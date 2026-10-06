ジェノア所属でスイス代表のMFジブリル・ソウが、スイス対北マケドニア戦の前半終了時に負傷のためピッチを後にした。この試合はネーションズリーグ・リーグB グループ1第4節にあたる。





1997年生まれのソウは、包帯を巻いた状態でベンチに座り、試合の後半を見守った。今季開幕から、今夏ジェノアに加入したソウは、ジェノアで6試合に出場しており、そのうち5試合がリーグ戦、1試合がコッパ・イタリアだった。