェノアCFCは、TSVハルトベルクからFWエリアス・ハーヴェルを完全移籍で獲得したと発表した。 2003年4月16日ウィーン生まれのエリアスは、オーストリア代表としてもデビューし、リーグ屈指の若手として注目されています。ハヴェルはオーストリア・ブンデスリーガ65試合で18ゴール5アシスト、2部リーグ（2.リーガ）61試合で13ゴール11アシストを記録しています。 選手は公式医療パートナー「CDS – La Tua Casa della Salute」の診療所で検査を受け、ヴィラ・ロスタンのフレスコ画に囲まれた会場でクラブと複数年契約を締結した。
AFP
翻訳者：
ジェノア、ハヴェル選手を正式発表：その人物とは
ジェノアは、完全移籍で加入した2003年生まれのFWエリアス・ハーヴェルの初コメントを発表した。「ジェノアでのプレーは大きなチャンスで、とてもワクワクしています。早くチームに馴染めるよう全力で努力します。クラブの期待に応え、スタジアムでサポーターの皆さんに会える日を楽しみにしています」。
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