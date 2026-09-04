ジェノアはホームでコモに敗れ、ホームで4-1の大敗を喫した。 ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアにとっては3戦3敗。指揮官は試合後、DAZNの取材に応じ、セスク・ファブレガス率いるチームの強さに感銘を受けたと認めた。
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翻訳者：
ジェノア、デ・ロッシ「コモは私が見てきた中で最も強いチーム。彼らを前にすると少し無力感を覚える」
デ・ロッシ、感銘を受ける
「ああいうチームを相手にするなら、90分間完璧でいなければならない。私が見てきた中で最も強いチームだし、衝撃を受けた。こちらもやるべきことはしっかりできていて、試合には入れていた。だが、追いつけるという感覚はなかった。3点目？ すべて見返したい。これ以上失点しないことを願ったのは初めてだった」
グループの力
「時には主審に腹が立つし、別の時には自分自身に腹が立つ。時には相手が自分たちより上回っていることもある。こうした選手たちは別次元にいる。私は自分のグループを支えにしている。彼らは必要な勝ち点を取る力を持っている。時には日程が不利に働くこともあるが、私は選手たちからまた出発する。サポーターは自分たちを理解してくれているし、このスタジアムにいてくれる。その存在は、私が必ず積み上げられると確信している勝ち点を取るうえで決定的になるはずだ。まったく異なる試合ばかりだった。ナポリ戦では誇らしかったし、ラツィオ戦では前半に腹が立った。今日はしっかり分析しなければならない。コモに対しては、私は少し無力さを感じている」
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