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ライブ
Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ジェノア、ソウが代表活動中に負傷：現状はこうだ

Genoa
ジブリル・ソウ
スイス

そのMFはスイス対北マケドニア戦で前半終了後に交代した。

ジェノア所属でスイス代表のMFジブリル・ソウが、スイス対北マケドニア戦の前半終了時に負傷のためピッチを後にした。この試合はネーションズリーグ・リーグB グループ1第4節にあたる。


1997年生まれのソウは、包帯を巻いた状態でベンチに座り、試合の後半を見守った。今季開幕から、今夏ジェノアに加入したソウは、ジェノアで6試合に出場しており、そのうち5試合がリーグ戦、1試合がコッパ・イタリアだった。

  • 負傷の程度については、今後数時間のうちに評価される見通しだ。なお、代表ウィーク終了後の土曜日ジェノアはセリエA第6節で15時からマラッシでフィオレンティーナをホームに迎え、リーグ戦を再開する

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