1997年2月6日生まれのソウは、スイス代表で56試合に出場。CDS－La Tua Casa della Saluteでメディカルチェックを受け、複数年契約にサインした。





ソウはワールドカップに2大会、うち直近のアメリカでの大会を含めて出場し、EUROには1大会出場している。アイントラハト・フランクフルトでは2021-22シーズンのヨーロッパリーグを制し、ヤングボーイズでは2017-18、2018-19シーズンに2度、スイス1部リーグのスイス・スーパーリーグ優勝を果たした。クラブではこのほかボルシアMGでもプレーしており、各国のトップレベルのユースリーグでの経歴や、チャンピオンズリーグおよびヨーロッパリーグでの出場を含めると、通算421試合で30得点39アシストを記録している。2023年から現在まで、セビージャFCの一員としてラ・リーガで87試合に出場し、8ゴールを挙げている。



