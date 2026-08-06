ジェノアCFCは、セビージャFCとの書類交換および関連書類の提出を完了し、完全移籍で、MFジブリル・ソウの選手登録に関する権利を獲得したと発表した。クラブの公式チャンネルには「ジェノアはこれにより、国際経験を備え、実力とダイナミズムを兼ね備えた選手を確保した」と記されている。
Getty Images Sport
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ジェノア、ソウ加入を正式発表：どんな選手か
ソウとは誰だ。
1997年2月6日生まれのソウは、スイス代表で56試合に出場。CDS－La Tua Casa della Saluteでメディカルチェックを受け、複数年契約にサインした。
ソウはワールドカップに2大会、うち直近のアメリカでの大会を含めて出場し、EUROには1大会出場している。アイントラハト・フランクフルトでは2021-22シーズンのヨーロッパリーグを制し、ヤングボーイズでは2017-18、2018-19シーズンに2度、スイス1部リーグのスイス・スーパーリーグ優勝を果たした。クラブではこのほかボルシアMGでもプレーしており、各国のトップレベルのユースリーグでの経歴や、チャンピオンズリーグおよびヨーロッパリーグでの出場を含めると、通算421試合で30得点39アシストを記録している。2023年から現在まで、セビージャFCの一員としてラ・リーガで87試合に出場し、8ゴールを挙げている。
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